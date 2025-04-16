ローヤルゼリードリンクでリカバリー　山田養蜂場 × スゴイサウナ店 コラボキャンペーンを開催！　サウナ後に、体の内側から治まる

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株式会社　山田養

株式会社山田養場（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生、以下「山田養場」）は、パブリック型マグマスパ式サウナ「スゴイサウナ」を展開する株式会社スゴイサウナ（本社：東京都港区南麻布、代表：萱場弘盛、以下「スゴイサウナ」）と2025年4月22日～4月28日の期間限定でSNSコラボキャンペーンを開催いたします。




イベント概要】


スゴイサウナ赤坂店（男性専用）にて、山田養場の公式Instagramアカウントをフォローしていただいた方から先着で300名にローヤルゼリードリンクJ2000 1本と酵素分解ローヤルゼリーキング1日分をプレゼントサウナで整えた後の身体をローヤルゼリーの活力でサポートします。



期間：2025年4月22日(火)～4月28日(月)


場所：スゴイサウナ 赤坂店（男性専用）


住所：東京都港区赤坂4-2-12 エスセナーリオ赤坂WEST111


営業時間：月曜日～日曜日7:00～翌2:30



＜応募方法＞


1．山田養場(@yamada.bee_official(https://www.instagram.com/yamada.bee_official/))と


スゴイサウナ赤坂店(＠sugoisauna_akasaka(https://www.instagram.com/sugoisauna_akasaka/))の公式Instagramをフォロー


2．スゴイサウナ赤坂店フロントでフォローページを提示


3. その場で、ローヤルゼリードリンクJ2000 1本と酵素分解ローヤルゼリーキング1日分をプレゼント


※300名に達した段階で、期間中でもキャンペーンを終了させていただきます。予めご了承ください。


■ローヤルゼリー商品概要


１.酵素分解ローヤルゼリーキング（100粒入り）


通常価格7,688円（税込）



品質と鮮度にこだわった養家のローヤルゼリーを1粒中に800mg(生換算)含有。独自の酵素分解技術によって、タンパク質を摂取しやすくしています。さらに健康維持に必要な栄養素もリッチに配合。





酵素分解ローヤルゼリーキング

２.ローヤルゼリードリンクJ2000（100ml×10本）


通常価格3,240円（税込）



1本に、厳選したローヤルゼリー2000mg（生換算）をはじめ、体にやさしい食物繊維1000mgやはちみつも配合。さっぱりとした飲み心地なのにたったの23.8キロカロリー。毎日の栄養補給に、ぜひお役立てください。





ローヤルゼリードリンクJ2000

■スゴイサウナ　赤坂店（男性専用）　


＜料金プラン＞


アプリ会員：2000円/60分、2500円/90分


　　　　　　(会員費550/月)


一般会員：3500円/60分


時間延長：10分/250円


タオル（大・小セット）1セット、水着付き


その他：ドリンクバー　500円


　　　　ウォーターサーバー設置


アメニティ：化粧水・乳液・ヘアオイル






＜運営会社＞


株式会社スゴイサウナ https://www.sugoisauna.jp


代表取締役： 萱場 弘盛


所在地　 ：東京都港区南麻布４丁目14番６号 Precious18 8F


設立　　 ： 2024年1月


事業内容 ：サウナ施設企画・運営事業、FC事業



スゴイサウナ店内１.

スゴイサウナ店内２.

スゴイサウナ店内３.

※当リリースは厳密な薬機法には未対応です。予めご了承ください。