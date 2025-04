【HMV record shop 新宿】5月16日(金)グランドオープン！メインビジュアルは「AI(アイ)」に決定！

株式会社ローソンエンタテインメント

2025年3月に新宿マルイ本館8階にリニューアルオープンした「HMV record shop 新宿」。

5月16日(金)に、売り場面積を60坪から101坪に拡大しグランドオープンいたします!

グランドオープンでは、新着中古品を中心に2万枚増強し、総在庫6万枚へ拡大。5月17日(土)には中古廃盤セールの開催など、毎週末は中古セールの開催を予定しています。

さらに、グランドオープンを記念したメインビジュアルは、5月14日(水)にデビュー25周年記念のベストアルバムアナログ盤を発売する「AI(アイ)」に決定!2025年2月に発売し、完売となった代表曲『Story』『ハピネス』2タイトルの7インチアナログも再発いたします。

この機会にぜひ「HMV record shop 新宿」にお越しください!

「HMV record shop 新宿」グランドオープン

■日本が誇るHIP HOP/R&Bシンガー「AI(アイ)」がメインビジュアルに決定!

【商品情報】

・ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』アナログ盤/5月14日(水)発売予定

商品詳細はこちら:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15751459

・『Story』『ハピネス』7インチアナログ盤(再発)/5月21日(水)発売予定

『Story』の商品詳細はこちら:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15842437

『ハピネス』の商品詳細はこちら:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15842440

▶ グランドオープンを記念し、サイン入りポスターのプレゼント企画なども実施予定!

詳細はこちら:https://www.hmv.co.jp/news/article/250410129/

【AI プロフィール 】(https://aimusic.tv/bio/より)



アメリカ合衆国ロサンゼルス生まれ。鹿児島県鹿児島市育ち。



中学卒業後、LA のパフォーミング・アーツ・スクール名門(LACHSA)にてダンスを専攻。同時期にゴスペルを学ぶ。

卒業後、日本でデビュー。シンガー、ダンサー、ソングライター、 プロデューサーとして活躍する中、「Story」「ハピネス」をはじめとする 楽曲でミリオンヒットを放ち大ブレイク。

その代表曲「Story」で歌う "一人じゃないから" と言うメッセージに始まり、東日本大震災の復興時に日本の応援歌として広がった『ハピネス』、コロナ禍における人々の絆の大切さを説いた『アルデバラン』など、常にその楽曲には優しさと平和を願う一貫したメッセージが込められたシンガーである。

2025年2月26日(水)には25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』を発売。

そして2025年5月17日(土)より、全国32公演のホール/アリーナを巡るベストツアー「AI 25th best tour ←ALIVE→」がスタートする。

▶ AI Information:https://bio.to/AI_Link

■中古セール 5月17日(土)よりスタート!

・INDIE/ALTERNATIVE ROCK,PUNK VINYL SALE(https://www.hmv.co.jp/news/article/250412117/)

NIRVANA『BLEACH』のUK-ORIGINAL盤WHITE VINYLやJOY DIVISIONの稀少なデビューシングル『AN IDEAL FOR LIVING』12inchを始め、70's PUNK/NEW WAVE~2000年代ROCKのレア盤まで一挙放出!

・和モノ/J-POP LPレコードSALE(https://www.hmv.co.jp/news/article/250411118/)

香港のアランタムの"HELLO! SOLITUDE"を目玉に時代問わずLP/12INCHレア盤、人気盤レコードを放出いたします!

・新着RARE GROOVE LP SALE(https://www.hmv.co.jp/news/article/250411120/)

コレクターWANTのレア盤から、入門者に最適な永遠の名盤/定番作品まで、入荷したてホッカホカの新着品を一挙に放出!

・VINTAGE REGGAE SALE(https://www.hmv.co.jp/news/article/250410188/)

UPSETTERS『CLINT EASTWOOD』UKオリジナル盤をはじめ、VINTAGEなREGGAEセールを開催します。

▶ セールの詳細に関しましては、こちらよりご確認ください:https://www.hmv.co.jp/news/article/250411122/

■大好評につき「HMV record shop 新宿」×「ユニオンレコード新宿」クーポン配布第2弾を実施!

グランドオープンを記念し、再び「ユニオンレコード新宿」とのコラボ企画を実施いたします。5月16日(金)より中古品3,000円以上(税込)お買い上げの際に使用可能な「中古品 300円OFF(税込)クーポン」をお会計時と買取ご利用時に配布いたします。

「HMV record shop 新宿」では「ユニオンレコード新宿」で使えるクーポンを、「ユニオンレコード新宿」では「HMV record shop 新宿」で使えるクーポンの配布となります。

※詳細は追ってWEBやSNSでお知らせいたします。

ぜひこの機会に「HMV record shop 新宿」×「ユニオンレコード新宿」を併せてご利用ください!

「HMV record shop 新宿」店舗概要

HMV record shop 新宿

グランドオープン日:2025年5月16日(金)

所在地 :東京都新宿区新宿3丁目30-13 新宿マルイ 本館 8階

営業時間:11:00 - 21:00

売場面積:101.6坪(グランドオープン時)

▶ 公式サイト:https://www.hmv.co.jp/store/ALT/

▶ 公式X:@HMVrs_shinjuku(https://x.com/HMVrs_shinjuku)

▶ 公式Instagram:@hmvrecordshop_shinjuku(https://www.instagram.com/hmvrecordshop_shinjuku/)

▶グランドオープンについて:https://www.hmv.co.jp/news/article/250410179/