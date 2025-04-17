AAEON Core(TM) Ultra 7 155H / Ultra 5 125H/ Ultra 7 155U搭載 DC9~36V入力対応 3.5インチ規格CPUボード【GENE-MTH6】販売開始！
GENE-MTH6
AAEON社はIntel(R) Core(TM) Ultra 7 155H / Ultra 5 125H/ Ultra 7 155Uを搭載した、産業用3.5インチ規格シングルボードコンピューター【GENE-MTH6】の販売を開始しました。
2.5GbE x 2とGbE x 1、計3ポートのLAN、HDMI×1、DP×1、USB 3.2 Gen 2 x 2を搭載した製品となります。M.2 3052 B-Key x 1とM.2 2230 E-Key x 1搭載でWIFI、LTEモジュール搭載可能なため、IoTゲートウェイやAIエッジ等産業用アプリケーションに対応可能です。
製品特徴- Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H / Ultra 5 125H/ Ultra 7 155U搭載
- DDR5 5600Mhz SODIMMx2スロット搭載（最大96GB）
- LVDS x 1、eDP x 1、DP x 1、HDMI x 1
- LAN x 3、SATA 6Gb/s x 1、8-bit GPIO
- USB 3.2 Gen 2 x 2, USB 2.0 x 4
- M.2 2280 M-Key x 1、M.2 3052 B-Key x 1、M.2 2230 E-Key x 1搭載
- DC 9~36V入力対応
詳細を見る :
https://jp-vnet.com/items/plist/GENE-MTH6/
注文型番
GENE-MTH6-0001
3.5".Ultra7.155H.DP/HDMI/LVDS/eDP.3Lan.6USB.4COM.M.2.B/E/M.FPC2.9-36V.
GENE-MTH6-0002
3.5".Ultra5.125H.DP/HDMI/LVDS/eDP.3 Lan.6USB.4COM.M.2.B/E/M.FPC2.9-36V
GENE-MTH6-0003
3.5".Ultra7.155U.DP/HDMI/LVDS/eDP.3 Lan.6USB.4COM.M.2.B/E/M.FPC2.9-36V.
寸法図(mm)
GENE-MTH6寸法図
お問合せ先：
V-net AAEON株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-2
電話：045-594-9535 / FAX:045-594-9536
メール： sales@jp-vnet.com
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AAEONについて
AAEONは産業用PC関連製品の専業メーカーです。NVIDIA Elite Partner及びIntel Titanium Partnerであり、NVIVIDA Jetson搭載のAIエッジPCや、Intelチップセット搭載の小型組込向けボード、マザーボード、タッチパネルPCやファンレスPCなどを設計、製造、販売しています。日本ではV-net AAEONが日本支社の役割を担い、販売、修理、技術サポートを行っており、日本のお客様に合わせた柔軟なカスタム対応やサービスを提供しています。
（https://jp-vnet.com/）
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