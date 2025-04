2025年6月14日(土)に開催！世界規模のウェルネスイベント「Global Wellness Day 2025」参加企業・個人を募集！

株式会社ザ・デイ・スパ

2025年6月14日(土)、「Global Wellness Day(グローバルウェルネスデー/以下GWD)」が世界各地で開催されます。

一般社団法人国際ウェルネス推進協会が主催するGWDは、「1日が変われば、人生が変わる」をスローガンに、毎年6月の第2土曜日に行われている非営利の国際ウェルネスイベントです。

忙しい日々の中でもこの日だけは「健康であること」に感謝し、自分らしいウェルネスな生き方を見つめ直す時間を過ごしてほしい、という思いから、さまざまな無料のイベントやワークショップが世界中で開催されます。

日本では2015年の参加以降、スパやエステ、ヨガ・フィットネススタジオ、ホテル、企業、自治体など、ウェルネスに関心のあるさまざまな団体や個人がボランティアで参加し、GWDを盛り上げています。

2025年のテーマは、“#ReconnectMagenta”―ふたたびつながろう。

「自然とつながる」「人とつながる」「自分自身とつながる」をキーワードに、人生を豊かにするつながりを深めることであなたらしいウェルネスに呼びかけます。

現在、2025年のGWDに参加していただける企業や個人の皆さまを募集しています。詳しい参加方法は、グローバルウェルネスデイジャパン公式サイトをご覧ください。

ご質問やお問い合わせもお待ちしています。

公式サイト

写真付きのプレスリリース

Global Wellness Day(グローバルウェルネスデイ)について

GWDは、1人ひとりにとってのウェルネスで素晴らしい人生を讃える記念日です。2012年にトルコで開催されたのを皮切りに、今では世界170カ国以上が参加するソーシャルムーブメントへと成長しています。日本は2015年から参加しています。

GWDの大きなテーマは、

・健やかな生活や習慣の大切さを知ること

・たった1日だけでもいいので、立ち止まって考えること

・社会生活のストレスや悪い習慣を見直すこと

・自分自身の心を穏やかにすること

・人生において大切な「健やかな生活」に意識を向けること

1年に1度開催されるこの特別な1日は、健康やウェルネスに関心のあるボランティアのみなさまによって支えられています。

グローバルウェルネスデイ創設者 Belgin Aksoy(ベルジン・アクソイ)

グローバルウェルネスデイ創設者のベルジン・アクソイ氏は、自身の闘病経験から「新しいノーマルをより良く生きる」ことの大切さに気づきました。誰もが自分に合ったウェルネスを見つけ、心身ともに豊かに生きられる社会を目指して、2012年にGWDを立ち上げました。今では世界170カ国以上で多くの人々が参加。

数々の国際的な賞を受賞し、現在も講演やプロジェクトを通じて、ウェルネスの大切さを世界に発信し続けています。

インスタグラム

グローバルウェルネスデイジャパンアンバサダー 河崎多恵

日々の忙しい生活に追われている毎日でも 、この1日だけは「健康」であることに感謝し、「あなたらしいウェルネスなライフスタイル」を見直すきっかけになるように。毎年、全国各地の企業・施設のみなさまがそれぞれの “ウェルネス”をテーマに運動・食事・精神・日本の文化をテーマにしたイベントや、社内向けのコーポレートウェルネスイベントなどを開催されています。

みなさまのご賛同をお待ちしています!!

インスタグラム

2025年の世界共通テーマは「ReconnectMagenta(リコネクトマゼンタ)」

GWD2025のテーマは、#ReconnectMagenta―「ふたたびつながろう」です。

慌ただしい日常から少し離れ、自然とのつながり、自分自身とのつながり、大切な人や地域社会とのつながりを通して、自分らしい健康やウェルビーイングを見つめ直します。

GWDアンバサダーやボランティアのみなさんと共に、「#ReconnectMagenta」をテーマとしたイベントを通して、人生を豊かにするつながりを深める1日になることを目指します。

