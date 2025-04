【UTAGE BREWING×とんかつ新宿さぼてん】かつサンドのパン耳を有効活用した「さぼエール」を販売

株式会社Beer the First

廃棄予定の食材を活かしたクラフトビールを製造する株式会社 Beer the First(代表取締役社長:坂本 錦一、以下「Beer the First」)が運営するUTAGE BREWINGは、株式会社グリーンハウスフーズが運営する「とんかつ新宿さぼてん」と、かつサンドのパン耳を有効活用した「さぼエール」を販売します。

さぼエールは2025年4月23日(水)から、「とんかつ新宿さぼてん」本店小田急エース南館店、成田国際空港第1ターミナル店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、「覇王樹さぼてん」本店東京オペラシティ店で販売を開始します。

アップサイクルを中心に取り組むスタートアップ「Beer the First」と、創業55年以上の歴史を持つ老舗とんかつ専門店「とんかつ新宿さぼてん」との共創のきっかけ

2022年の冬に、パンの耳を活用した商品を作りたいとご連絡を頂き、プロジェクトが始動しました。とんかつとのペアリングや、それに適したビアスタイルの試飲会を重ねて、やっとの思いで商品が完成しました。「さぼエール」と「とんかつ」のペアリングを、たくさんの人に楽しんで頂きたいと思っています。

【さぼエール 企画概要】

左から、Beer the First取締役:山川大介、株式会社Beer the First 代表取締役:坂本錦一、株式会社グリーンハウスフーズ新業態商品マーケティング部:八幡幸洋、世嬉の一酒造 代表取締役社長:佐藤 航(四代目)

「さぼエール」は、食品ロス削減の一環として、かつサンドを作る際に残るパンの耳を有効活用し、食材に新たな命を吹き込みました。華やかなホップの香りが特徴の「ウエストコーストIPA」で仕上げており、ほのかにパンの香ばしさを感じられ、深みのある味わいです。とんかつとの相性も抜群で、サクッと揚がったとんかつと爽快なホップの香りが調和します。

【さぼエール 商品詳細】

商品名:さぼエール

ビアスタイル:ウエストコーストIPA

販売価格:1,000円 ( 税込1,100円)

発売日:2025年4月23日(水)

内容量:330ml(瓶)

Alc.度数:5%

販売場所:「とんかつ新宿さぼてん」本店小田急エース南館店、成田国際空港第1ターミナル店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、「覇王樹さぼてん」本店東京オペラシティ店





※20 歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

UTAGE BREWING(株式会社Beer the First)

株式会社Beer the Firstが運営するブルワリーブランド「UTAGE BREWING」

さらなるサステナブルなクラフトビールへの挑戦のため2023年8月、株式会社Beer the Firstはブルワリーブランドを新たに立ち上げました。UTAGE BREWINGは、おいしくて楽しいクラフトビールを通じて、食品ロス問題に関心を持っていただけるよう活動しています。アップサイクルしたクラフトビールだからこそ出せる味わいやストーリー、みなさんもぜひ体験してください。

代表者:代表取締役 坂本錦一

本社所在地:〒221‐0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2‐5‐4‐403

EC:https://utagebrewing.com/

URL:https://beerthefirst.com/

とんかつ新宿さぼてんについて

株式会社グリーンハウスフーズが運営する「とんかつ新宿さぼてん」は、1966年創業。国内外に約500店を展開するとんかつ専門店。高品質な生ハム用ポークを使用したプレミアムポーク「SaboRED」をはじめ、低温の油でじっくりと仕上げた素材本来の味を引き立てるメニューの数々は、日本をはじめアジア各国で広く親しまれています。

また、デリカ店舗では定番かつの人気メニューを中心に、季節に合わせた惣菜やお弁当、かつサンドなど幅広いメニューをご用意。専門店のおいしさをご家庭でもお楽しみいただけます。

本社所在地:〒163-1419 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー19F

URL:https://www.ghf.co.jp/

【お問い合わせ】

株式会社Beer the First 広報担当:山川大介

TEL:080‐4765‐1508 メールアドレス:yamakawa@beerthefirst.com