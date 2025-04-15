【次世代造花】日本初防炎認定 ＆ UV加工で屋外対応、フェイクグリーン「Greem」販売開始

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株式会社大同



【防炎性能】防炎加工処理協同組合による認定取得

Greemは、造花業界では初めて日本防炎加工処理協同組合による防炎試験・認定を取得しており、高い安全性を備えています。


消防法の適用対象外であっても、安心して導入できる造花・フェイクグリーンとして、公共空間や商業施設など幅広いシーンでの壁面緑化実施の可能性を広げました。


＊地域や建物の種類により基準が異なる可能性がございます。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HHJ07q_zKhc ]








購入後に防炎造花認定報告書の発行が可能。安全性が求められる空間でも安心してご利用いただけます。







WEBサイトはこちら :
https://greem.asreal.co.jp/


【UV加工・屋外対応】高い耐久性を実現

福岡県工業技術センターにて耐光試験を実施し、UV加工による優れた屋外耐久性が確認されています。


屋外環境でも色褪せや劣化を防ぎ、美しさを長期間保つことができ、屋内外を問わず安定した装飾品質を実現します。



【試験概要】


試験時期：2023年8月


試験機関：福岡県工業技術センター 化学繊維研究所


色差測定：日本電色工業株式会社製 SE7700反射測定器使用


耐光試験基準：日本産業規格 ISO 105-A02:1993に準拠


【施工性】軽量設計で簡単施工を実現

軽量で扱いやすい設計のため、施工が容易でスムーズに導入できます。


大規模施設から個別空間まで対応でき、設置作業の負担軽減、施工時間の短縮にも貢献します。





屋外壁面施工例





屋外壁面施工例





壁面施工例





屋外壁面施工例






100×100cm





100×100cm





50×50×3cm





50×50×3cm





これ以外にも様々なラインナップを取り揃えています。

WEBサイトはこちら :
https://greem.asreal.co.jp/


WEBサイト


https://greem.asreal.co.jp


お問い合わせ先


電話：03-6452-6458


Mail：inquiry2@greem.jp



メーカー・運営会社


株式会社大同



正規販売代理店


有限会社ASReal