ゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」 ベージュカラーの卓上充電ステーションを2025年4月18日（金）から新発売。期間限定10%OFFキャンペーンも実施

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、ベージュカラーの卓上充電ステーション「Pixio AC&USB TAP COMPACT Beige（ピクシオ エーシー アンド ユーエスビー タップ コンパクト ベージュ）」の予約販売を2025年4月18日(金)よりPixio全店にて開始します。

発売を記念して、2025年4月18日（金)～4月30日(水)の期間、同製品を対象に10%OFFキャンペーンを実施します。

■ナチュラルカラーでデスクになじむ「ベージュ」モデルが登場

人気の卓上充電ステーション「Pixio AC&USB TAP COMPACT」にベージュカラーが登場しました。

本製品は卓上で煩雑になりがちなデスク周りのケーブル類をまとめ、デジタルデバイスを急速で一括チャージすることができる卓上充電ステーションです。充電が卓上で完結するので、床下に潜り込むことなくケーブルの抜き差しができ、ゲーミング環境のみならずモバイルワークなどにも最適です。

出力30W＆PD対応のUSB Type-C×1ポート、USB Type-A×3ポート、AC×2口の合計6ポートを搭載。動画視聴や作業中の使用に便利なスマホ・タブレットスタンド機能も備えています。ベージュカラーは木目調デスクやホワイト系のガジェットとのコーディネートにもぴったり。また電源ケーブルはデスク上に置いても十分な1.5mの長さで設計しており、どこでも快適に使用できます。

■製品情報

製品名：Pixio AC&USB TAP COMPACT Beige

価格：5,000円（税込 5,500円）

発売日：2024年4月18日（金）予約販売開始

■取り扱い店舗（オンライン）

・公式オンラインストア ： https://pixiogaming.jp/products/pxautcbe

・楽天市場店 ：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxautc/

・Yahoo!ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxautc.html

■製品特長

・全てのポートで急速充電対応

・テレワークなど、自宅デスクでも置きやすいコンパクト設計

・底面に滑り止め完備

・動画視聴に便利なスタンド機能(スマホの縦・横置き、タブレットの横置き対応)

・USB Type-A・USB Type-C・ACコンセントの3種類のポート

・デスク上に置いても十分な1.5mの本体コード

■製品仕様

本体サイズ：約 縦6×横16.1×厚8.1cm

重量：405g

入力：AC100V / 50/60Hz・15A

出力：

- AC：TOTAL 100V 14A 1400W MAX

- USB Type-C：5V＝3A / 9V＝3A / 15V＝2A / 20V＝1.5A

- USB Type-A：5V＝2.4A（合計最大 3A）

搭載端子：USB Type-A ×3、USB Type-C ×1、ACポート ×2

ケーブル長：約1.5m

保証・サポート：3カ月保証 / 30日間の無料返品サービス

■販売開始記念 10%OFFキャンペーン

販売開始を記念して、2025年4月18日(金)～4月30日（水）までの期間、Pixio全店にて「Pixio AC&USB TAP COMPACT Beige」を10%OFFで販売します。

ぜひPixioの製品をご体験ください。

通常価格：5,500円(税込)→特価：4,950円(税込)

■Pixioとは

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

■販売店舗一覧

・Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/

・Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

・Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

・Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

・Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ



■Pixio公式SNSアカウント

・X（旧Twitter） ： https://twitter.com/pixiojapan

・Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

・Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/

・twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、

米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp