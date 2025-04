アイロボット、ルンバ初のフルラインナップ刷新で6機種を一斉発表

アイロボットジャパン合同会社

アイロボットジャパン合同会社(本社:東京都千代田区/代表執行役員社長 挽野元)は、4月18日(金)よりロボット掃除機ルンバの全6機種を全国のアイロボット認定販売店(https://www.irobot-jp.com/shop/index.html)およびアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)において発売を開始いたします。これは3月13日に米本社アイロボット・コーポレーションでの発表を受けたもので、昨年4月に新たにCEOに就任したゲイリー・コーエンが手掛ける初のフルラインナップ刷新となります。

ロボット掃除機市場は、新規参入企業の登場や多様な新製品の発売により、市場全体が活性化しています。そんな中、アイロボットは産業用ロボットの開発を経て、2002年のロボット掃除機「ルンバ」の誕生以来、常に進化を遂げることで昨年には累計販売台数が世界5,000万台*1を達成しました。

この度ロボット掃除機全体の普及拡大と、ルンバのリーダーシップをさらに強化するため、ルンバ全機種の機能をはじめ、ユーザビリティやデザインなどを全面的に見直しました。ターゲットやライフスタイルに合わせた3カテゴリーを展開し、全6機種、カラーバリエーションを含めると9モデルの新製品の発売となります。

生活のあらゆるシーンでルンバが様々な機能を駆使して人間を掃除から解放する、といった意味合いを持つ『Roomba, made for this』をテーマとした今回のラインナップは、選びやすくわかりやすいことを基準にしており、ターゲットを明確にすることで必ず見つかるMy Best Roombaを提供することを目的としています。

■今回発売の新製品6機種

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25142/table/139_1_912220e82eb04ceace29b000a497b61a.jpg ]

今回の新製品発売にともない就任後初来日したCEOのゲイリー・コーエンは、「このフルラインナップ刷新は、新生アイロボットの卓越したイノベーションを象徴する製品群で、業界のリーダーとしての地位を確固たるものとすることを意図しています。日本はアメリカに次いで2番目に大きな市場で、多くのルンバ愛好家がいる重要かつ特別な地域です。今回の刷新が日本のお客様の生活をさらに豊かにしてくれることに大きな期待を寄せています」と語っています。

コーエンは25年以上にわたる経営幹部としての経験を持ち、消費者向けおよびB2B分野での企業全体の変革とブランド成長を成功に導いた実績があります。コーエンのリーダーシップの元、この1年間において外部パートナーの活用を加速させることで競争力の高い新製品の開発サイクルを早めました。また、マーケティング投資や人材配置の見直しを行い、コスト構造を最適化、業績改善のための戦略ロードマップを策定し、成長路線復帰に向けて既に実行を開始しています。

一方、日本国内においては、『ロボット掃除機 一家に1台』をスローガンに、すべての家庭にロボット掃除機をお届けすることを目指し、これまでも幅広いラインナップやサービスを展開してきました。2023年末には、中期目標としていた自社ロボット掃除機の全国世帯普及率10%を達成し、累計出荷台数は2024年3月までに600万台を突破しています。

そしてこの度、ルンバのさらなる普及拡大を目指し、国内における新たな中期目標として、クリーナー市場で2030年までに20%のブランドシェアを目指し、『ルンバは、もう“掃除機のあたりまえ”に』をスローガンに掲げて参ります。

アイロボットジャパン代表執行役員社長の挽野元は、「今回のラインナップ刷新はアイロボットジャパンにとっても大きなマイルストーンとなります。国内で販売される掃除機の5台に1台がルンバである世界を5年後に目指し、製品やサービスだけでなく、コールセンターや修理などのカスタマーケアなどあらゆる分野を強化することで、ロボット掃除機のさらなる価値を日本の皆さまにお届けしたいと思っています」とコメントしています。

アイロボットは3つのカテゴリー展開で消費者の生活シーンにマッチしたMy Best Roombaをお届けし、さらに充実した製品やサービスを提供することで、人々の暮らしを豊かにするEmpower people to do moreというミッションを、世界中のスタッフが一丸となって取り組んでまいります。

各モデルの詳細は製品プレスリリース(https://www.irobot-jp.com/press/)をご参照ください。

*1:ロボット掃除機「ルンバ」シリーズ、床拭きロボット「ブラーバ」シリーズをはじめとするアイロボット社が家庭用向けに販売するロボット。

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 ルンバ(R)」の販売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で数千万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

www.irobot.com(https://www.irobot.com/)

■ Roomba全ラインナップ(2025年春)

iRobot、iRobotロゴ、アイロボット、Roomba、ルンバ、Roomba Combo、AutoEmpty、DustCompactor 、AutoWashは、アイロボットの登録商標または商標です。