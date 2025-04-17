【RORRY】AmazonスマイルSALEにて全商品30％以上の特別割引を実施中

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Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

セール期間：4月18日（金）から4月21日（月）



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RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）



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セール価格：7,999円 20%OFF


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4in1ワイヤレス充電器・ステーション


角度調整可能・首や背中の負担が軽減


10000mah大容量・１日の外出で安心


15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電


業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー









RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）



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セール価格：9,999円


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10000mah大容量・１日の外出で安心


15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電


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【2024昇進型 20Wアダプター付属】RORRY 4in1 ワイヤレス充電器



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セール価格：5,999円 25%OFF


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3台同時充電・より安定したステーション


磁気吸着・最大15W


分離式モバイルバッテリー・持ち運び便利







超小型・マカロン色・magsafeリング＆スタンド付

超小型・マカロン色・magsafeリング＆スタンド付ワイヤレス充電器（D13）



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セール価格：5,699円


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くっつけるだけで充電できるMagSafe対応モバイルバッテリー


１台のモバイルバッテリーでiPhoneとAppleWatchを同時充電可


magsafeスマホリング＆スタンド機能搭載・家でも外出でも対応便利


コンパクトなサイズ・カメラに干渉しない


急速充電・パススルー機能搭載







最先端QI2.0技術・2倍速く充電

リアル15W Qi2認証済み 360°回転式スタンド（w27q）



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セール価格：7,999円 20%OFF


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最先端QI2.0技術・2倍速く充電


3台同時充電・幅広い互換性


上質亜鉛合金・優れた放熱性


マグネットを搭載・片手で楽々充電


360°回転できる折りたたみ式ステーション・角度と高さ調整自由


安全性の向上・安心保証







8.6mm 超薄型 モバイルバッテリー magsafe対応（D14）



セール価格：5,999円


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8.6mm・極限を追い求めた超薄型モバイルバッテリー


ピッタと充電できるmagsafe式power bank・強磁力のマグネット採用


アルミ合金採用・大手同源バッテリー


二台同時充電・パススルー充電機能


多重保護システム搭載・PSE認証済み







3IN1ワイヤレス充電器 Magsafe充電器 スマホリング・スタンド機能付（A3)



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セール価格：3,599円


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１台ワイヤレス充電器でiPhone/Apple Watch/Airpodsに対応


スマホリング・スタンド機能付のmagsafe充電器


最大15W・急速充電可能なワイヤレス充電器


ながら充電・mag-safe磁気増加リング付


過熱保護・持ち運び便利







3in1 ワイヤレス充電器 革新的な２段式 magsafeリング・スタンド（A4）



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セール価格：4,089円


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mag-safe充電器・スマホリング・スタンド機能一体


コンパチブルiPhone・iWatch・Air-podsに充電可能


最新版２つ折りのスマホリング・スタンド


最大15W出力・両面同時充電可


ながら充電・コンパクト設計







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