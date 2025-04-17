AAEON　 Core(TM) Ultra 7 155H / Ultra 5 125H/ Ultra 7 155U搭載 DC9~36V入力対応 3.5インチ規格CPUボード【GENE-MTH6】販売開始！

V-net AAEON株式会社GENE-MTH6

AAEON社はIntel(R) Core(TM) Ultra 7 155H / Ultra 5 125H/ Ultra 7 155Uを搭載した、産業用3.5インチ規格シングルボードコンピューター【GENE-MTH6】の販売を開始しました。

2.5GbE x 2とGbE x 1、計3ポートのLAN、HDMI×1、DP×1、USB 3.2 Gen 2 x 2を搭載した製品となります。M.2 3052 B-Key x 1とM.2 2230 E-Key x 1搭載でWIFI、LTEモジュール搭載可能なため、IoTゲートウェイやAIエッジ等産業用アプリケーションに対応可能です。

製品特徴

注文型番

- Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H / Ultra 5 125H/ Ultra 7 155U搭載- DDR5 5600Mhz SODIMMx2スロット搭載（最大96GB）- LVDS x 1、eDP x 1、DP x 1、HDMI x 1- LAN x 3、SATA 6Gb/s x 1、8-bit GPIO- USB 3.2 Gen 2 x 2, USB 2.0 x 4- M.2 2280 M-Key x 1、M.2 3052 B-Key x 1、M.2 2230 E-Key x 1搭載- DC 9~36V入力対応詳細を見る :https://jp-vnet.com/items/plist/GENE-MTH6/

GENE-MTH6-0001

3.5".Ultra7.155H.DP/HDMI/LVDS/eDP.3Lan.6USB.4COM.M.2.B/E/M.FPC2.9-36V.

GENE-MTH6-0002

3.5".Ultra5.125H.DP/HDMI/LVDS/eDP.3 Lan.6USB.4COM.M.2.B/E/M.FPC2.9-36V

GENE-MTH6-0003

3.5".Ultra7.155U.DP/HDMI/LVDS/eDP.3 Lan.6USB.4COM.M.2.B/E/M.FPC2.9-36V.

寸法図(mm)

GENE-MTH6寸法図

お問合せ先：

V-net AAEON株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-2

電話：045-594-9535 / FAX:045-594-9536

メール： sales@jp-vnet.com

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AAEONについて

AAEONは産業用PC関連製品の専業メーカーです。NVIDIA Elite Partner及びIntel Titanium Partnerであり、NVIVIDA Jetson搭載のAIエッジPCや、Intelチップセット搭載の小型組込向けボード、マザーボード、タッチパネルPCやファンレスPCなどを設計、製造、販売しています。日本ではV-net AAEONが日本支社の役割を担い、販売、修理、技術サポートを行っており、日本のお客様に合わせた柔軟なカスタム対応やサービスを提供しています。

（https://jp-vnet.com/）

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