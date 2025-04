【開催10周年】アジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE2025」チケット販売開始

一般社団法人SPACETIDE

一般社団法人SPACETIDE(本社:東京都港区、代表:石田真康、以下「SPACETIDE」)は、2025年7月7日(月)~7月10日(木)の4日間、東京・虎ノ門エリアで10回目の国際宇宙ビジネスカンファレンス『SPACETIDE 2025』を開催します。

本日、イベント公式サイトの公開とチケット販売を開始しました。

『SPACETIDE 2025』KV(キービジュアル)

今年のメインテーマは「The Next Decade: Unlocking Space for All Humanity」



2015年以来、SPACETIDEカンファレンスは様々な国や業種のトップリーダーが共通課題を議論し、未来のために共創する場をつくってきました。10周年を迎える『SPACETIDE 2025』では、宇宙があらゆる社会や産業を変革し、すべての人々が宇宙技術や宇宙サービスの恩恵を享受できる未来の実現を目指します。次の10年に向けて、新たな潮流を共に創出していきます。

『SPACETIDE 2025』では、約100のセッションを通じて、宇宙ビジネスの進化と未来を描きつつ、産業の多様な融合と民主化の可能性を探ります。また次世代技術や政策、デュアルユースなど変化する国際環境の中での戦略を議論し、持続的な成長と産業基盤の確立に向けた道筋を共有します。宇宙がより身近で、現実的なビジネス領域となる未来を共に考える場としていきます。

また、今年は地理空間データの専門性を強みとする国際的な非営利団体「Geospatial World」と連携し、地理空間データに関する特別イベント「SPACE2EARTH Asia Summit 2025」を日本で初開催します。「SPACE2EARTH Asia Summit 2025」はGeospatial Worldが主催する先駆的な取り組みで、宇宙技術と地理空間技術(地図や位置情報に関する技術)の連携について議論するための初めての国際的な交流の場となります。このサミットでは、世界の有識者や政策立案者、業界リーダー、新しい技術やアイデアを持つ専門家たちが集まり、宇宙と地理情報の融合がどのように社会や産業に役立つかなどを議論します。

『SPACETIDE 2025』公式サイト

>> https://events.spacetide.jp/tide2025(https://events.spacetide.jp/tide2025)

※アーリーバード(早割)チケット販売は5月31日までとなります。

『SPACETIDE 2025』開催概要

■日時

プレイベント:7月7日(月) 開催予定(招待制)

Day1:7月8日(火) 13:00-19:00

Day2:7月9日(水) 9:00-19:00 (Day2セッション終了後、ネットワーキング)

Day3:7月10日(木) 9:00-19:00

※Day1-3の3日間、日本語と英語の音声通訳または字幕翻訳あり

■場所

Venue 1(受付・セッション・展示):⻁ノ門ヒルズフォーラム(東京都港区⻁ノ門1-23­-3 ⻁ノ門ヒルズ森タワー 4階・5階)

Venue 2(サイドイベント・ビジネスミーティング):VISION CENTER TOKYO TORANOMON(東京都港区虎ノ門2-4-7 T-LITE(トライト) 4階・5階)

■Featured Speakers

『SPACETIDE 2025』Featured Speakers



■セッション概要

『SPACETIDE 2025』セッション概要

Day1:7月8日(火)

●The Evolution and Future of the Commercial Space(宇宙ビジネスの軌跡と未来)

2015年のSPACETIDE創設以降、既存の宇宙企業に加えて、スタートアップや多業種企業の宇宙参入が加速。国家主導に加え、民間主導の存在感が大きい産業へと進化し、人類の活動範囲は月面にまで拡大。既存の宇宙企業に加えて、本セッション群では過去のトレンドを振り返り、今後の国際的なアジェンダを、世界のリーダーと共に占う。

●Integration of Space and User Industries(宇宙ビジネスのユーザー産業との融合)

製造、金融、農業、エネルギーなど、地上での衛星データ利用に加えて、宇宙ステーションや月面の宇宙環境利用の多様な分野で利用が進む宇宙技術の可能性を、ユーザー産業の視点から分析する。

●Space Democratization: Expanding Public Access through Consumer-Oriented Business(BtoCビジネスによる宇宙の民主化)

今後10年の最も大事な国際アジェンダの一つはBtoC市場の拡大。宇宙が製薬・自動車・通信のように、誰もが活用できる未来に向けて議論する。

Day2:7月9日(水)

