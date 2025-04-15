2024年度に続き、テレビ朝日が日本最大級のWEB3/AI カンファレンス「TEAMZ WEB3 / AI SUMMIT 2025」サミットパートナーに参画！

株式会社テレビ朝日

株式会社TEAMZ

株式会社テレビ朝日

株式会社テレビ朝日（本社:東京都港区、代表取締役社長：篠塚 浩、以下 テレビ朝日）は、2025年4月16日(水)＆17日(木)に虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区）にて開催される株式会社TEAMZ（本社:東京都港区、CEO:楊 天宇）らが主催する「TEAMZ WEB3 / AI SUMMIT 2025」のサミットパートナーに昨年2024年に引き続き参画します。

本サミットでは、国内外から10,000人以上の来場を見込み、世界各国からWEB3とAIの分野で活躍する専門家を招き、彼らの貴重な講演を通じて、日本市場と国際情勢の現状・業界理解を深め、日本企業のWEB3及びAI分野の事業展開を促進します。テレビ朝日は本イベントを通じてサミットパートナーとして日本企業の国内外への事業推進を主催者らと共に支援します。

■TEAMZ WEB3 / AI SUMMIT 2025概要

開催日：2025年4月16日（水）～17日（木）

会場：虎ノ門ヒルズ国際フォーラム5F

参加予定人数：10,000人以上

公式サイト：https://web3.teamz.co.jp/

対象分野：Web3、AI、ブロックチェーン、NFT、DeFi、メタバースなど

※主要イベント等の詳細は、各イベント公式サイトをご参照ください。

■問い合わせ先

・株式会社テレビ朝日 ビジネスソリューション本部IoTv局IoTvセンター ml-contents-biz@tv-asahi.co.jp

＜チケットやブーススポンサー、イベント詳細について＞

・株式会社TEAMZ サミット担当 summit@teamz.co.jp

イベントHP＆参加チケット購入：https://web3.teamz.co.jp/

以上