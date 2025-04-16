³«¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È100Æü¡ª2025Ç¯7·î25Æü³«¶È¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×SPA JUNGLIA¡Ê¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¡Ë¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)Ç§Äê¡ªÂçÀä·Ê¤òË¾¤àÀ¤³¦°ì¤ÎìÔÂô¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ñ
¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¡Ê²Æì¸©¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£É÷Ï¤¤Î¹¤µ¡Ê82Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤¬¡ÖºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£É÷Ï¤/Largest infinity public bath¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯1·î31Æü¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ê²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ²ÃÆ£ ·ò»Ë¡¢°Ê²¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢2025Ç¯7·î25Æü¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤Î¶½Ê³¤ÈìÔÂô¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯JUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¡£Ê»Àß¤¹¤ëSPA JUNGLIA¡Ê¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¡Ë¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦°ì¤ÎìÔÂô¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ñ¤¬¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥¯¥ê¥¢¤Î»ÜÀß¤Ï26,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë²°Æâ¶õ´Ö¤È¡¢¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë²°³°¶õ´Ö¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀä·Ê¤òË¾¤àÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ñ¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤Î¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ð¥¹¡¢Å·Á³²¹Àô¤òÍÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¥¢¥Ð¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤È¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÂÚºß¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÆìËÌÉô¤ÎÃÏ²¼1,600m¤«¤éÍ¯¤½Ð¤¹Å·Á³²¹Àô¡Öº£µ¢¿Î¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¤Ç¤¹¡£¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î³¤¤äÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ò´¶¤¸¤ë²¹Àô¤È¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤ÎÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤¬Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ï²Æì¸©»º¤Î·îÅí¤ò»ÈÍÑ¤·À½Â¤¤Þ¤Ç²Æì¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¹¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î»ÜÀßÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥óTROPICAL OASIS¡Ê¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥ª¥¢¥·¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ëÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÆî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¤«¤é¿©ÂÎ¸³¤Þ¤Ç²ÆìÎ¹¹Ô¤òºÇ¹â¤Ë¤¹¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¥¹¥Ñ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§SPA JUNGLIA¡¡¡Ê¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¡Ë
½»½ê¡§²Æì¸©¹ñÆ¬·´º£µ¢¿ÎÂ¼»ú¸â²æ»³553ÈÖÃÏ£±
ÍáÁå¡§½÷Åò10¼ï¡¦ÃËÅò9¼ï¡Ê³Æ²°ÆâÉ÷Ï¤1¤Ä¤¬²¹Àô¡Ë
ÀßÈ÷¡§¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£É÷Ï¤¡¢ÀÐ³¥´äÉ÷Ï¤¡¢²°³°ÂçÍá¾ì¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢ÂÇ¤¿¤»Åò¡¢¥µ¥¦¥Ê
Å·Á³²¹Àô¡¢Æ¶·¢É÷Ï¤¡¢²°ÆâÂçÍáÁå¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢ºÂ¤êÅò¡Ê½÷ÀÉ÷Ï¤¤Î¤ß¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§13:00 - 20:00¡ÊÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í¡¡2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ2,640±ß¡Ë/ »Ò¶¡¡¡1,400±ß¡ÊÀÇ¹þ1,540±ß¡Ë
¢¨ÆþÅòÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ð¥¹
¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿À¤³¦°ì¤ÎìÔÂô¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÈÀÄ¶õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤ÂçÀä·Ê¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²°³°¤ÏÆî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤é¤·¤¤¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ñ¡¢ÀÐ³¥´äÉ÷Ï¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£É÷¤Î²»¤äÄ»¤ÎÀ¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ó¤Ð¤ë¤ÎÂç¼«Á³¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÅÔ²ñ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²òÊü´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¥¢¥Ð¥¹
Íµ¡Åª¤Ê¶ÊÀþ¤¬Èþ¤·¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Ï²°Æâ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²°³°¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ÎÃÏ²¼¤ËÍ¯¤¯Å·Á³²¹Àô¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÆ¶·¢É÷Ï¤¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼1,600m¤«¤éÍ¯¤½Ð¤¹Å·Á³²¹Àô¡Öº£µ¢¿Î¤ÎÅò¡×¤Ï¡¢ÈþÈ©¤ÎÅò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¤Ç¡¢È©¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢Åò¤¢¤¿¤ê¤¬Í¥¤·¤¯¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Àô¼Á¤Ç¤¹¡£Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤ÎÈóÆü¾ï¤Ê¶õ´Ö¤È²¹Àô¤ÎÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Á³²¹Àô
