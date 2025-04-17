『魁 三国志大戦』ゲーム情報満載の新プロモーションビデオを公開！

doublejump.tokyo inc.

double jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「double jump.tokyo」）は、事前登録100万人以上となる新作軍勢カードバトル『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』（以降、『魁 三国志大戦』 ）において、公式テーマソング友成空「ACTOR」に乗せて「魁 三国志大戦」の魅力を紹介するプロモーションビデオをYouTubeにて公開致します。



推しの武将で戦うか、それとも武力や計略重視で戦うか……。群雄割拠の戦乱の中でアナタならどう戦う!? 「登用」×「配置」で戦略は無限に広がる！戦略に自信がある大人たちに贈る戦略軍勢カードバトル！是非、ご覧ください。

動画URL：https://youtu.be/ZigQA1UGJK4

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZigQA1UGJK4 ]

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【参加方法】

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【期間】

2025年4月17日（木）～2025年4月29日（火）

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『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』とは

株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲーム。 アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場。

＜ゲーム概要＞

ゲーム名 魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-

ジャンル 軍勢カードバトルゲーム

開発会社 double jump.tokyo

プラットフォーム PC・Android・iOS

対応言語 日本語・英語・中国語（繁体）



魁 三国志大戦 公式サイト https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/

魁 三国志大戦 公式X https://twitter.com/b3k_jp

魁 三国志大戦 公式YouTube https://www.youtube.com/@B3K-db5wv

魁 三国志大戦 公式Discord https://discord.gg/pAbVaKEd89

西山プロデューサー X https://x.com/niship_sgx

会社概要

NFT・ブロックチェーンゲーム専業開発会社として、2018年に設立。「My Crypto Heroes」「BRAVE FRONTIER HEROES」などのブロックチェーンゲーム開発や、日本を代表するゲーム開発会社と共同ゲーム開発に取り組む。ゲーム特化型ブロックチェーンOasysのメインディベロッパーとして開発に携わり、OasysのL2である「HOME Verse」運営を行っている。ゲームに限らず、独自ブロックチェーン（Verse）の構築支援や、Web3事業者が複数人で秘密鍵を管理できるビジネス向けNFT管理サービス「N Suite」も提供。また、「Oasys Passport」開発運用で培うノウハウを中心に、ウォレット開発支援事業も実施。ワンストップで即座にウォレット事業を展開できるOEM開発やユーザー体験を高めるAPI群の一括提供を行う。

会社名：double jump.tokyo株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

代表者：代表取締役 上野広伸・松谷幸紀

事業内容：ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売

ホームページ：https://www.doublejump.tokyo/