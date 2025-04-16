TVアニメ『ヒカルの碁』オンラインくじ発売開始！

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株式会社サトクリフ


株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にてTVアニメ『ヒカルの碁』オンラインくじを、2025年4月16日(水)10時より販売します。



くつろぎをテーマとした新規描き下ろし4体と、くじクリフオリジナル「TOYっぽ」テイストのミニキャラ8体の豪華ラインナップのオンラインくじが展開中




TVアニメ『ヒカルの碁』オンラインくじ 概要


販売期間：2025年4月16日(水)10:00～5月16日(金)23:59


販売価格：1回 770円(税込) ※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/hkgkuji


(C)ほったゆみ・HMC・小畑健・ノエル／集英社・テレビ東京・電通・ぴえろ



賞品ラインナップ

A賞：アクリルブロック（全1種）




B賞：アクリルスタンド（全4種）




C賞：ミニキャラアクリルスタンド（全8種）




D賞：ミニ色紙（全8種）




E賞：缶バッジ（全8種）




10連購入特典：ポストカード（全4種）




20連購入特典：ドデ缶バッジ（全4種）




「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。


関連サイト

公式サイト https://kujicliffe.com/


公式 X https://x.com/Sutcliffe_O_S


商品に関するお問い合わせ

くじクリフ https://kujicliffe.com/contacts/new