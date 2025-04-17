【RORRY】AmazonスマイルSALEにて全商品30％以上の特別割引を実施中

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セール期間：4月18日（金）から4月21日（月）
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RORRY業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器（M3）
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4in1ワイヤレス充電器・ステーション
角度調整可能・首や背中の負担が軽減
10000mah大容量・１日の外出で安心
15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電
業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー
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【2024昇進型 20Wアダプター付属】RORRY 4in1 ワイヤレス充電器
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3台同時充電・より安定したステーション
磁気吸着・最大15W
分離式モバイルバッテリー・持ち運び便利
超小型・マカロン色・magsafeリング＆スタンド付
超小型・マカロン色・magsafeリング＆スタンド付ワイヤレス充電器（D13）
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くっつけるだけで充電できるMagSafe対応モバイルバッテリー
１台のモバイルバッテリーでiPhoneとAppleWatchを同時充電可
magsafeスマホリング＆スタンド機能搭載・家でも外出でも対応便利
コンパクトなサイズ・カメラに干渉しない
急速充電・パススルー機能搭載
最先端QI2.0技術・2倍速く充電
リアル15W Qi2認証済み 360°回転式スタンド（w27q）
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セール価格：7,999円 20%OFF
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最先端QI2.0技術・2倍速く充電
3台同時充電・幅広い互換性
上質亜鉛合金・優れた放熱性
マグネットを搭載・片手で楽々充電
360°回転できる折りたたみ式ステーション・角度と高さ調整自由
安全性の向上・安心保証
8.6mm 超薄型 モバイルバッテリー magsafe対応（D14）
セール価格：5,999円
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8.6mm・極限を追い求めた超薄型モバイルバッテリー
ピッタと充電できるmagsafe式power bank・強磁力のマグネット採用
アルミ合金採用・大手同源バッテリー
二台同時充電・パススルー充電機能
多重保護システム搭載・PSE認証済み
3IN1ワイヤレス充電器 Magsafe充電器 スマホリング・スタンド機能付（A3)
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セール価格：3,599円
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１台ワイヤレス充電器でiPhone/Apple Watch/Airpodsに対応
スマホリング・スタンド機能付のmagsafe充電器
最大15W・急速充電可能なワイヤレス充電器
ながら充電・mag-safe磁気増加リング付
過熱保護・持ち運び便利
3in1 ワイヤレス充電器 革新的な２段式 magsafeリング・スタンド（A4）
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セール価格：4,089円
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mag-safe充電器・スマホリング・スタンド機能一体
コンパチブルiPhone・iWatch・Air-podsに充電可能
最新版２つ折りのスマホリング・スタンド
最大15W出力・両面同時充電可
ながら充電・コンパクト設計
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