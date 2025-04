モンドリアン、松竹芸能との新たな共同プロジェクトを発表

株式会社モンドリアン

▼松竹芸能のタレントがRoblox・Fortniteのゲーム世界に進出し、ゲームと芸能界の融合による新たなデジタルエンターテインメントの形を創出する画期的なプロジェクトが始動します。

▼Roblox上に松竹芸能のタレントを登場させ、オリジナルグッズを販売する取り組みを行います。

▼Fortnite上にオリジナルマップを制作し、多くのプレイヤーにプレイしてもらうことを目指します。

▼バーチャルヒューマンをタレントとして稼働させる実験的な取り組みを実施します。

株式会社モンドリアン(本社:東京都中央区、代表取締役:角田拓志、以下「当社」)は、大手芸能プロダクション企業である松竹芸能株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:大田達朗、以下「松竹芸能」)との新たな共同プロジェクトと、代表角田が松竹芸能の「メタバースエバンジェリスト」として活動を開始することを発表いたします。本プロジェクトでは、当社が手掛けるRobloxやFortniteなどのゲームプラットフォーム上でのコンテンツにて、松竹芸能所属タレントとのコラボレーションを実施し、新たなデジタルエンターテインメントの形を生み出すことで、タレント活動の可能性を拡張していきます。

日本の芸能プロダクションが、ゲーム制作を専門とする企業と連携し、タレントをゲームの世界に送り出す試みは、これまでにない新しいエンターテインメントの形を創出することになります。本プロジェクトを通じて、ゲームと芸能界の融合がさらに進み、デジタル時代に適した新たなタレントの在り方を提案します。

バーチャルヒューマンタレント機構の構築に向けて

当社と松竹芸能は共同で、バーチャルヒューマンタレントの機構を構築する新規プロジェクトを始動します。この計画は、バーチャル上でのタレント活動の新たな地平を開拓し、世界に向けた新しいエンターテインメントの機会を創出することを目的としています。これにより、ゲーム業界と芸能界が互いに相互作用を生むモデルを確立し、双方の市場に新たな価値を提供します。

具体的な展開

1.ゲーム内ライブイベント

松竹芸能所属タレントが、RobloxやFortniteを通じて、ファンと交流。

2.タレントを起用したオリジナルコンテンツ

タレントのボイスやキャラクターを活用したゲーム用アバターの提供。

3.バーチャルタレントの企業・ブランドとのタイアップ

タレントを起用したバーチャルCMやプロモーションイベントをゲーム内で展開。

松竹芸能所属タレントとして「メタバースエバンジェリスト角田」が活動開始

当社の代表取締役社長である角田拓志は、この度、松竹芸能の文化人プロジェクトに参画し、松竹芸能とのパートナーシップのもと、メタバースをはじめとした先進技術に関するコメンテーターなどの活動を推進してまいります。まだまだ浸透しきってるとは言い難いメタバースの魅力をより多くの人、企業、行政、学校などに伝える活動を積極的に行うことで、ゲームやエンターテインメントを利用したより楽しく豊かな社会の実現を目指します。

角田 拓志(株式会社モンドリアン 代表取締役社長/メタバースエバンジェリスト)

プロフィール:

1988年大分県生まれ。300社以上の企業・自治体のゲームやメタバースでのソリューション導入に携わり、企画開発だけでなく、経営戦略、マーケティング、マネタイズなど「開発、公開したあとの活用にフォーカスしたプロジェクト」の運用を現場で行っている。ビジネスだけでなく、教育、地方創生などにもゲームやメタバースを活かし、エンタメコンテンツの社会実装を専門に活動中。

プロフィールページ:https://www.shochikugeino.co.jp/talents/角田拓志/(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%E8%A7%92%E7%94%B0%E6%8B%93%E5%BF%97/)



連載:https://newspicks.com/topics/metanext/

新たな挑戦へのコメント

松竹芸能株式会社 取締役 奥元伸典

このたび、松竹芸能株式会社は、株式会社モンドリアン様との協業により、メタバースおよびバーチャルタレントを活用した新規事業を開始する運びとなりました。

近年、メタバースは仮想空間上でのコミュニケーションや経済活動の場として注目を集めており、またバーチャルタレントの技術革新も進み、エンターテインメントの可能性がますます広がっています。

本取り組みでは、株式会社モンドリアン様の先進的な技術・ノウハウと、弊社が長年培ってまいりましたタレントマネジメントおよび伝統芸能における知見を融合させ、これまでにない新しいエンターテインメントコンテンツの創出を目指してまいります。今後の展開にぜひご期待ください。

株式会社モンドリアン 代表取締役社長 角田拓志

インターネットを舞台にした芸能活動は、すでにテレビやリアルイベントに匹敵する規模へと成長し、さらに加速しています。よく「オールドメディア vs. ニューメディア」という対立で語られますが、テレビやラジオといった4マスには長年培われた独自の魅力があり、ウェブやメタバースにもそれならではの強みがあります。大切なのは、タレントやクリエイターが持つエンターテインメントの力を、最適なメディアを通じて最大限に活かすこと。メディアの選択肢が広がることで、より多様で面白いコンテンツが生まれ、エンターテインメントはさらに社会を豊かにしていきます。本プロジェクトでは、その可能性を実証し、新たな表現の形を創り上げていきたいと考えています。

※報道をご覧になった自治体・企業のご担当者さま

当社は、クリエイターの切磋琢磨と顕在化のため、MCAを通じて支援を続けています。また企業のメタバースプロジェクト成功のための最適なパートナーとしても、これからも革新的なサービスを提供し続けてまいります。「バーチャルエンターテインメント」「ゲーム×芸能の新たな可能性」にご興味をお持ちの自治体・企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

本件に関する自治体・企業からのお問合せはこちら https://mondrian.gg/contact/

松竹芸能株式会社について

松竹芸能株式会社は、お笑い・演芸を軸に、多様なエンターテインメントをプロデュースする芸能プロダクションです。関西の伝統文化と最新のトレンドを融合させ、所属タレントのマネジメント、劇場運営、ライブイベント企画など、多角的な事業を展開。近年では、デジタルコンテンツの制作や異業種コラボレーションにも注力し、新たな笑いと感動の創造に取り組んでいます。時代に応じたエンタメの形を追求しながら、次世代の才能を発掘・育成し、文化の継承と進化を推進しています。

松竹芸能株式会社 WebサイトURL:https://www.shochikugeino.co.jp/

株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL:https://mondrian.gg/

*モンドリアンが独自に制作するゲームや主催するイベントは、Epic Games、Mojang、Robloxなどのゲームプラットフォーム提供企業からのスポンサー提供、支援、運営を受けておりません。

*Mondrian's independently developed games and hosted events are not sponsored, supported, or operated by game platform providers such as Epic Games, Mojang, or Roblox.



<会社概要>

商号:株式会社モンドリアン

本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役:角田 拓志

設立:2023年1月16日

資本金: 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ(東証プライム:3288)の一員です。



<SNS 公式アカウント>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119336/table/58_1_108d84f5b0507c92476b82321ace5914.jpg ]