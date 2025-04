サステナブルなアプローチでシャンパーニュの新時代を切り拓くテルモングリーンに彩られたテルモンテラスが登場『テルモン× Tokyo Confidential』

レミー コアントロー ジャパン 株式会社

レミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が取り扱うシャンパーニュのメゾン テルモンは、ライトアップされた東京タワーなど迫力の夜景をお楽しみ頂ける『Tokyo Confidential』のルーフトップをテルモンテラスとして特別なデコレーションを施し、7月20日(日)までお楽しみいただける期間限定プロモーションを実施いたします。

“母なる自然の名のもとに(In the Name of Mother Nature)” をすべての活動の指標とし、1世紀以上、4世代にわたって真摯に自然と向き合いシャンパーニュ造りを続けるメゾン テルモン。この度、多様な食体験を通じ、世界から訪れるゲストに向け卓越したホスピタリティと、忘れられない日本の食体験を提供する「EatMe Group」とタッグを組みます。春めく東京の夜風を感じながら、ヴァリエーション豊かなテルモンをご堪能いただけるのは、自由なスタイルで東京のバーシーンに新しい風を吹き込む『Tokyo Confidential(トーキョー コンフィデンシャル)』。ルーフトップにつながるエレベーターのボタンがテルモンのロゴとなるユニークな仕掛けや、東京タワーや真新しい高層ビル群など迫力の眺望を誇るルーフトップに、テルモンの世界観をイメージした植物やロゴを施したクッションを配します。テルモンの世界観に染まる空間の中、ブドウ本来の果実味が引き立つ力強い味わいのプレステージ・キュヴェ「ブラン・ド・ブラン・ヴィノテーク 2006」や「ブラン・ド・ノワール 2015」など5種類をご用意いたします。

さらに、洗練された桜の名所としても人気が高い中目黒に店を構える『CABIN(キャビン)』では、「レゼルヴ・ロゼ」のバイ・ザ・グラスを、カリフォルニア州サンディエゴの南西海岸の幅広い料理からインスピレーションを得たシーフードメニューを提供する『CEDROS(シドロス)』では、フリーフローにて、あますことなくテルモンの魅力をご堪能いただけます。

テルモンが贈る唯一無二のコラボレーションにご期待ください。

開催概要

Tokyo Confidential 「TELMONT Champagne Rooftop」

●開催期間:2025年4月1日(火)~7月20日(日)まで

●場所:Tokyo Confidential

(〒106-0045 東京都港区麻布十番1丁目6-1 The V-City 麻布十番 Place 10階)

●内容:

東京タワーや再開発が進む真新しい高層ビル群の素晴らしい眺望の「Tokyo Confidential」のルーフトップが、庭園をイメージしたグリーンに彩られます。

●ご予約:Table check (https://www.tablecheck.com/shops/tokyoconfidentialbar/reserve?menu_items%5b%5d=66dac927e9b72b22f609d69f)

【ご提供テルモン】

ブラン・ド・ブラン・ヴィノテーク 2006/ブラン・ド・ブラン 2014/

ブラン・ド・ノワール 2015/レゼルヴ・ロゼ/レゼルヴ・ブリュット

※レゼルヴ・ブリュットのみバイ・ザ・グラスにてご提供

CEDROS 「BRUNCH&BUBBLES: TELMONT FREE FLOW CHAMPAGNE」

●開催期間:~2025年4月30日(水)まで

●場所:CEDROS

(〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目32-3 Tradgard代官山 D)

●内容:

南カリフォルニアスタイルのシーフードレストランのブランチメニューに

シャンパンフリーフローを開催。

●ご予約:Table check (https://www.tablecheck.com/en/shops/cedros/reserve?num_people=2&utm_source=website(https://www.tablecheck.com/en/shops/cedros/reserve?num_people=2&utm_source=website))

【ご提供テルモン】

レゼルヴ・ロゼ 5,500円(フリーフロー60分/サービス・税込み)

※別途お料理代金がかかります

CABIN 「Hanami Fest 2025 by TELMONT」

●開催時間:~4月30日(水)