¸»ÀôÌ¾¡§º£µ¢¿Î¤ÎÅò¡Ê¤Ê¤¤¸¤ó¤Î¤æ¡Ë
¸»Àô½êºßÃÏ¡§²Æì¸©¹ñÆ¬·´º£µ¢¿ÎÂ¼¸â²æ»³Ãæ»³¸¶553ÈÖ1
Àô²¹¡§33.5¡î¡Ê¹ÛÀô´ð½à25¡î¡Ë
Àô¼Á¡§¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô
ºÎ·¡¡§ÃÏ²¼1,600m
¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡¡
¡¡¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢²Æì¸©»º¤Î·îÅíÀºÌý100%¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Æì¤Ç¤Ï¡Ö¥àー¥Áー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ò¹¯¤òµ§´ê¤·¤Æ¿©¤µ¤ì¤ëµìÎñ¹Ô»ö¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¡¢¹³¶ÝºîÍÑ¤Î¤¢¤ë·îÅí¤ÎÍÕ¤ÇÌß¤òÊñ¤à¤³¤È¤¬ÅÁÅý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·îÅí¤Ï²Æì¸ÇÍ¤ÎÍÍÑ¿¢Êª¤ÇÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ÁÃÍ¤Ï¾¦¶È²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¸»º¹©Äø¤ÎÁ´¤Æ¤¬²Æì¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î8¤Ä¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë·îÅí¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥â¥º¥¯¡¢¥â¥ê¥ó¥¬¡¢¥¢¥í¥¨¥Ù¥é¡¢¥·ー¥¯¥îー¥µー¤Ê¤É²ÆìÍ³Íè¤Î¿¢Êª¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¤¢¤êÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤¿È©¤ò·ò¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢²Æì¤Î·Ã¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¡¥¹¥Ñ ¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥í¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëTROPICAL OASIS¡Ê¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥ª¥¢¥·¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Ð¤ë¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿È¤â¿´¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¤Ç¤¹¡£³×¿·À¤ÈÅÁÅý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿©»ö¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²Æì¤Ç¤Ï°å¿©Æ±¸»¤Î»×ÁÛ¤«¤é¡¢·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¿©¤ÙÊª¤Î¤³¤È¤òÌ¿Ìô¡Ê¤Ì¤Á¤°¤¹¤¤¡Ë¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¿´¤ÈÂÎ¤Ë¸µµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ëÅçÌîºÚ¤ä²Æì¸©»ºÏÂµí¤Ê¤É¡¢Åç¤Î·Ã¤ß¤ò¥â¥À¥ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î°ì»®¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Àä·Ê²¹Àô¤òËþµÊ¤·¤¿¸å¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤é¤·¤¤¿§ºÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥óÌ¾¡§TROPICAL OASIS¡Ê¥È¥í¥Ô¥«¥ë ¥ª¥¢¥·¥¹¡Ë¡¡
±Ä¶È»þ´Ö¡§13:00 - 20:00¡¡¡ö¥¹¥Ñ±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¡ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¥¹¥Ñ¤ØÆþ´Û¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï¡ª¡Û
¡¡JUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¤Î¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¤¬2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯7·î25¡Ê¶â¡Ë¤Î³«¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È100Æü¡¢¥Ñー¥¯¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¤Ë¹¹¿·Í½Äê¤ÎJUNGLIA OKINAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://junglia.jp/ticket(https://junglia.jp/ticket)
¢¨2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ÎÆâÍÆ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈÎÇä¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡JUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÈë¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¼«Á³°ä»º¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ë¡×¤òÍÊ¤¹¤ë²ÆìËÌÉô¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂç¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶½Ê³¤ÈìÔÂô¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ²Æì¤ÎÎ¹¤òÊÑ¤¨¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢Power Vacance!!¡Ê¥Ñ¥ïー¥Ð¥«¥ó¥¹¡Ë¡£°¡Ç®ÂÓÃÏ°è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿¢Êª¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¤ä¤ó¤Ð¤ë¤ÎÂçÀä·Ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡É¶½Ê³¡É¤ÈËÜÊª¤Î¼«Á³¤ËË×Æþ¤¹¤ë¡ÉìÔÂô¡É¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡É²òÊü´¶¡É¤¬¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¤ò´Ó¤¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Ë¿´¤¬¹·¤ë¡ÈPower Vacance!!¡É ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://junglia.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡²ÆìËÌÉô¿·¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯JUNGLIA OKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ë¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2018Ç¯6·î¤ËÀßÎ©¡£¡Ö²Æì¤«¤éÆüËÜ¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢²Æì¤«¤éÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤òÊÑ³×¤¹¤Ù¤¯¡¢²ÆìËÌÉôÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢²Æì¸©´Ñ¸÷»º¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢´Ñ¸÷Î©¹ñÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¤òÌÜ»Ø¤·»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¡£¿¿¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢·ÐºÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢³«¶È¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.japan-entertainment.co.jp/