東宝特撮映画シリーズの新旧傑作78作品が揃う　隔週刊『増補新版 東宝特撮映画DVDコレクション』創刊

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン増補新版 東宝特撮映画DVDコレクション :https://deagostini.jp/r/tt2/

株式会社デアゴスティーニ・ジャパンは東宝特撮映画シリーズの新旧傑作78作品をコレクションできるDVD付きマガジン、隔週刊『増補新版 東宝特撮映画DVDコレクション』を、2025年5月20日(火)より全国書店(一部地域を除く)及び、当社ホームページで発売します。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

本シリーズは、歴代の東宝特撮映画が毎号1作品収録されたDVDを楽しみながら、作品の魅力を深堀りするDVD付きマガジンシリーズです。初代『ゴジラ』(1954)をはじめ、東宝初の海洋特撮『海底軍艦』(1963)、『シン・ゴジラ』(2016)など近年の公開作品も加わった全78作品を幅広くラインナップ。マガジンでは、東宝ゴジラシリーズなど各号のDVDに収録された東宝特撮映画作品を多角的に紐解きます。

すべてのゴジラ&東宝特撮映画ファンに贈るラインナップ

昭和の映画黄金期を代表する娯楽の王道として、卓越したイマジネーションが散りばめられた東宝特撮映画は、時代を超えて今なお多くのファンに支持され続けています。本シリーズでは、東宝が世界に誇った特撮技術を披露した昭和30年代、40年代の作品を中心に、新時代のSF大作、ゴジラシリーズ、一大スペクタクル巨編など、東宝特撮映画の新旧代表作78作品をラインナップしています。

【ゴジラ誕生70周年の記念イヤー】

1954年に公開された第1作目『ゴジラ』が空前の大ヒットとなって以来、2024年にゴジラ生誕70周年を迎えた現在も多くのファンに愛され続けています。本シリーズでは第1作目はもちろん、2016年公開の『シン・ゴジラ』まで、ゴジラシリーズも余すところなく収録します。

マガジンではゴジラ&東宝特撮映画の魅力を徹底分析

毎号本誌ではDVDに収録されたゴジラシリーズをはじめとする東宝特撮映画作品の魅力を多角的に分析、紹介します。

・作品解説

収録作品を詳細に解説し、見どころを紹介。

・怪獣図鑑、兵器図鑑、俳優名鑑

収録作品に登場する怪獣、兵器、俳優たちを紹介。

・撮影秘話

秘蔵メイキング写真を使って、怪獣のスーツの造型過程や特撮、本編撮影風景など、映画製作当時の現場を振り返る。

・公開当時のメインポスター

映画館や街角で目にした各作品の代表的なポスターをマガジンに折り込みで掲載。

・川北紘一監督に訊く

平成ゴジラシリーズにおいて特技監督として活躍した東宝特撮の重鎮・川北紘一監督の観点から東宝特撮映画の魅力、見どころを語るコラム。

コレクションをさらに楽しめる特典も充実

本シリーズ特製アイテムなどの特典も充実し、よりシリーズのコレクションを楽しむことができます。

1.特製DVDフォルダー

毎号付属するDVDを収納できるオリジナルデザインのDVDフォルダーが第3号に付属。

2.東宝特撮映画シール図鑑

毎号付属のオリジナルシールが集められる「台紙ブック」が第4号に付属。

3.読者全員プレゼント

創刊号~18号までご購読の方には、歴代東宝特撮作品のポスターがずらりとプリントされたオリジナルのTシャツと、スマホやノートに貼って楽しめるロゴステッカーをプレゼント。

※各特典の画像はイメージです。デザイン等は変更になる場合があります。

【商品概要】

■タイトル:隔週刊「増補新版 東宝特撮映画DVDコレクション」

■価格 :創刊号特別価格:590円(税込)

第2号以降通常価格:1,799円(税込)

■創刊日 :2025年5月20日(火)

■刊行周期:隔週刊

■刊行号数:全78号(毎号1作品収録)※予定

■仕様 :A4変形/14+4ページ(表まわり含む)

■商品HP :https://deagostini.jp/r/tt2/

