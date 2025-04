DSRV、日本初開催となる「DSRV Collective Night」を4月18日に開催！

dsrv labs

韓国を代表するブロックチェーンインフラ企業dsrv labs(代表取締役:キム・ジユン、以下「DSRV」)と、日本のブロックチェーン・インフラ企業であるNext Finance Tech(代表取締役:徳力創一朗、土田真也)が、2025年4月18日(金)に「DSRV Collective Nigh:Tokyo」を開催します。

イベント概要

当イベントは、韓国を代表するブロックチェーンインフラ企業DSRVと、日本のブロックチェーンインフラ企業Next Finance Techが共催する、未来のブロックチェーンインフラと韓国のブロックチェーン市場・最新トレンドを探る特別な機会です。

2019年に設立されたDSRVは、70以上のプロトコルを運用し、約4,000億円相当の暗号資産を安全に管理するなど、160社を超えるグローバルクライアントにサービスを提供しています。韓国国内では、VASPライセンスを取得し、韓国フィンテック産業協会の副会長、ステーブルコイン協議会の会長としても業界の中心的役割を果たしています。さらに、日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)の公式会員として、アジアにおけるWeb3エコシステムの発展にも積極的に取り組んでいます。

本イベントでは、韓国における暗号資産ビジネスや規制の最新動向をはじめ、注目を集めるステーブルコインのユースケースや、リップル(XRP)エコシステムにおけるステーキングの活用事例などを紹介します。DSRVのCBOであり、元韓国金融委員会の政策担当者であるソ・ビョンユンさんによる講演では、韓国の規制環境とその今後の方向性についても解説される予定です。

また、DSRVが提供するWeb3インフラ技術として、バリデーター、RPCノード、カストディ、決済ソリューションなどの各分野を紹介し、グローバルプロジェクトとの協業から得られた実践的なユースケースも共有いたします。

東京の美しい夜、ブロックチェーンの中心地である東京渋谷で開催される本イベントは、暗号資産業界における貴重なネットワーキングの機会でもあります。未来の金融インフラと韓国のブロックチェーン市場・展望について知りたい方は、ぜひご参加ください。

DSRV Collective Night

韓国Web3インフラ最前線 × 日本の未来

イベントスケジュール(予定)

- イベント名:DSRV Collective Night- 開催日時:2025年4月8日(金)19:15~22:00(受付19:00~)- 会場:東京・渋谷 Centrum(※登録者に詳細を案内)- 主催:DSRV- 共催:Next Finance Tech- 参加費:無料(事前登録・承認制)

19:15-19:30 | Welcome & Check-on



19:30-19:40 | Opening Remark :

Shoichiro Tokuriki (CEO, Next Finance Tech) / Jiyun Kim (Co-Founder & CEO, DSRV)



Chapter 1: Korean Trends & Insights



19:45-19:55 | Overview of the Korean Crypto Market & Stablecoin Ecosystem :

Jiyun Kim (Co-Founder & CEO, DSRV)

19:55-20:05 | Regulatory Trends in Korea’s Digital Asset Market :

Byeongyun Seo (CBO, DSRV / Former Financial Services Commission)



20:05-20:15 | The Ripple(XRP) Ecosystem and XRP Staking :

Yoonjae Hwang (Payments Lead, DSRV)



Chapter 2: Infrastructure & Applications

20:20-20:30 | Validators: The Backbone of Blockchain :

Joo Shin (BD, DSRV)



20:30-20:40 | RPC Nodes: The Hidden Engine of Web3 :

Jaewon Kim (All That Node BD, DSRV)



20:40-20:50 | Custody: Redefining Digital Asset Security :

Jiyun Kim (Co-Founder & CEO, DSRV)



20:50-21:00 | Payments: From Innovation to Adoption :

Yoonjae Hwang (Payments Lead, DSRV)



Chapter 3: Networking

21:05-21:55 | ネットワーキング

参加方法

本イベントは、事前登録・承認制となっております。

参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。



https://lu.ma/od31ufg4