【 4/18 (金) 13:30 】製造業のための技術マーケティング 技術シーズと市場ニーズをマッチングさせる！無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、「MPT-Lで実現する成功戦略」をテーマに、

日本工業大学 技術経営大学院 研究科長・教授 清水 弘 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 4/18 (金) 13:30 より開催します。

◆詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/mptl0418?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250418(https://visasq.co.jp/seminar/mptl0418?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250418)

◆背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、

国内外あわせて 67万人超（2024年10月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,700 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆セミナーのご紹介

本セミナーでは、日本工業大学 技術経営大学院 研究科長・教授 清水 弘 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

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技術開発や研究の成果を市場に適用する際、技術シーズと市場ニーズの間にギャップを感じることは少なくありません。

そこで本セミナーでは、日本工業大学 技術経営大学院 研究科長・教授 の 清水 弘 氏 に

ご登壇いただきます。技術マーケティングの体系的手法「MPT-L」を活用し、

技術の強みを活かしながら市場価値を創出する方法をご紹介します。

MPT-L とは、

⚫︎ M-F-T（市場・機能・技術）

⚫︎ BOM（Bill of Materials）

⚫︎ PMD（Product Manufacturing Design）

上記３つのツリーを組み合わせ、製品・サービスの企画から事業化までを支援するフレームワークです。

技術起点での新規事業開発や製品企画に関わる方にとって、具体的な事例と実践的な知見を得られる内容となっています。当日は、技術と市場の橋渡しをする新たな視点を学び、自社の技術を活かした戦略を考える機会を提供します。

当日は清水氏のご経験に基づき解説いただきますので、ぜひご参加ください。

■当日の内容

・技術マーケティングの基本概念

・MPT-L の概要と構成要素

・M-F-T（市場・機能・技術）のフレームワーク解説

・BOM（Bill of Materials）の役割と活用方法

・PMD（Product Manufacturing Design）の構築手法

・MPT-L を活用した市場機会の発見

・技術シーズを市場ニーズに適合させる方法

・成功事例：MPT-L による製品開発の実践例

・質疑応答

■こんな方におすすめ

・技術シーズを市場に適用する方法を学びたいメーカーの技術者・研究者

・技術を活かした新製品やサービスを企画する新規事業・プロダクト開発担当者

・研究開発と市場ニーズを結びつけた経営戦略を考えたい経営層の方

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◆セミナーの概要

タイトル：製造業のための技術マーケティング 技術シーズと市場ニーズをマッチングさせる！～MPT-Lで実現する成功戦略～

主催：株式会社ビザスク

日時：4月18日（金）13:30～15:00

開催方法：Zoomによるオンライン開催

参加費用：無料

対象者：技術シーズを市場に適用する方法を学びたいメーカーの技術者・研究者の方、技術を活かした新製品やサービスを企画する新規事業・プロダクト開発担当者の方、研究開発と市場ニーズを結びつけた経営戦略を考えたい経営層の方

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/mptl0418?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250418(https://visasq.co.jp/seminar/mptl0418?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250418)

【登壇者情報】

清水 弘 氏

日本工業大学 技術経営大学院 研究科長・教授

・東洋エンジニアリング(株)で化学プラントの設計を経験後、1990年より技術と経営の融合を目指す戦略コンサルティング企業のアーサーＤリトル社（ＡＤＬ）に参画。製造業を中心にＩＴ企業、サービス業の戦略、技術、組織の経営課題の解決に従事。2002年よりディレクター/パートナー。・2012年から日本工業大学 技術経営大学院で技術と経営に関する教育と研究に従事し、2022年より研究科長（現任）。・2015年からＡＤＬシニアアドバイザー。またビジネスエンジニアリング(株)社外取締役、中堅素材企業監査役や中国自動車部品企業CEOアドバイザーにも就任（現任）・京都大学工学部合成化学科卒業

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・清水 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/mptl0418?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250418(https://visasq.co.jp/seminar/mptl0418?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250418)

■ 株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションに、世界中のイノベーションを支えるナレッジプラットフォームを運営。国内外 67万人超（2024年10月時点）の知見データベースを活用し、新規事業開発における業界研究やニーズ調査、人材育成、グローバル進出等、様々な課題の解決に、テクノロジーと高度なオペレーションで個人の知見をピンポイントにマッチングしている。2019年、2020年の「デロイト アジア太平洋地域テクノロジー Fast 500」を連続受賞する。2020年3月10日、東証マザーズ（現 東証グロース）上場。2021年11月1日、米国同業のColeman Research Group, Inc.を買収。