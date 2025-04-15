【新レポート発行】不動産マーケットリサーチレポートVol.278「女性の働き方と不動産価値」
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社- 本稿では住宅需要の形成要因として労働市場の変化に着目する。足許では30・40歳代の有配偶者女性の働き方に大きな変化が見られる。
- フルタイムワーカーの割合が高まるエリアほど地価が上昇している。そうしたエリアは東京都心からの距離が近く、教育・子育て支援で手厚い傾向があると思われる。
- フルタイムワーカーの割合が高まるエリアほど地価が上昇している。そうしたエリアは東京都心からの距離が近く、教育・子育て支援で手厚い傾向があると思われる。
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【本件に関するお問合せ先】
三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部
業務企画G 舩窪 芳和
電話：050-3689-0864
mail：yoshikazu_funakubo@tr.mufg.jp
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