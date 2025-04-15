[Nextorageイメージング製品] Amazonゴールデンウィーク スマイルSALE参加のお知らせ
Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、Amazonにて開催される「ゴールデンウィーク スマイルSALE」に参加いたします。
4月18日(金) 9:00～4月21日(月)23:59までの本セールに先駆け、4月16日(水) 9:00～4月18日(金) 8:59までの先行セールにも参加予定です。
今回のセールでは、CFexpress Type Bメモリーカード「NX-B2SE512G」を17％OFFの\15,753で販売いたします。NX-B2SE512Gは、ポートレートや風景写真から最高8K 30fpsの高画質動画の撮影まで、マルチにお使いいただけるモデルです。
また、クラストップレベルの高速転送を誇るSDXC UHS-IIメモリーカード「NX-F2PROシリーズ」と「NX-F2SEシリーズ」を最大28％OFFで販売いたします。
さらに、ご好評いただいている「NX-A1SE480G」や、「NX-F2SE512G」なども大変お求めやすくなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください。
【ゴールデンウィーク スマイルSALE】
先行セール: 2025年4月16日(水) 9:00 ～ 4月18日(金) 8:59
本セール: 2025年4月1８日(金) 9:00 ～ 4月21日(月) 23:59
Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ（Imaging）(https://amzn.to/4cz66RY)
【対象商品】※表記価格はすべて税込みです。
■CFexpress Type Bメモリーカード
・NX-B2PROシリーズ：次世代規格CFexpress 4.0対応のCFexpress Type Bメモリーカード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_1_947868a92289afbfdd0a2c0c0626905d.jpg ]
・NX-B3AEシリーズ：映像制作に最適なVPG400対応で高容量のアドバンストモデル
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_2_12b5de19fe6b64de387e56dea8f5d024.jpg ]
・NX-B3SEシリーズ：CFexpress4.0対応CFexpress Type Bメモリーカードのスタンダードモデル
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_3_601dc5c5dbf28589b0c03a35f9ff42d2.jpg ]
・NX-B2SEシリーズ： 8K30fps動画まで対応するマルチなCFexpress Type Bメモリーカード
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_4_a34678bac72f324ad089f3547c351bd0.jpg ]
■CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー
・NX-SB1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type B用カードリーダー
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_5_a12dd1da3c4f4d49d7ba03fb88c79fb6.jpg ]
・NX-SB1SE：優れた放熱効果で安定したデータ転送を実現するCFexpress Type B用カードリーダー
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_6_8fdd2dba50cadda8c81f8a848b829ebe.jpg ]
■CFexpress Type Aメモリーカード
・NX-A1PROシリーズ：高速連写撮影や高速ビットレート動画撮影に最適なCFexpress Type Aメモリーカード
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_7_9df6e4127266a256a1baad39bee42d89.jpg ]
・NX-A2SEシリーズ：CFexpress4.0対応CFexpress Type Aメモリーカードのスタンダードモデル
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_8_fd38d17e4206ab05245b79e86a46138e.jpg ]
・NX-A1SEシリーズ： 全容量VPG200準拠で安定した高画質動画撮影を可能にするCFexpress Type Aメモリーカード
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_9_81d2a4e79dc58cf7d8a77422d02a9b5f.jpg ]
■CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー
・NX-SA1PRO：最新規格CFexpress 4.0に対応し、USB 40Gbpsインターフェースを採用したCFexpress Type A用カードリーダー
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_10_afd5570f00ec40cb452b2daef58deaff.jpg ]
■SDXC UHS-II メモリーカード
・NX-F2PROシリーズ：UHS-II規格の上限に迫る高速性能で8K動画撮影や高速連写に優れた性能を発揮
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_11_141be16520ed4ce99fe0e9126c5cd0bc.jpg ]
・NX-F2SEシリーズ：４Kなどの高品質動画の撮影や、静止画の連続撮影が必要なシーンでも活躍するスタンダードエディション
[表12: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_12_518ef4b14ac2652aa7112f5211ffa490.jpg ]
■SDXC UHS-I メモリーカード
・NX-F2CLシリーズ：最大読み出し速度200 MB/sを誇るUHS-I SDカードの新定番
[表13: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_13_25fdc999443b42780303fcc1fe881ff5.jpg ]
■SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー
・NX-DF1CL：2枚同時読み出し時も1枚読み出し時と同等の転送速度を発揮するデュアルスロットSDカードリーダー
[表14: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_14_ca73af80312d8da7a42e468d3661ed40.jpg ]
■USB 40GbpsポータブルSSD
・NX-PS1PROシリーズ：USB 40Gbpsインターフェースと放熱性に優れた筐体で高速ながら安定したデータ転送を実現
[表15: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_15_b77fa9164bde41d8012ebcea56fcd0cc.jpg ]
■microSDXC UHS-IIメモリーカード
・NX-M2SEシリーズ：UHS-II V60に対応し、カメラやゲーム機器など様々なユースケースに対応したmicroSDカード
[表16: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/131_16_95f8bb4230b59d40f06e6f31732a451c.jpg ]
製品情報・画像は以下Google Drive よりダウンロードいただけます
製品情報・画像(Google Drive)(https://drive.google.com/drive/folders/1YdKiBBIoSkiY8VWPF9tjUEN6Fg9PeSbo?usp=sharing)
----------------------------------------------------------------------------------------
本件に関してのお問い合わせ先
Nextorage株式会社｜press@nextorage.jp