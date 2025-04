「第8回『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』「地方創生賞」、「優秀賞」、「入賞」、「低学年キャリアデザイン賞」受賞法人を決定！」

株式会社マイナビ

『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』実行委員会は、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取り組みを表彰する『第8回学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』を開催しました(後援:経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ)。

第8回となる今回は全1,205プログラムの中から、キャリア形成支援に係る取り組みとして高く評価されたプログラムをコースごとに選出しました。前回と同等の応募条件となる「インターンシップ/仕事体験コース(就業体験型)」からは学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード大賞、文部科学大臣賞、地方創生賞、優秀賞、および入賞法人と入賞には至らなかったものの、学生選考会にて高く評価されたプログラムである「学生推奨プログラム」を選出。今回より新設された主に大学低学年次(大学1年生・2年生)を対象として実施される「低学年向けキャリアプログラムコース」からは低学年キャリアデザイン賞の受賞法人を決定しました。

なお、2025年5月15日(木)に「キャリアデザインカンファレンス」を開催し、受賞法人によるプログラム内容のプレゼンテーションや授賞式を行う他、選考委員による審査講評やキャリアデザインプログラムに関する調査のご報告、学生によるパネルディスカッションも予定しています。

※ 2018年(第1回開催)から実施している『学生が選ぶインターンシップアワード』は、第6回より『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』に名称変更しました。

インターンシップ/仕事体験コース(就業体験型)

インターンシップもしくは就業体験を含んだプログラムの応募コースから選出

<大賞>

ヒルトングループ

Travel with Purpose - あなたのキャリアと旅をする5日間

<文部科学大臣賞>

三条市立大学

BE INNOVATIVE TECHNOLOGIST~地場で学ぶ産学連携実習~

<地方創生賞>

信州大学/富山大学/金沢大学

ローカル越境プログラム「ENGINEインターンシップ」

《優秀賞》 ※50音順

鹿児島大学/日本航空株式会社/日本エアコミューター株式会社

操縦飛行体験SKYCAMPプログラム

株式会社DAY TO LIFE

スイーツ業界の最前線で活躍するクリエイターから学ぶ10日間の超実践的職業体験プログラム

名古屋商科大学

「CAPI」Career Advancement Program International:アジア諸国の日系企業への海外インターンシッププログラム

株式会社ニトリホールディングス

ニトリ STORE MANAGEMENTコース

《入賞》 ※50音順

大阪シティ信用金庫

株式会社静岡銀行

東京海上ディーアール株式会社

名古屋産業大学

《学生推奨プログラム》 ※50音順

入賞には至らなかったものの、学生選考会にて高い評価がされたプログラムを選出

IPU・環太平洋大学

岐阜女子大学

京都文教大学

コニカミノルタ株式会社

株式会社チュチュアンナ

常葉大学

日本調剤株式会社

藤沢市

Hopeful Okinawa(ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄/ヒルトン沖縄北谷リゾート/ハレクラニ沖縄/前田産業ホテルズ/ルネッサンス沖縄リゾート/株式会社アールディフィールズ/株式会社パラドックス)

株式会社三好鉄工所

株式会社ヤスナ設計工房

株式会社ユービーセキュア

低学年向けキャリアプログラムコース

主に大学低学年次(大学1年生・2 年生)を対象として実施されるプログラムの応募コース

《低学年キャリアデザイン賞》 ※50音順

株式会社エービーシー商会

What types of job does the KAISHA consist of?

~会社はどのような仕事で構成されているのか~

地域志向型インターンシップ ネットワークinいわて/横浜国立大学/駿河台大学/岩手大学

地域×キャリアデザインプログラムinいわて

【学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード】

学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取り組みを表彰するアワードです。本アワードを通じて学生の職業観涵養を促進する取り組みを周知することで、プログラムの質的向上および実施企業数の増加を実現し、学生と企業のより精度の高いマッチングを目指します。

2022年6月13日に文部科学省・厚生労働省・経済産業省により「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」が示されました。本アワードはこの考え方に則り、名称を『学生が選ぶインターンシップアワード』から『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』に変更しています。

「キャリアデザインプログラム」という言葉は、新たに定義されたタイプ3、タイプ4の「インターンシップ」に限らず、それ以外のキャリア形成支援に係る取り組みを総称する言葉として設定しました。

本アワードにおいては新定義の「インターンシップ」プログラムに限らず、その他キャリア形成支援に係る取り組みも含め、真に学生にとって有益なプログラムの形を模索し、発信してまいります。

<主催>

『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』実行委員会

<後援>

経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ(順不同)

<選考フロー>

企業・大学・団体から応募されたプログラムについて、参加学生のアンケート調査などをもとに学生選考会による審査、有識者部会による審査を経て受賞法人を決定

<選考委員会メンバー>

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

梅崎 修

全国私立大学就職指導研究会 会長

来田 健

株式会社マイナビ 社長室 キャリアリサーチ統括部 統括部長

栗田 卓也

厚生労働省 人材開発統括官 若年者・キャリア形成支援担当参事官室 室長補佐

越橋 健太郎

法政大学 キャリアデザイン学部 教授

坂爪 洋美

文部科学省 高等教育局 学生支援課 課長補佐

永見 浩輔

旭建設株式会社 管理部 課長代理

西田 文子

経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 課長補佐

林 美穂

(敬称略 五十音順)2025年3月時点