●Next-Generation Players and Technologies Shaping the Future(次世代のプレイヤーとテクノロジー)

新世代の事業家、新たなユニコーンの誕生と技術革新が求められている。次世代の人財と最先端技術の観点から、2030年代の宇宙産業の姿を展望する。

●Dual-Use in Commercial Space(商業宇宙のデュアルユース)

安全保障と商業宇宙のバランスをどのように取るべきか。政府サイド、民間サイドの双方にとってのデュアルユースの利点・価値に焦点を当てる。

●Commercial Space Policy(商業宇宙政策)

米国新政権、欧州・アジアの政策動向、国際ルール形成など、最新動向を分析し、政策変化をビジネスに活かす方法を探る。国際的にも注目を集める宇宙戦略基金についても議論する。

Day3:7月10日(木)

●Growth Strategies for the Commercial Space(宇宙ビジネスの成長戦略)

産業の成長には、大型の資金投入やスタートアップと大企業の提携、M&A等が不可欠。他にもグローバル展開かローカル特化といった論点等、成功する企業の共通点と宇宙ビジネスの成長モデルを解明する。

●Expanding the Space Economy(宇宙経済圏拡張)

商業宇宙ステーション、月面開発、資源利用、そして月以遠の探査の未来において商業宇宙はどのような役割を果たすのか。今後10年の宇宙経済圏の進展を展望する。

●The Industrial Foundation of the Commercial Space(宇宙ビジネスの産業基盤)

ロケット・衛星の量産、部品供給、地域クラスター形成、ファイナンス基盤強化など、成長を支える産業基盤の現状と課題を分析し、商業宇宙産業の成熟へ向けた道筋を探る。

最新情報は更新してまいりますので、イベント公式サイトからご覧ください。

「SPACETIDE 2025」公式サイト:https://events.spacetide.jp/tide2025(https://events.spacetide.jp/tide2025)



■Geospatial Worldとの連携について

【SPACE2EARTH ASIA SUMMIT 2025】

これまでにないスピードで技術が進化する中、宇宙分野と地理空間分野(地図や位置情報を扱う技術)の連携が、産業や政府、社会における「空間情報」の活用のあり方を大きく変えようとしています。地球観測や衛星通信、AIによるデータ解析、次世代インフラなどの技術革新によってこの連携は一層加速し、気候変動対策や国家安全保障、スマートな都市づくり、経済成長といった様々な分野で新たな可能性が広がっています。

SPACETIDEは宇宙産業全体の経済的な視点を提供する一方で、SPACE2EARTH Asia Summitは、宇宙技術を農業や都市計画、国家安全保障などの分野で実際に活用する方法を探るための重要な場です。両者は、宇宙に関する研究や調査、商業化、地理空間情報の活用をバランスよく(相互補完しながら)進めることで、持続可能な経済成長、気候変動対策、アジア太平洋地域での国際協力にとって重要な、宇宙技術の進歩に向けた包括的な枠組みを作り上げていきます。

【SPACE2EARTH ASIA SUMMIT 2025】

イベント公式Webサイト

https://geospatialworld.net/space2earthasiasummit/2025/

■報道関係者の方の登録はこちら

報道関係者の皆様は取材登録にあたり、以下の申請フォームへご入力をお願いいたします。

https://forms.gle/RWVkXqjHqvrv6UdG8(https://forms.gle/RWVkXqjHqvrv6UdG8)



■主催

一般社団法人SPACETIDE



■本イベントに関するお問い合わせ先

SPACETIDE運営事務局: info@spacetide.org



【 一般社団法人SPACETIDE 】

一般社団法人SPACETIDEは、2015年から「日本および世界の新たな宇宙産業の発展」をビジョンに掲げ、産業横断的な取り組みを通じて宇宙ビジネス全体の底上げを図り、新たな宇宙ビジネスの道筋を創り出すために活動している団体です。2015年から毎年、日本発の国際宇宙ビジネスカンファレンス「SPACETIDE」を主催しています。

2023年度には国際宇宙航行連盟(International Astronautical Federation:IAF)のメンバーに正式に加盟いたしました。SPACETIDEは、IAFに所属する各国の組織や企業と連携することで、これまで以上に世界の宇宙業界の発展に貢献してまいります。

また、内閣府主催の第6回宇宙開発利用大賞では、SPACETIDEの活動「宇宙ビジネスの全体促進と産業エコシステム形成にむけた取り組み」について、「経済産業大臣賞」を受賞いたしました。

活動内容詳細は下図参照。