【PIW】ゲスト出演する友野一希が新プログラム披露！世界選手権で活躍した樋口新葉からのコメントも！

株式会社西武メディア・コミュニケーションズプリンスアイスワールド2025-2026横浜公演にゲスト出演する友野一希さんと樋口新葉さん

西武グループのコンテンツ創造企業 株式会社西武メディア・コミュニケーションズ(本社:東京都豊島区、代表取締役:田中雅樹)が運営する、1978年に始まった日本で最も歴史のあるアイスショー「プリンスアイスワールド」では、ゴールデンウィークに開催する「プリンスアイスワールド2025-2026 PIW THE MUSICAL ~The Best of BROADWAY~ 横浜公演」にて、ゲスト出演する友野一希さんが新ショートプログラムを披露いたします。

また先日の世界フィギュア選手権で自身のショートプログラム自己ベストを更新し活躍した樋口新葉さんのコメントも届きました!

※おふたりのコメント動画は、横浜公演特設サイトにてご覧いただけます。

<友野一希さんコメント>

友野一希さん出演:2025年4月26日(土)・27日(日)

皆さんこんにちは、友野一希です。

「プリンスアイスワールド2025-2026 PIW THE MUSICAL ~The Best of BROADWAY~横浜公演」の4月26日、27日に出演します。

今回、新シーズンのショートプログラムを披露したいと思っています。

皆さんぜひ見に来てください。待ってまーす!

<樋口新葉さんコメント>

樋口新葉さん出演:全日程

樋口新葉です。

世界選手権の応援ありがとうございました!

シーズン最後の試合としてショートプログラムの自己ベストを更新することができ、フリープログラムでも納得のいく演技ができたのでとても嬉しかったです。

そして、今年もプリンスアイスワールド横浜公演に出演することができてとっても嬉しく思っています。毎年ゴールデンウィークに楽しみにしているイベントのひとつとなっているので、皆さんもぜひ一緒に楽しんでください!

公演概要

【公演名】 プリンスアイスワールド2025-2026

PIW THE MUSICAL ~The Best of BROADWAY~ 横浜公演

【会 場】 KOSE新横浜スケートセンター(所在地:神奈川県横浜市港北区新横浜2-11)

【日 程】 2025年4月26日(土)・27日(日)・29日(火・祝)・30日(水)※4日間8公演

【時 間】 1回目11:30~14:00 / 2回目 16:00~18:30(開場は開演1時間前)

【出演者】プリンスアイスワールドチーム

ゲストスケーター:荒川静香、村元哉中&高橋大輔、織田信成

田中刑事、樋口新葉、鍵山優真

[4/26・27出演] 友野一希、中田璃士

[4/29・30出演] 佐藤駿、三浦佳生

Daily Musical Stars:[4/26出演] 笹本玲奈 [4/27出演] 小南満佑子

[4/29出演] 田代万里生 [4/30出演] ウエンツ瑛士

【特設サイト】https://www.piw-official.com/



<今シーズンのキービジュアル>

■プリンスアイスワールド(PIW)とは

「プリンスアイスワールド」は1978年に始まった日本で最も歴史のあるカンパニーアイスショーです。

日本で唯一の総勢20名以上のプロスケーターチーム「プリンスアイスワールドチーム」による迫力の群舞と個性豊かな演技、そしてゲストスケーターの華麗なスケーティングが特徴です。

■“ブロードウェイシリーズの集大成”

今シーズンのタイトルは「PIW THE MUSICAL ~The Best of BROADWAY~」

プリンスアイスワールドがお届けする氷上のミュージカルの集大成です。

演出家菅野こうめい氏が手掛ける3年目の「フィギュアスケートとブロードウェイミュージカルの世界」。往年の名曲たち、ロックミュージカルのココロ踊るナンバーを日本語歌詞にするなど楽曲や演技、衣装と照明、細部までこだわった演出で今までにない没入感の中、ブロードウェイミュージカルの世界観が味わえます。

<昨年、一昨年シーズンの公演の様子>

一昨年の公演の様子(プリンスアイスワールドチーム)一昨年の公演の様子(プリンスアイスワールドチーム)昨年の公演の様子(プリンスアイスワールドチーム)昨年の公演の様子(プリンスアイスワールドチーム)昨年の公演の様子(プリンスアイスワールドチーム)

■株式会社西武メディア・コミュニケーションズについて

株式会社西武メディア・コミュニケーションズ(2025年4月1日に株式会社ブルーミューズより商号変更)は、メディア事業を通じたさまざまな情報提供とエンターテインメントコンテンツの創造によるお客さまとのコミュニケーションを担い、西武グループにおけるハウスエージェンシー的機能を果たしてまいります。 詳 しくは https://www.bluemuse.co.jp/ をご覧ください。

■西武グループについて

西武グループは、不動産事業、ホテル・レジャー事業、都市交通・沿線事業を中心に、お客さまの生活に密着した幅広い事業を展開する企業グループです。2006年より「でかける人を、ほほえむ人へ。」をスローガンとして掲げ、お客さまの行動と感動を創造するとともに、株主、従業員、地域社会等すべてのステークホルダーの満足度を向上させ、豊かで持続可能な社会を実現してまいります。

詳しくは https://www.seibuholdings.co.jp/ をご覧ください。