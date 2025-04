Nutanix「Technical Evangelist of the Year」においてSB C&Sのエンジニアが受賞

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社(以下「SB C&S」)に在籍するエンジニアが、Nutanix Inc.(本社:米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO:Rajiv Ramaswami 以下、「Nutanix」)が発表した「Technical Evangelist of the Year」を受賞しました。

「Technical Evangelist of the Year」は、Nutanix製品の価値を広める活動を通し、アジアパシフィックジャパン地域において顕著な成果をあげた個人に贈られる賞です。今回、当社エンジニアの長濱 歳也(ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 1課)が「Technical Evangelist of the Year」を受賞しました。

2023年8月~2024年7月にかけ、製品のハンズオンおよび勉強会を企画・開催し、3,300人以上の参加者を集客したことが、Nutanix製品の技術の普及と認知度向上に大きく貢献したと評価され、このたびの受賞につながりました。

SB C&Sは、今後も企業の多様なニーズに応じながら、全国約1万3,000社の販売パートナーとともにITインフラの最適化を通してエンドユーザー企業に新たな価値を提供していきます。

Nutanix Inc.について

Nutanixは、アメリカ カリフォルニア州サンノゼに本社を置くクラウドコンピューティング企業です。Nutanixはクラウドソフトウェアのグローバルリーダーとして、インフラをシームレスに統合しクラウドをまたぐデータとアプリの円滑な運用を可能にする統合プラットフォームを提供しています。Nutanix のソフトウェア定義のアーキテクチャは、さまざまなハードウェアとクラウドのオプションに適応し、クラウド、エッジ、コア環境全体で一貫性のある運用とデータサービスを提供します。

