ローヤルゼリードリンクでリカバリー 山田養蜂場 × スゴイサウナ店 コラボキャンペーンを開催！ サウナ後に、体の内側から治まる
株式会社山田養蜂場（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生、以下「山田養蜂場」）は、パブリック型マグマスパ式サウナ「スゴイサウナ」を展開する株式会社スゴイサウナ（本社：東京都港区南麻布、代表：萱場弘盛、以下「スゴイサウナ」）と2025年4月22日～4月28日の期間限定でSNSコラボキャンペーンを開催いたします。
【イベント概要】
スゴイサウナ赤坂店（男性専用）にて、山田養蜂場の公式Instagramアカウントをフォローしていただいた方から先着で300名にローヤルゼリードリンクJ2000 1本と酵素分解ローヤルゼリーキング1日分をプレゼント。サウナで整えた後の身体をローヤルゼリーの活力でサポートします。
期間：2025年4月22日(火)～4月28日(月)
場所：スゴイサウナ 赤坂店（男性専用）
住所：東京都港区赤坂4-2-12 エスセナーリオ赤坂WEST111
営業時間：月曜日～日曜日7:00～翌2:30
＜応募方法＞
1．山田養蜂場(@yamada.bee_official(https://www.instagram.com/yamada.bee_official/))と
スゴイサウナ赤坂店(＠sugoisauna_akasaka(https://www.instagram.com/sugoisauna_akasaka/))の公式Instagramをフォロー
2．スゴイサウナ赤坂店フロントでフォローページを提示
3. その場で、ローヤルゼリードリンクJ2000 1本と酵素分解ローヤルゼリーキング1日分をプレゼント
※300名に達した段階で、期間中でもキャンペーンを終了させていただきます。予めご了承ください。
■ローヤルゼリー商品概要
１.酵素分解ローヤルゼリーキング（100粒入り）
通常価格7,688円（税込）
品質と鮮度にこだわった養蜂家のローヤルゼリーを1粒中に800mg(生換算)含有。独自の酵素分解技術によって、タンパク質を摂取しやすくしています。さらに健康維持に必要な栄養素もリッチに配合。
酵素分解ローヤルゼリーキング
通常価格3,240円（税込）
1本に、厳選したローヤルゼリー2000mg（生換算）をはじめ、体にやさしい食物繊維1000mgやはちみつも配合。さっぱりとした飲み心地なのにたったの23.8キロカロリー。毎日の栄養補給に、ぜひお役立てください。
ローヤルゼリードリンクJ2000
■スゴイサウナ 赤坂店（男性専用）
＜料金プラン＞
アプリ会員：2000円/60分、2500円/90分
(会員費550/月)
一般会員：3500円/60分
時間延長：10分/250円
タオル（大・小セット）1セット、水着付き
その他：ドリンクバー 500円
ウォーターサーバー設置
アメニティ：化粧水・乳液・ヘアオイル
＜運営会社＞
株式会社スゴイサウナ https://www.sugoisauna.jp
代表取締役： 萱場 弘盛
所在地 ：東京都港区南麻布４丁目14番６号 Precious18 8F
設立 ： 2024年1月
事業内容 ：サウナ施設企画・運営事業、FC事業
スゴイサウナ店内１.
スゴイサウナ店内２.
スゴイサウナ店内３.
※当リリースは厳密な薬機法には未対応です。予めご了承ください。