【次世代造花】日本初防炎認定 ＆ UV加工で屋外対応、フェイクグリーン「Greem」販売開始
株式会社大同
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HHJ07q_zKhc ]
WEBサイトはこちら :
https://greem.asreal.co.jp/
【試験概要】
これ以外にも様々なラインナップを取り揃えています。
WEBサイトはこちら :
https://greem.asreal.co.jp/
【防炎性能】防炎加工処理協同組合による認定取得
Greemは、造花業界では初めて日本防炎加工処理協同組合による防炎試験・認定を取得しており、高い安全性を備えています。
消防法の適用対象外であっても、安心して導入できる造花・フェイクグリーンとして、公共空間や商業施設など幅広いシーンでの壁面緑化実施の可能性を広げました。
＊地域や建物の種類により基準が異なる可能性がございます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HHJ07q_zKhc ]
購入後に防炎造花認定報告書の発行が可能。安全性が求められる空間でも安心してご利用いただけます。
WEBサイトはこちら :
https://greem.asreal.co.jp/
【UV加工・屋外対応】高い耐久性を実現
福岡県工業技術センターにて耐光試験を実施し、UV加工による優れた屋外耐久性が確認されています。
屋外環境でも色褪せや劣化を防ぎ、美しさを長期間保つことができ、屋内外を問わず安定した装飾品質を実現します。
【試験概要】
試験時期：2023年8月
試験機関：福岡県工業技術センター 化学繊維研究所
色差測定：日本電色工業株式会社製 SE7700反射測定器使用
耐光試験基準：日本産業規格 ISO 105-A02:1993に準拠
【施工性】軽量設計で簡単施工を実現
軽量で扱いやすい設計のため、施工が容易でスムーズに導入できます。
大規模施設から個別空間まで対応でき、設置作業の負担軽減、施工時間の短縮にも貢献します。
屋外壁面施工例
屋外壁面施工例
壁面施工例
屋外壁面施工例
100×100cm
100×100cm
50×50×3cm
50×50×3cm
これ以外にも様々なラインナップを取り揃えています。
WEBサイトはこちら :
https://greem.asreal.co.jp/
WEBサイト
https://greem.asreal.co.jp
お問い合わせ先
電話：03-6452-6458
Mail：inquiry2@greem.jp
メーカー・運営会社
株式会社大同
正規販売代理店
有限会社ASReal