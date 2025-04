「推しを渋谷の街へ！」大型ビジョン広告出演権イベント「FANME APRIL COLLECTION」開催

株式会社TORIHADA

クリエイターDXカンパニーである株式会社TORIHADA(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若井 映亮)が開発するクリエイターコンテンツ販売サービス「FANME(ファンミー)(https://fanme.link/)」は、渋谷の大型ビジョンに掲載する広告出演チャンスを提供するクリエイター向けのランキングイベント「FANME APRIL COLLECTION」を2025年4月16日(水)より開催いたします。ファンと力を合わせ、街のアイコンになりませんか?



本イベントは、「推し」であるクリエイターと、それを応援する「ファン」の皆様が一体となり、期間限定のリーグでランキング上位を目指す企画です。ファンの皆様の熱い応援が、推しの夢を渋谷の街で実現させるチャンスとなります。

イベント概要

イベント名:FANME APRIL COLLECTION

https://fanme.link/lp/fanme-league-202504-f2

開催期間:2025年4月16日(水)19:00 ~ 2025年4月25日(金)23:59

結果発表:2025年4月28日(月)15:00

結果は、APRIL COLLECTION イベントLP(https://fanme.link/lp/fanme-league-202504-f2)にて発表いたします。

クリエイターとしての参加方法

クリエイター参加条件

ランキング入賞特典プライズ

- FANMEに登録- イベントページにアクセスし、「イベントに参加する」を押してフォームより必要項目を記入しエントリーする- 期間中、様々な方法でエールを獲得し、上位入賞を目指す! (エール獲得方法の詳細はイベントページをご確認ください)- FANMEのアカウントを開設し、下記の設定を行っている方- 「プロフィール画像の設定」「マイページのカバー画像の設定」「表示アカウント名」「FANMEマイページ内でSNSリンクを設定し、さらにご自身のSNSプロフィール欄にFANMEのマイページリンクを掲載していること」- 利用規約に違反していないこと- ファンの方は、FANME IDを取得するだけで気軽にクリエイターを応援できます。

各リーグ上位1~3位のクリエイターには、下記の特典をプレゼントいたします!

渋谷街頭ビジョン広告 出演権!!

シモキタシマイ オリジナルお菓子 & 1日店長イベント開催権

- 詳細、掲載ルール等は入賞者に別途ご案内いたします。- 上位3名で獲得エール数が同じ方がいた場合、購入者数が多いクリエイターを繰り上げさせていただきます。

F1リーグ上位2名、F2リーグ上位1名のクリエイターにプレゼント!

シモキタシマイ

https://www.instagram.com/shimokitashimai.cafe

下北沢・三軒茶屋で育った姉妹が営む洋菓子店 。

母が創業してから18年目、リニューアルをしてから5年目を迎えました 。

コンセプトは"いつものとなり"。日常の延長にありながらも、ちょっと日常から抜け出した、心華やぐ・心休まる洋菓子たち。ドイツ・フランス菓子をベースに、食事代わりにも日々スイーツが食べられているアメリカの食文化を取り入れながら、日常に溶け込む洋菓子を心を込めて製作しています 。

お菓子を愛するシマイが下北沢で紡ぐ、家族の味 。

ぜひ美味しいひとときをお楽しみください 。

ALLZ賞

美容室 ALLZのサロン無料券 1 回分 ALLZ の施術を 1 回無料で受けることができます。

ALLZ より最大 3 名選出させていただきます。

ALLZ

https://allz-hair-shibuya.storeinfo.jp/

ALL EYEZ ON WE

“ALLZに関わる全ての人が世界から注目される存在へ“をコンセプトに2023年に誕生した、奥渋谷にあるトップサロン出身の二人が創る隠れ家美容室『ALLZ』

カットや、ブリーチカラー、パーマをはじめ高い技術力と、独自に研究を重ね作られたトリートメントで多くのお客様から支持され、芸能人やスポーツ選手からの指名も多数。

技術力の高さはもちろんのこと、世界初のAIカラーレシピ解析アプリ『Color Recipe』リリースや、オリジナルヘアミルク『ALHIA』の開発販売など、サロンワーク以外も美容業界内外から注目されており、全国でのセミナー、メディアに多数出演。

また社内では、独自の教育カリキュラムによって、若手の美容師が活躍できるサロン作りをし、若い世代の感度を大切にできる組織作りをしています。

FANMEとは

FANMEは、クリエイターが自身のデジタルコンテンツを販売し、ファンとのエンゲージメントを深めることができるプラットフォームです。今回の「APRIL COLLECTION」を通じて、ファンの皆様の応援が、クリエイターの活動を力強く後押しする仕組みを提供いたします。

https://fanme.link/

お問い合わせ先

https://fanme-support.zendesk.com/hc/ja/requests/new

株式会社TORIHADA

株式会社TORIHADA(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若井 映亮)はクリエイターエコノミー促進のための事業展開をするクリエイターDXカンパニー。クリエイターとファンが交流できるプラットフォーム「FANME(ファンミー)」を運営。また、自社開発のクリエイターデータベースであるPythagorasを活用したショートムービーマーケティングを広告主へ提供。同社子会社であるPPP STUDIO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若井 映亮)ではショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開。PPP STUDIOは「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、クリエイター個人の活動を支援しており、その一環としてクリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動等に取り組んでいる。所属・提携しているクリエイターは3,000組を超え、総フォロワー数は31億人を突破。