#ReconnectMagenta(リコネクトマゼンタ)の5つのステップ

人生を豊かにする5つのステップをご用意しました。この5つのステップを取り入れて、GWD当日のイベントやワークショップの企画をお願いします。

01ー自然とのつながりを取り戻す

自然とつながることで、自然の美しさを再発見したり。自然環境に意識を向ける1日に。

イベント例:環境クリーンアップ活動、森林浴、ネイチャーウォーク、植樹キャンペーン

02ー自分自身とのつながりを取り戻す

自分の心の声に気付き大切にすることは、心の安定や成長につながります。

イベント例:ジャーナリング、マインドフルネスセッション、アート・音楽セラピー

03ー家族や友人とのつながりを取り戻す

大切な人とのつながりを深めることで、喜びや安心感が得られます。

イベント例:子供向けアクティビティ、ピクニック、グループアクティビティ

04ーコミュニティとのつながりを取り戻す

社会の一員としてコミュニティで築いた絆は、困難をに乗り越える力となります。

イベント例:介護施設訪問、ボランティア、地域美化プロジェクト、文化交流フェア

05ー長寿への健康とのつながりを取り戻す

バランスの取れた心身の健康の大切さを再認識し、生活習慣を整えるきっかけに。

イベント例:睡眠セミナー、メンタルヘルス啓発セミナー、認知機能トレーニング

2024年のイベントの様子

昨年、2024年は「#MagentaNature(マゼンタネイチャー)」をテーマに、植樹、ネイチャーウォーキング、ビーチヨガ、ビーチクリーニング、里山の料理教室、苔ツアーなど自然を通してそれぞれのウェルネスを考えるイベントが世界各地で開催されました。

2024年イベントレポート

イベント参加者の声

エステー株式会社様

グローバルウェルネスデイの趣旨に共感し参加させていただきました。イベントとしては、北海道釧路総合振興局と森林整備事業の株式会社北都とともに、北海道厚岸町で「植樹会」を実施し、トドマツの苗木320本の植樹を行いました。参加していただいた地元の児童らに、体験を通して自然の大切を知ってもらえたらいいなと思っております。今後も、体験や製品を通してウェルネスな活動を行ってまいります。

ハイアットリージェンシー箱根リゾート&スパ様

お天気にも恵まれ山の朝のさわやかの空気のもとで、初心者にもやさしいヨガのレッスンでお客様にリラックスした時間を過ごしていただくとともに、ウェルビーングの考えをホテルが推進していることや、ウェルネスデイについて知ってもらう機会となったことは有意義でした。

2024年は、以下の企業・団体のみなさまに参加、協賛いただきました。

THE SPA at Four Seasons Hotel Kyoto、W大阪(AWAY SPA)、株式会社アナンダ、エステー株式会社、four seasons Hotel Tokyo at Otemachi、シャングリラ東京 CHI SPA & Health Club、医療法人玉昌会グループ、福井県健康福祉部健康医療局健康政策課、株式会社デキタ、ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート、株式会社サップス、沖縄ツーリスト株式会社、Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi、べにや無何有(円庭施術院)、グランドフードホール芦屋店、グランドフードホール六本木店、グランドフードホール星が丘店、株式会社サニーブランチカンパニー、ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート&スパ、株式会社パレスホテル、Zentis Osaka、三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア、一般社団法人日本エステティック協会、ROKU KYOTO ,LXR Hotels & Resorts、NPO法人福井県ウオーキング協会、The Ritz-Carlton Fukuoka SPA、urumo Spa、earthSpa 等

イベントに参画いただける、企業・個人のみなさまを募集中!

GWDを一緒に盛り上げる方や企業様を募集しています!1年に1度開催されるこの特別な1日は、健康に熱心なボランティアのみなさまによって支えられるソーシャルムーブメントです。個人や企業としてチャリティイベントを開催し、GWDを一緒に盛り上げませんか?

以下のハッシュタグやタグを付けて、インスタグラムへの投稿もお待ちしています!

ハッシュタグ:#globalwellnessdayjapan #reconnectmagenta #GWD2025 #グローバルウェルネスデイ #グローバルウェルネスデイジャパン

タグ付け:@globalwellnessdayjapan @globalwellnessday

インスタグラム

GWD公式サイトお問合せ

GWDのイベントに参加したい!

毎年6月第2土曜日、全国各地の施設やオンラインにてGWDのイベントが開催されています。イベントに参加してみたい方は「お知らせ」からイベント情報をご確認くださいませ。

各公式SNSでも随時発信しています!

最新情報

個人・企業サポーター様からのご支援をお待ちしています。

「すべての人が健康でウェルネスな、イキイキと輝く人生を送っていただくために。」その想いに賛同してくださる皆様からのご厚意により、今後もさらに活動を促進することができます。ウェルネス文化をつなげ、育み、広げていくために、寄付を通じて私たちの活動をサポートしていただけると幸いでございます。

活動趣旨にご理解とご賛同をいただき、活動への資金助成として「国際ウェルネス基金」へのご支援をよろしくお願いいたします。

詳しくはこちら