前面に13.3インチのタッチパネル搭載 ハイエンドゲーミングデスクトップPC NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090搭載「MEG Vision X AI 2NVZ9-014JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年4月30日(水)より新たな製品を発売開始します。究極のパフォーマンスと他の類を見ない革新的な機能を備えたゲーミングデスクトップPCブランド『MEG Vision X AI』シリーズから、最新のインテル(R) Core(TM) Ultra 9 285K、NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090を搭載し、フロントパネルにタッチ操作にも対応した13.3インチの液晶モニターを内蔵し、サブモニターとしての活用はもちろん表示内容のカスタマイズも可能なゲーミングPC「MEG Vision X AI 2NVZ9-014JP」を新たにラインナップに追加いたします。

「MEG Vision X AI 2NVZ9-014JP」は、高い処理能力を備えたインテル(R) Core(TM) Ultra 9 285K、圧倒的なゲーミング性能とAI処理能力を誇るNVIDIA(R) Geforce RTX(TM) 5090を搭載し、ゲーミング・AI・VR・編集などあらゆる用途に対応したウルトラハイエンドモデルです。DLSS 4に対応し、1世代前の同クラスと比べ最大で約2倍ゲーミングの性能を発揮する圧倒的なパフォーマンスは、4K解像度かつ高リフレッシュレートのゲーミングモニターと組み合わせることで最大パフォーマンスを引き出すことが可能です。優れた冷却性能を誇る360mmサイズの水冷式CPUクーラー、エアフローに優れた設計の筐体により、高負荷時でも高いパフォーマンスを維持できます。最大の特徴であるフロントパネルに埋め込まれた13.3インチのタッチ操作対応モニターは、サブモニターとしてSNSや配信映像の表示はもちろん、プリインストールソフト「MSI Center」からデザインや表示内容のカスタマイズはもちろん、対応したMSIゲーミングモニターとの接続でのモニター側の設定なども行うことが出来ます。ネットワーク機能は5Gbps LAN・Wi-Fi 7に対応し、設置環境を選ばずに高速で安定した通信が可能です。

【MEG Vision X AI 2NVZ9-014JP】

■MEG Vision X AI 2NVZ9-014JP製品ページ

https://jp.msi.com/Desktop/MEG-Vision-X-AI-2NVZ9-014JP

