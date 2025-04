【令和版 天職の見つけ方】ポジウィルとAnother worksが共催しキャリアのモヤモヤに向き合うセミナーを開催

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、以下「当社」)は、キャリア相談者数約4万人のキャリアのパーソナルトレーニング「POSIWILL CAREER」を運営するポジウィル株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:金井 芽衣)と共催し「キャリア苦悩の解決策は〇〇?ここでしか聞けない令和版”天職の見つけ方”」と題した無料オンラインウェビナーを4月24日(木)19:30から開催いたします。

■イベント概要

申し込み先 :https://us02web.zoom.us/webinar/register/5617446074623/WN_VsnDbqFcTkKRKcE9s4Jz7w

当社は複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しており、累計95,000名以上にご登録いただいております。当社が推進している「複業」は、一般的な収入を得るためだけの「副業」だけではなく、経験を積みたい、キャリアアップしたい、地元に貢献したいといった、複数の目的を含むものです。

キャリアアップのための転職や複業が当たり前になりつつある中で、誰しもがキャリアに関する悩みや不安を抱えています。そこで今回は累計キャリア相談者数約4万人のキャリアのパーソナルトレーニングサービス「POSIWILL CAREER」を運営するポジウィル株式会社と共催し、キャリアのモヤモヤに向き合うウェビナーを開催いたします。

転職や複業など様々なキャリアの選択肢がある中で、キャリアのモヤモヤ期におけるベストな一手や”天職”を見つけている人たちの共通項についてお話いたします。

■登壇者プロフィール

◆登壇者

ポジウィル株式会社 代表取締役

金井 芽衣 氏

1990年群馬県出身。短期大学で保育士・幼稚園教諭の免許を取得した後、2010年に法政大学キャリアデザイン学部に編入。キャリアカウンセリングを習得する。2013年、リクルートキャリアに新卒入社し、人材会社の法人営業(RA)として勤務。2017年に国家資格キャリアコンサルタントとして登録。同年8月にポジウィル株式会社を設立し、同社代表取締役に就任。「どう生きたいか?でキャリアをきめる。」キャリアのパーソナルトレーニング「POSIWILL CAREER」を運営している。

株式会社Another works 代表取締役

大林 尚朝

早稲田大学卒業。パソナグループに入社後、ビジョナル株式会社での事業立ち上げ経験を経て、2019年に株式会社Another worksを創業。2,000社・200自治体・約10万名が利用する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営。テレビ東京「WBS」にて複業推進の代表企業として働き方の最新トレンドを紹介。東京都・大阪産業局等にて起業家メンターを担当。iU客員准教授。

