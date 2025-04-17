4月17日(木)発売「週刊少年チャンピオン」20号の表紙＆巻頭グラビアは、東雲うみちゃん(ハート) 両面BIGポスターがふろくとしてつくほか、特製箔押しトランプ応募者全員サービス企画も！
株式会社 秋田書店
東雲うみトランプ応募ページ
週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：松山英生)4月17日(木)発売の20号にて、表紙&巻頭グラビアに東雲うみさんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスターふろく＆特製箔押しトランプ応募者全員サービス企画(※電子版では応募できません。誌面のみの企画です。)も実施いたします。
グラドルの活動のみならず、大河ドラマで女優デビューも果たしたGカップ&100cmヒップを持つ最強二刀流ガールこと東雲うみちゃんがWC3回目の登場！
女優業も始め、身体を鍛えて更にパワーアップしたうみちゃんをご堪能あれ(ハート)
【東雲うみさんコメント】
「三回も呼んでいただいてすごく嬉しいです。リピートされることが大事なので（笑）。 最近、筋トレガチ勢になり始めて、お尻の上がり具合やボディラインがキレイになっているところも注目してください！」
また今号では
両面BIGポスターが特別ふろくとしてつくほか、特製箔押しトランプ応募者全員サービス企画(※電子版では応募できません。誌面のみの企画です。)も!
東雲うみトランプ応募ページ
【商品概要】
●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」20号
●発売日：4月17日(木曜日)
●定価：380円(10%税込)
全国の書店、コンビニエンスストアにて
●出版社：秋田書店
週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
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