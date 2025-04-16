°ËÂôÂó»ÊÎ¨¤¤¤ëQuizKnock¤¬¡ÖÂè2²ó¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ´ÏÀÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡¡229Ì¾¤¬Íè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û
¡¡³ô¼°²ñ¼Òbaton¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °áÀîÍÎÍ¤¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëQuizKnock¤Ï¡¢2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖQuizKnock¤È³Ø¤Ü¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä Âè2²ó¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ´ÏÀÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯3·î¤ËÂè1²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖQuizKnock¤È³Ø¤Ü¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ´ÏÀÈ¯É½²ñ¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖQuizKnock¤È³Ø¤Ü¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ´ÏÀÈ¯É½²ñ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤´¼«¿È¤ÎÏÀÊ¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¹¤¬¸¦µæ³èÆ°¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³Ø¤Ó¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖQuizKnock¤È³Ø¤Ü¤¦¡Ê https://www.youtube.com/@QKmanab ¡Ë¡×¤¬¼çºÅ¤·¡¢Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ä¸¦µæ³èÆ°¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¤Í¤é¤¤¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÆüËÜ²Ê³ØÌ¤Íè´Û¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿229Ì¾¤¬Íè¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖQuizKnock¤È³Ø¤Ü¤¦¡×¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤Ï2,700Ì¾¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹ç·×Ìó3,000Ì¾¤¬¡¢6Ì¾¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¸¦µæÈ¯É½¤ËÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖQuizKnock¤È³Ø¤Ü¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂ´ÏÀÈ¯É½²ñ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏQuizKnock¤Î¿Ü³½Ùµ®¡¢ÅÄÂ¼Àµ»ñ¡¢Åì¸À¤¬ÅÐÃÅ¡£»Ê²ñ¤ÎÅì¸À¤Ë¤è¤ë¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¤È¤â¤ËÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸¦µæ³èÆ°¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤¿Ü³¤ÈÅÄÂ¼¤¬¼ÁÌäÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¿Ü³¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤²ñ¾ì¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÇ°´ê¤ÎÂè2²ó¡£¤³¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡£Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ç½Ð²ñ¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃ±¸ì¤¬º£²ó¤â¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£»Ê²ñ¤Ç¤¢¤êÈ¯É½¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅì¸À¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑÍ÷¼Ô¤äÀ¸ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÏÀÊ¸È¯É½¤òÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¸¦µæ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¸¦µæ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤òÊ¹¤¯¾å¤Ç¤Î¿´ÆÀ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËÅÄÂ¼Àµ»ñ¡¢¿Ü³½Ùµ®¡¢Åì¸À
¡¡º£²óÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÊç¤Î¤¦¤¨Áª½Ð¤µ¤ì¤¿4Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢QuizKnock¤Ç¥é¥¤¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¤¿¥·¥ã¥«É×¤È¡¢º£Æü¤Î»Ê²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿Åì¸À¤Î·×6Ì¾¡£À¸²½³Ø¡¢µßµÞ°åÎÅ³Ø¡¢Ê¸³Ø¡¢¹ñ¸ì³Ø¡¢¿´Íý³Ø¡¢²½³Ø¹©³Ø¤È¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¸¦µæÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥«É×¤¬È¯É½¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡1¿Í¤¢¤¿¤ê5Ê¬´Ö¤Î¸¦µæÈ¯É½¤¬½ª¤ï¤ëÅÙ¤Ë¿Ü³¤ÈÅÄÂ¼¤¬´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢¸¦µæ¤ÎÆ°µ¡¤ä¸¦µæ·ë²Ì¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑÍ÷¼Ô¤äÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿700·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÁÌä¤Î¤¦¤Á¤¤¤¯¤Ä¤«¤òÁª¤ó¤ÇÂåÆÉ¤·¡¢È¯É½¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¼Ô¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ÁÌä¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¿Ü³½Ùµ®¡Êº¸¡Ë
¡¡Åì¸À¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¤ÎÌäÂêÊ¸¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸Ë¡¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£ÅÄÂ¼¤«¤éÂ´ÏÀ¸¦µæ¤Î´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¹¥¤¤Ê¥¯¥¤¥º¤È¹ñ¸ì³Ø¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¸¦µæ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â´ÏÀ¸¦µæ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤ëÅì¸À
Åì¸À¤¬È¯É½¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÌó2»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¿Ü³¡¢ÅÄÂ¼¡¢Åì¸À¤Î3Ì¾¤¬¡¢Â´ÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Õ¥êー¥Èー¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸¦µæÆâÍÆ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·è¤á¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¯³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¿ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÍý·Ï¤ÇÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ø¶È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Å¯³Ø¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à»þ¤Î»×¹Í¤ò¤¯¤ì¤ë»×¹Í¤Î¥Äー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤äÄêÇ¯´Ø·¸¤Ê¤¯°ìÀ¸¤Ç¤¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶ÅÁÆ³¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¿Ü³¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¤Î³ØÀ¸¼Â¸³¤Ç°ìÈÖÇÉ¼ê¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¼ø¶È¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢Æ³¤«¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¼ø¶È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åì¸À¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¯¥¤¥º¤¬¹¥¤¤¹¤®¤¿¤«¤é¡£¥¯¥¤¥º¤Î¸¦µæ¤ò¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¹ñ¸ì³Ø¤òÁª¤ó¤À¡×¤È¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿´¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢´ÑÍ÷¼Ô¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¸¦µæÆâÍÆ¤Î·è¤áÊý¤Î°ì¤Ä¤ÎÎã¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Èー¥¯¤ò¹Ô¤¦ÅÄÂ¼¡¢¿Ü³¡¢Åì¸À
¡¡ºÇ¸å¤ËÁ´ÂÎ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÄÂ¼¤¬¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë³Ú¤·¤ß¤ä¥í¥Þ¥ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È´ÑÍ÷¼Ô¡¦»ëÄ°¼Ô¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÂ´ÏÀÈ¯É½²ñ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂ´ÏÀÈ¯É½²ñ¤ò¼çºÅ¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖQuizKnock¤È³Ø¤Ü¤¦¡Ê https://www.youtube.com/@QKmanab ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤·¡¢QuizKnock¥á¥ó¥Ðー¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Î³Ø¤Ó¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸åÆüYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖQuizKnock¤È³Ø¤Ü¤¦¡×¤Ç¤â¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
QuizKnock¤È¤Ï
¡¡QuizKnock¡Ê¥¯¥¤¥º¥Î¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º²¦¡¦°ËÂôÂó»Ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÃÎ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³Ø¤Ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤äÆ°²è¤òËèÆüÈ¯¿®Ãæ¡£YouTube¡Ê https://www.youtube.com/c/QuizKnock ¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï249Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Òbaton¤È¤Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Òbaton¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë³Ø¤ÖÀ¤³¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Í·¤Ó¤È³Ø¤Ó¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¶µ°é¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
³ô¼°²ñ¼Òbaton ¹Êó¥Áー¥à
Email¡§qk_media@baton8.com
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òbaton
ÀßÎ©¡§2013Ç¯10·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°áÀîÍÎÍ¤