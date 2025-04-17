韓国発の現代的なコスメブランド「JAVIN DE SEOUL」が新宿初上陸！アインズ＆トルペ新宿東口店で開催中のパウダールームポップアップに参加
PAGE-ONER株式会社( 所在地：東京都中野区、代表取締役：韓承延）が日本正規代理店を務める韓国コスメブランド「JAVIN DE SEOUL(ジャビンドゥソウル)」は、韓国最大級のビューティーコミュニティ、パウダールーム（POWDER ROOM）が開催する、アインズ＆トルペ新宿東口店のポップアップに2025年5月2日(金)より参加いたします。
出典：POWDER ROOM(https://powderroom.mobi/magazine/324)
韓国最大級コスメクチコミサイト 「Grow pick award」で数々の賞を獲得するなど、注目を集めるJAVIN DE SEOUL。話題のホットな韓国コスメとして、5月2日～5月22日の期間アイプライマーやリッププライマーのタッチアップ体験が可能です。
また、パウダールームポップアップ内で5,000円以上購入した方には豪華なギフトBOXをご用意しており、JAVIN DE SEOULの人気商品「Wink Eye Shade Primer」の限定ミニプライマーも含まれます。
※数に限りがございますため、なくなり次第終了となります。
＜イベント概要＞
開催期間：2025年5月2日(金)～5月22日(木)
営業時間：10:00～22:00
会場：アインズ＆トルペ 新宿東口店 ２F パウダールームポップアップスペース
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３６－１０ ミラザ新宿ビル 2F
5,000円以上購入者対象ギフトBOXプレゼント実施日(実施時間：13:00～19:00限定)
5/2(金) 5/3(土) 5/4(日) 5/5(月) 5/6(火)
5/10(土) 5/11(日) 5/16(金) 5/17(土) 5/18(日)
出典：POWDER ROOM(https://powderroom.mobi/magazine/324)
・JAVIN DE SEOUL（ジャビンドゥソウル）について
JAVIN DE SEOUL（ジャビンドゥソウル） は、皆様の輝く姿からインスピレーションを受け、真の美しさを追求する現代的なコスメブランドです。ソウルの華やかな姿と現代の日常生活をモチーフに始まったJAVIN DE SEOULの旅は、ベストセラーアイテムの「Wink」から「Bloom」、そして「Hugging」へと続きます。本物の美しさを追い求め、自由に自分らしさを描く豊かなカラーバリエーションで、あなたの個性に新たな彩りをプラスするアイテムを展開しています。
公式instagram : @javindeseoul.jp
（https://www.instagram.com/javindeseoul.jp/）
公式X : @JavinDeSeoul
（https://x.com/JP_JavinDeSeoul）
・商品概要
■製品名：ウィンクアイシェードプライマー＜アイシャドウ＞
■カラー数：全18色
■容量・価格：各 5.5g 1,760円（税込）
・柔らかいリキッドが素早く密着し、さらっとした仕上がりが長時間持続。
・マルチプライマー、アイシャドウ、陰影、ハイライト、マイクロシェーディングまで様々な部位に使用可能。
Yahoo!サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kancosrecipe/jvds-yl001.html
■製品名：ウィンクアイシマーライト＜アイシャドウ＞
■カラー数：全12色
■容量・価格：各 6g 1,980円（税込）
・リキッドテクスチャーで薄く均一に密着させ、
粉落ちを抑えてナチュラルなツヤ感が長時間続く。
・アイシャドウ、ハイライト、涙袋まで様々な部位に使用可能。
Yahoo!サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kancosrecipe/jvds-yl002.html
■製品名：ウィンクリップシェードプライマー＜リップカラー＞
■カラー数：全8色
■容量・価格：各 5g 1,760円（税込）
・様々な唇の悩みにアプローチ。唇の角質としわ、色を整え、プランプ効果でふっくらとボリュームのある唇へ導くマルチリッププライマー。
・半透明のオイルウォーターテクスチャーで薄く密着。
Yahoo!サイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kancosrecipe/jvds-yl003.html
JAVIN DE SEOUL 日本正規代理店
【会社概要】
・PAGE-ONER株式会社
URL：http://www.page-oner.com
代表者：韓 承延
所在地：東京都中野区新井2-1-19パックマートビル6F