【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.278「女性の働き方と不動産価値」

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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
- 本稿では住宅需要の形成要因として労働市場の変化に着目する。足許では30・40歳代の有配偶者女性の働き方に大きな変化が見られる。
- フルタイムワーカーの割合が高まるエリアほど地価が上昇している。そうしたエリアは東京都心からの距離が近く、教育・子育て支援で手厚い傾向があると思われる。









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三菱UFJ信託銀行　不動産コンサルティング部


業務企画G　舩窪　芳和


電話：050-3689-0864


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