●場所:CABIN(〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-10-23 リバーサイドテラス101)

●内容:

中目黒の絶景の桜を楽しみながら、テルモンと桜にちなんだメニューをご提供

●ご予約:Table check (https://www.tablecheck.com/shops/cabin/reserve)

【ご提供テルモン】

レゼルヴ・ロゼ 6,800円(フリーフロー60分/サービス・税込み)

レゼルヴ・ロゼ バイ・ザ・グラス 2000円

◆EatMe Groupについて

東京を拠点に、唯一無二のダイニング&バー体験を提供するホスピタリティグループ EatMe。

日本と海外のサービスを融合させ、東京のグローバルなダイニングシーンに新たな価値を生み出すことをミッションに、世界中から訪れるゲストに対し、高い語学力と卓越したホスピタリティをもって、記憶に残る美食とドリンク体験をお届けします。

グループが運営するのは、受賞歴を誇るワールドクラスのカクテルバー「Tokyo Confidential」(麻布十番)、姉妹店のレストラン/バー「Niseko Confidential(ニセコ)」、桜並木を望むカクテルバー「CABIN」(中目黒)、そして"Sea to Table"をコンセプトにしたシーフードレストラン「CEDROS」(代官山)、の4店舗です。

◆メゾン テルモンについて

シャンパーニュ・テルモンは、シャンパーニュ暴動の直後にアンリ・ロピタルがフランスのエペルネ近郊にあるダムリーで1912年に創業しました。それから百年以上にわたり、メゾンはシャンパーニュ業界のパイオニアでした。革新性と、メゾンが誇る卓越性という伝統の踏襲を両立させながら、テルモンは今、地球との関わり方に新たな革命を起こそうとしています。私たちは、サステナビリティを損なうことなく比類ないシャンパーニュを造るという、独自のビジョンを実践しています。このビジョンは、「母なる自然の名のもとに」プロジェクトを通じて2021年から具体化されつつあり、メゾンとパートナー農家のブドウ畑を有機再生農業に転換する(現在、70%が有機認証済)、生物多様性を保護する、2050年までのネットゼロ達成に向け炭素排出量を大幅に削減するなどの取り組みを進めています。

これまでにも、ギフトボックスや不要な包装の廃止、長年取引があるガラスメーカーと提携した世界最軽量ボトル(800グラム)の開発、透明ボトル(リサイクルガラス不使用)や特注ボトル(900グラム以上)の使用中止、ガラスの色を変える際にできる再生ガラスの使用、航空輸送の全面禁止、再生可能エネルギーの利用といった取り組みを実施してきました*。

テルモンは、環境保護をめぐり私たちと同じビジョンと信念を抱く4人の出資者に支えられています。創業者アンリの曾孫にして醸造責任者兼セラーマスターのベルトラン・ロピタルは、早くも1999年の時点で有機農業への転換に着手し、先祖のレガシーと伝統を今も引き継いでいます。ルドヴィック・ドゥ・プレシは、メゾン テルモンのプレジデントです。テルモンの大株主であるレミーコアントローは、サステナビリティとイノベーションに対するメゾンの取り組みを全面的に支持しています。そしてレオナルド・ディカプリオは、出資者であるだけでなく熱心な環境活動家でもあります。

メゾンのワインは、爽やかで骨格のあるスタイル、テンションとフレッシュさのバランス、繊細ながら均衡のとれた酸味が特徴で、印象的な余韻が長く続きます。骨格のあるボディと際立った軽さという、相いれない特徴が共存するパラドクスにより独自の存在感を放っています。

メゾン テルモンは 2024年、有機栽培のブドウのみから造られた、除草剤、殺虫剤、防カビ剤、化学肥料は不使用のまさにテルモンのマニフェストを体現するキュヴェ「レゼルヴ・ド・ラ・テール」を発売しました。燦然と輝く生命にあふれたこのキュヴェは、メゾン テルモンの未来の象徴です。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●オフィシャル画像 :https://x.gd/woSCt