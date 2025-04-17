One人事、「ITreview Grid Award 2025 Spring」にて「High Performer」「Leader」を受賞

One人事株式会社

One人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）が提供する、ワンストップ人事労務システム「One人事」は、「ITreview Grid Award 2025 Spring」にて「人事評価システム（OKRツール）」総合部門で3年連続High Performerを、「タレントマネジメントシステム」総合部門・中小企業部門でLeaderを受賞したことをお知らせします。

「One人事」紹介ページ https://www.itreview.jp/products/onehr/reviews

◼️ITreview Grid Awardとは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰します。2025年3月までに掲載されたレビュー約13.8万件の集計結果を2025 Springとして発表しました。

2025Spring 結果：https://www.itreview.jp/award/2025_spring.html

・One人事の受賞カテゴリー

タレントマネジメントシステム：https://www.itreview.jp/categories/talent-management

人事評価システム(OKRツール)：https://www.itreview.jp/categories/personal-evaluation

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/onehr_jp

・公式Facebook：https://www.facebook.com/onehrjp

＜お問い合わせ先＞

One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp