LAドジャース財団がYOSHIKI、佐々木朗希選手、山本由伸選手のサイン入り直筆楽譜をオークション出品　収益は米カリフォルニアと大船渡市の山火事災害支援へ

YOSHIKI PR事務局

現地時間4月14日(月)米ロサンゼルス・ドジャース財団が、YOSHIKI、佐々木朗希選手、山本由伸選手のサインが入ったYOSHIKIが手書きした日米両国歌の楽譜をオークションに出品することを発表した。

この楽譜は、3月18日(火)に東京ドームでのMLB開幕戦にて、YOSHIKIが特別にアレンジした日米両国歌演奏のオリジナル楽譜で、佐々木選手と山本選手のサインについても、MLBによる公式認証がされている。

オークションについては、米ロサンゼルス・ドジャース財団によって、現地時間4月14日(月)20:00から28日(月)まで実施され、その収益は、壊滅的な被害をもたらした米ロサンゼルスおよび岩手県大船渡市での山火事の被災者支援に充てられる。

MLB.com Auctions (THE OFFICIAL ONLINE AUCTION OF THE LOS ANGELES DODGERS):dodgers.com/auctions(http://dodgers.com/auctions)

今回の取り組みは、特に佐々木選手にとって重要な意味を持っており、今年2月に発生し41日間にわたって続いた山火災の被害を受けた岩手県大船渡市は、佐々木選手の故郷である。2011年の東日本大震災で父と祖父母を亡くした佐々木選手は、今回の山火災救援活動のために見舞金1,000万円と、500万円分の物資を寄付した。さらに、米ロサンゼルス・ドジャースが1,500万円を追加し、合計2,500万円が災害支援として寄付された。

佐々木選手が自身の故郷を支援する今回の取り組みをMLBを通じて知ったYOSHIKIはこれに賛同し、支援に参加することとなった。YOSHIKI自身も、長年にわたり慈善活動に取り組んでおり、今年1月には、米ロサンゼルスで発生した山火事の救援活動に約7,700万円を寄付し、炊き出しのボランティアにも参加するなど、支援を必要とする人々のために尽力している。また、2011年の東日本大震災の際には、YOSHIKIがリーダーを務めるX JAPANとして、被災者支援のために約5,000万円を寄付している。

開幕戦という重要な一戦のための特別アレンジで演奏が行われた今回のYOSHIKIの東京ドームでのパフォーマンスは、MLB史上においても歴史的な瞬間となった。YOSHIKIが観客の前で『君が代』を生演奏したのは今回が初めてで、昨年10月に受けた3度目の首の手術以来初めての公の場でのパフォーマンスだったが、見事に大役を務め上げた。YOSHIKIの力強い演奏は、音楽とスポーツが融合する瞬間を鮮やかに演出し、MLBの開幕戦に新たな歴史を刻んだ。

<「YOSHIKI performs National Anthems of United States and JAPAN (君が代) at MLB Opening 2025!」動画視聴リンク>

https://youtu.be/Rv-seZBKXTQ?si=LtUtjjKlNqaCE8ZZ

3名のサインが入り、MLBに認証された楽譜は、MLBの公式オークションサイト上にて入札可能。すべての収益は、米カリフォルニア州におけるアルタデナとロサンゼルスのパリセーズ地域および大船渡市での火災被害支援のために寄付される。

<YOSHIKI関連リンク>

YOSHIKI Official Site:https://jp.yoshiki.net/

YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/

YOSHIKI YouTube Channel:https://www.youtube.com/yoshikiofficial