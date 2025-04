商船三井クルーズ マイアミで開催されたSeatrade Cruise Global 2025に参加

商船三井クルーズ株式会社

クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES (以下、三井オーシャンクルーズ)を運営する商船三井クルーズ株式会社(代表取締役 社長執行役員:向井恒道、本社:東京都港区、以下「当社」)は、4月7日から4月10日(現地時間)にマイアミ(アメリカ)で開催されたSeatrade Cruise Global 2025に参加し、代表取締役 社長執行役員 向井 恒道(むかい つねみち)と執行役員のAnthony Kaufman(アンソニー カウフマン)がカンファレンスに登壇いたしました。

Seatrade Cruise Globalは、各国・地域のクルーズ船社や官公庁、団体などクルーズを取り巻く関係者が一堂に会し、ネットワークを構築、今後のクルーズ産業を展望し、併設したトレードショー会場でクルーズ船誘致などのプロモーション活動を行う場です。

商船三井クルーズ株式会社の代表取締役 社長執行役員 向井 恒道は「Asia Cruising: Back in the Spotlight」のパネルディスカッションにおいて、近年クルーズが再び盛り上がりをみせるアジア地域で、どのように持続可能なクルーズ事業を発展させていくことができるのか、他クルーズ船社や港湾関係者、アジア地域の政府観光局の有識者らと過去の業界の経験をもとに議論しました。

執行役員のAnthony Kaufmanは「Spotlight on New Cruise Brands: Meeting Guest Expectations at Sea and Ashore - MITSUI OCEAN CRUISES」に登壇しました。モデレーターのAccess Cruise, Inc. 社長 Shannon McKee氏と三井オーシャンクルーズが提供するおもてなしに基づくサービスや、にっぽん丸と三井オーシャンフジのコンパクトな船体だからこそお連れできる魅力的で多彩な旅程、寄港地観光ツアーなど、お客さま一人ひとりのニーズに応える「日本の美しい船旅」について語りました。

三井オーシャンクルーズは今後も他クルーズ船社や官公庁などと連携して、クルーズ業界全体の活性化に貢献してまいります。

関連リンク:

MITSUI OCEAN CRUISES(三井オーシャンクルーズ)

https://www.mitsuioceancruises.com/

MITSUI OCEAN FUJI(三井オーシャンフジ)

https://mitsuioceancruises.com/fuji/

にっぽん丸

https://www.nipponmaru.jp/

MITSUI OCEAN CRUISES (三井オーシャンクルーズ)について:

三井オーシャンクルーズは、商船三井グループの商船三井クルーズ(株)が掲げるブランドです。クルーズ船「にっぽん丸」を運航しており、2024年12 月には MITSUI OCEAN FUJI(三井オーシャンフジ)の運航を開始しました。三井オーシャンクルーズのブランドコンセプトを映像でご覧いただけるブランドムービーはこちらからご覧いただけます。

MITSUI OCEAN CRUISES ブランドムービー:https://youtu.be/FHU6LJE65Hk

「MITSUI OCEAN CRUISES」のロゴ、そして穏やかな波と流れるような音符から着想を得た「3本の曲線」がデザインされた青い円は、MITSUI OCEAN CRUISESの新しいシンボルマークです。