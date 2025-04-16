ノンフロン冷媒採用 検食用フリーザー発売のお知らせ

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ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長　福島 豪)は、この度、検食用フリーザーをモデルチェンジし、R1234yfを採用したノンフロン冷媒タイプとして新たに発売いたします。





ノンフロン冷媒採用 検食用フリーザー EKF-014FX2

【変更内容】


〇環境配慮


ガリレイグループのサスティナブルビジョンDramatic Future 2050の「グリーン冷媒への転換」の一環として、冷媒はノンフロンのR1234yf(GWP:1)を採用。


従来機種のR404A(GWP:3,920)と比べ地球温暖化係数(GWP)が著しく低く、地球環境に優しい製品です。


フロン排出抑制法の対象外となり、点検や記録の保管などの管理義務が発生しません。


※GWP数値は令和5年経済産業省・環境省告示第3号、平成27年経済産業省告示第54号より引用




GWP値比較

〇安全性


漏電遮断器の標準装備により、安全性向上。



【製品特徴】


〇使い易さ・便利さ


バスケット標準装備(７個あるいは14個)で検食サンプルを保存するのに最適。


4輪自在キャスター標準装備で搬入・移設が容易。


ドアセンサー標準装備で閉め忘れ防止。



〇ラインナップ


幅500mm(バスケット7個収納)タイプと幅820mm(バスケット14個収納)タイプの2種。



【主なターゲット】


ホテル、給食センター、病院、福祉施設、学校、保育所など。



【発売日】


2025年５月1５日(木)より発売。



【目標台数】


年間目標販売台数は500台。



ノンフロン冷媒採用 検食用フリーザー


●機種名：EKF-014FX２（写真掲載機種）


●標準価格：702,000円（税抜）


●外形寸法：W820×D777×H1,795mm


●定格内容積：548L


●製品質量：134kg


●庫内温度：-30℃～-20℃


●電源：単相100V


●付属品：霜取用ヘラ1個、棚板7枚、バスケット14個、鍵


●バスケット寸法：外形＝W330×D593×H156mm


　　　　　　　　　内径＝W272×D527×H146mm



＜フクシマガリレイ株式会社　会社概要＞
代表者：代表取締役 社長執行役員 福島 豪
本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
資本金：2億円
事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工
URL：https://www.galilei.co.jp/