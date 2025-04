株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc.)

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA: Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc. 本社:東京千代田区、代表取締役会長:原田武夫)は心からの感謝を込めて、本年5月6日(火)21時より 「原田武夫の『YouTubeチャンネル登録5万人突破・記念LIVE』」と題し、YouTube LIVE配信することが決定いたしました。

本LIVE配信では、元キャリア外交官で、代表取締役会長(CEO)原田武夫が、独自の情報源と調査・分析に基づき、2025年夏に向けて予測される世界情勢、マーケットにおける「未曽有の事態」について、通常は会員限定でお届けしている内容を特別にLIVE配信でお伝えいたします。今回は、視聴ご予定者が気になることや原田武夫に聞きたいことを事前に募集し、本LIVE配信内で可能な限り回答いたします。

事前質問の受け付けは2025年5月2日(金)10時(AM)までです。

また本LIVE当日より無料アカウント登録のリニューアルを実施します。本件は、アカウント登録後マイページより、「ここだけで聞ける音声レポート」を無料で視聴、隔週で更新されるので何回でも楽しめるお得な特典です。

弊研究所は引き続き調査・分析、情報の力で、同社がヴィジョンに掲げる「PAX JAPONICA」(パックス・ジャポニカ)の実現~課題先進国・日本による世界の未来モデルの提供をめざしてまいります。

◆開催概要

日 時:2025年5月6日(火)21:00~22:00

開催方法: YouTube LIVE

料 金:無料

配信方法:下記、公式アカウントより配信

公式Youtubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UC1_4Dgxm7gwcs7TPXPjcNwg

事前質問受け付けフォーム:https://form.run/@bdg-nnoGApT5qa772JTxofea

※2025年5月2日(金)10時(AM)まで受付

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所

◆株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA)

マーケットとそれを取り巻く国内外情勢に関する分析とそれに基づく未来シナリオの提示をする中で、ヴィジョンに掲げる「Pax Japonica」(※)の実現のための活動を展開する独立系シンクタンク。



原田武夫(代表取締役会長CEO。2005年まで12年間、外務公務員I種職員として外務省に勤務)が2007年に設立登記。主に全国の中小事業主をメンバーとする会員制サーヴィス(会員数約1100名(2025年4月現在))を軸に、創業以来急成長を続けている(2022年度売上は前年比130%)。日々発信する調査分析レポートは、2015年7月よりトムソン・ロイターでも配信されている。また米ペンシルヴァニア大学のローダー研究所主催のシンクタンク評価『Global Go to Think Tank Index Report』2020年度版の「注目すべきシンクタンク(Think Tank to Watch)」カテゴリにおいて、日本から唯一31位にランクイン、2019年度からランクアップを果たすなど、グローバル社会においても高い評価を受けている。



※直訳は「日本による平和」。現状は「課題先進国」である我が国が今後、多様な社会問題の包括的かつ斬新な解決を図らざるを得なくなることで、同様の問題を続々と抱え始める諸外国のモデルへと昇華し、もって新世界秩序が構築されることになるというコンセプト。



◆IISIA 会社概要

商号:株式会社 原田武夫国際戦略情報研究所

英語表記:Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc.(略称:IISIA)



代表取締役会長(CEO):原田 武夫

設立登記:2007年4月2日

事業内容:国内外情勢に関する調査研究および教育活動、経営コンサルティング業

資本金:3,000,000円

本社所在地:東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビルディング 3F

公式ホームページ: https://haradatakeo.com/

X 公式アカウント: https://x.com/iisia(https://%EF%BD%98.com/iisia)

Instagram公式アカウント:https://www.instagram.com/iisia_official/

Facebook 公式アカウント: https://www.facebook.com/iisia.jp

公式Youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/channel/UC1_4Dgxm7gwcs7TPXPjcNwg