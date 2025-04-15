Klook、海外旅行先の現地ツアーが9月末まで毎週半額となるセールを開催

Klook Travel Technology Limited

世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリ「Klook（クルック）」は、4月18日から9月末まで、アジアや欧米豪の人気旅行先の現地ツアーが半額となるセールを、毎週金曜日に開催します。タイの水上マーケット・アユタヤ遺跡ツアー、台湾の九份・十分ツアー、フランスのモンサンミッシェルツアーなど、定番ではあるものの個人旅行では行きづらい観光地を効率よく周る安心のツアーが、毎週半額で予約可能となります。



【「Klookで海外現地ツアー 毎月金曜日は半額デー」概要】

特設ページURL：https://www.klook.com/ja/tetris/promo/outbound-sightseeing-tours/

期間：2025年4月18日～9月30日(*1)

内容：

期間中の毎週金曜日の正午に、Klookの対象の海外現地ツアー商品が半額(*2)となるセールを開催します。上記ページで対象商品が半額となるクーポンを配布します。

(*1) 期間は予告なく変更される場合があります。

(*2) 半額セールは利用上限に達し次第、終了となります。

対象商品例：

※通常価格・割引後価格は為替で変動します。

- アユタヤ遺跡・水上マーケット・メークロン市場 日本語ツアー (バンコク発)

https://www.klook.com/ja/activity/132653-maeklong-train-market-floating-marget-ayutthaya-day-tour/

通常価格（グループツアーホテルお迎え） \7,474 → 割引後価格 \3,737（50%OFF）

アユタヤ遺跡・水上マーケット・メークロン市場 日本語ツアー (バンコク発)

- 台北｜九份＆十分老街＆十分瀑布＆野柳 日帰り旅行（台北発・日本語ガイド）

https://www.klook.com/ja/activity/122483-taipei-jiufen-shifen-palace-museum-houtong-cat-village-ja/

通常価格（九份老街＆十分老街 団体ツアー） \3,540 → 割引後価格 \1,770（50%OFF）

台北｜九份＆十分老街＆十分瀑布＆野柳 日帰り旅行（台北発・日本語ガイド）

- モンサンミッシェル 日帰りツアー（パリ発）

https://www.klook.com/ja/activity/3315-mont-saint-michel-full-day-tour-paris/

通常価格（入場チケット・往復送迎） \20,999 → 割引後価格 \10,499（50%OFF）

モンサンミッシェル 日帰りツアー（パリ発）

- グランドキャニオン・アンテロープキャニオン・ホースシューベンド ツアー（ラスベガス発）

https://www.klook.com/ja/activity/95450-grand-canyon-antelope-canyon-horseshoe-bend-day-tour-las-vegas/

通常価格（アンテロープキャニオンX入場付きジョイントツアー（日本語ツアー）） \52,644 → 割引後価格 \26,322（50%OFF）

グランドキャニオン・アンテロープキャニオン・ホースシューベンド ツアー（ラスベガス発）





【Klook（クルック）について】

Klookは、世界中の観光・交通・通信・宿泊を予約できる旅行・体験予約アプリです。世界中の観光施設チケットやツアー、交通機関、Wi-Fi/eSIM、レンタカー、ホテルまで、旅先で必要なもの全てをお届けしています。2014年の設立以降、いつでもどこでも、旅行者がワクワクする瞬間をサポートしています。



Klook（日本語版）：https://www.klook.com/ja/

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klook&hl=ja)

iOS: https://itunes.apple.com/JP/app/klook/id961850126

【日本での実績】

当社は2017年9月に日本法人を設立し、訪日外国人観光客向けの旅行・体験商品によるインバウンド事業を開始しました。JTB、JR西日本、JR九州、小田急電鉄ほか多数のパートナーと提携し、180か国以上に広がるKlookユーザーに日本の魅力をアピールしています。2019年4月には日本語版サービスをリリースし、日本人向け海外旅行商品を提供開始。2020年6月に国内の旅行・レジャー商品をリリースし、インバウンド・アウトバウンド双方で培った商品ラインナップや強みのテクノロジーを生かして、日本人の国内旅行・レジャー市場も強化しています。

【Klook Travel Technology Limited 会社概要】

社名： Klook Travel Technology Limited（クルック・トラベル・テクノロジー・リミテッド）

本社： 香港 （22/F, Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, Hong Kong）

代表者： 共同創業者兼CEO, 林照圍（英語名：イーサン・リン）

設立： 2014年9月

事業内容：旅行・体験予約サイト「Klook」の開発および運営

URL： https://www.klook.com/

【Klook Travel Technology合同会社 会社概要】

社名 ： Klook Travel Technology合同会社

日本本社 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号WeWorkリンクスクエア新宿16階

設立： 2017年9月

事業内容： 旅行・体験予約サイト「Klook」の開発および運営

URL： https://www.klook.com/ja/





