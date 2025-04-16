ノンフロン冷媒採用 検食用フリーザー発売のお知らせ

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、この度、検食用フリーザーをモデルチェンジし、R1234yfを採用したノンフロン冷媒タイプとして新たに発売いたします。

ノンフロン冷媒採用 検食用フリーザー EKF-014FX2

【変更内容】

〇環境配慮

ガリレイグループのサスティナブルビジョンDramatic Future 2050の「グリーン冷媒への転換」の一環として、冷媒はノンフロンのR1234yf(GWP:1)を採用。

従来機種のR404A(GWP:3,920)と比べ地球温暖化係数(GWP)が著しく低く、地球環境に優しい製品です。

フロン排出抑制法の対象外となり、点検や記録の保管などの管理義務が発生しません。

※GWP数値は令和5年経済産業省・環境省告示第3号、平成27年経済産業省告示第54号より引用

GWP値比較

〇安全性

漏電遮断器の標準装備により、安全性向上。

【製品特徴】

〇使い易さ・便利さ

バスケット標準装備(７個あるいは14個)で検食サンプルを保存するのに最適。

4輪自在キャスター標準装備で搬入・移設が容易。

ドアセンサー標準装備で閉め忘れ防止。



〇ラインナップ

幅500mm(バスケット7個収納)タイプと幅820mm(バスケット14個収納)タイプの2種。

【主なターゲット】

ホテル、給食センター、病院、福祉施設、学校、保育所など。

【発売日】

2025年５月1５日(木)より発売。



【目標台数】

年間目標販売台数は500台。

ノンフロン冷媒採用 検食用フリーザー

●機種名：EKF-014FX２（写真掲載機種）

●標準価格：702,000円（税抜）

●外形寸法：W820×D777×H1,795mm

●定格内容積：548L

●製品質量：134kg

●庫内温度：-30℃～-20℃

●電源：単相100V

●付属品：霜取用ヘラ1個、棚板7枚、バスケット14個、鍵

●バスケット寸法：外形＝W330×D593×H156mm

内径＝W272×D527×H146mm

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役 社長執行役員 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：2億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/