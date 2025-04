【超話題作をためし読み！】ハラリ著『NEXUS 情報の人類史』の「プロローグ」全20000字を、特別無料公開！

河出書房新社

河出書房新社(本社:東京都新宿区/代表取締役:小野寺優)は、歴史学者・哲学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏による最新刊『NEXUS 情報の人類史(上・人間のネットワーク/下・AI革命)』(柴田裕之訳/2025年3月5日発売)の「プロローグ」全文を、本日よりWeb河出にて特別無料公開いたします。

「プロローグ」冒頭(『NEXUS 情報の人類史(上)』より)

ユヴァル・ノア・ハラリ氏による6年ぶりの書き下ろし超大作『NEXUS 情報の人類史』は、3月5日の刊行以降、Amazonオールジャンル1位・2位独占のほか、紀伊國屋書店全店、丸善ジュンク堂書店全店、TSUTAYA全店など、全国の書店でも人文書等ジャンル1位にランクイン。

また電子書籍版でも、紀伊國屋kinoppy1位(人文/上巻・3月度月間)、ブックライブ1位(学術・語学/合本版・3月度月間)、楽天Kobo1位(社会科学/上巻・4月3日時点)、Apple Books1位(歴史有料/上巻・4月2日時点)、GooglePlayブックス1位(歴史/上巻・4月2日時点)と、いずれのストアでもランキング最上位を獲得しています。

そして連日多くのメディアで取り上げられ、早くも大きな話題となっています。

この多くのご関心にお応えし、本日4月11日より、本書「プロローグ」全文(27ページ分、約20,000字)を、本日よりWeb河出にて特別無料公開いたします。

『NEXUS 情報の人類史』は、上巻「人間のネットワーク」、下巻「AI革命」で構成される、計600ページを超える大著ですが、その冒頭「プロローグ」には本書のエッセンスが凝縮されています。

「私たちは自らの種(しゅ)を「ホモ・サピエンス」と名づけた--「賢いヒト」という意味だ。だが、どれだけその名に恥じぬ生き方をしてきたかは疑わしい。」

という一文から始まる「プロローグ」は、混沌とする現代が抱える課題を人類史スケールで鋭く炙り出して提示した上で、本書においてどのように思考し解説を進めていくのか、各章に分けて予告していく重要なパートです。

SNSでの偽情報や陰謀論、メディアなどの規制・弾圧による独裁化、そして、世界の分断……。

昨年9月の英語版刊行以降、米大統領選でのトランプ氏再選により、2025年の世界を予言するかのような本書の内容に、いま注目が集まっています。そして、とどまることを知らない生成AIの進化は、人類に一体何をもたらすのでしょうか。人類の歴史をいま新たに語りなおしつつ、人間ならざる知能を前に私たちはどう立ち向かえば良いのか、そしてこれからを考えるためのヒントまで、本書は数多くの提示をしています。

現代人の必読書である『NEXUS 情報の人類史』。まだこれからという方は、是非この機会にお読みください。

■著者紹介

ユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari)

歴史学者、哲学者。1976年生まれ。オックスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して2002年に博士号を取得。現在、ケンブリッジ大学生存リスク研究センター特別研究員。著書『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』、および児童書シリーズ『人類の物語 Unstoppable Us』(以上、河出書房新社)は世界的なベストセラーになっており、ハラリ氏の著作は、世界65の言語で累計4500万部発行されている。社会的インパクトのある教育・ストーリーテリング分野の企業「サピエンシップ」を、夫のイツィク・ヤハヴ氏と共同設立。

■翻訳者紹介

柴田裕之(しばた・やすし)

翻訳家。早稲田大学、Earlham College卒業。訳書に、ハラリ『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』のほか、バーツラフ・シュミル『世界の本当の仕組み』(草思社)、ジェレミー・リフキン『レジリエンスの時代』(集英社)、ニーアル・ファーガソン『大惨事(カタストロフィ)の人類史』(東洋経済新報社)など多数。

■書誌情報

書名:NEXUS 情報の人類史(上・人間のネットワーク/下・AI革命)

(原題 Nexus : A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI)

著者:ユヴァル・ノア・ハラリ

訳者:柴田裕之

仕様:四六判/上製/(上)304ページ、(下)328ページ

発売日:2025年3月5日(電子書籍も同日配信開始)

各巻税込定価:2,200円(各巻本体2,000円)

ISBN:(上)978-4-309-22943-0/(下)978-4-309-22944-7

出版社:河出書房新社

