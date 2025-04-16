「onちゃん」の新グッズ！マグカップが新しいデザインで登場！
北海道テレビ放送株式会社
onちゃんマグカップ(パターン) (C)HTB
こちらもいかがでしょうか…「オン皿」
オン皿(C)HTB
onちゃんマグカップ(パターン)
onちゃんマグカップ(パターン) (C)HTB
HTBのマスコットキャラクター「onちゃん」のマグカップが新デザインで登場！
onちゃんのシルエットがマグカップの側面全体に散りばめられたパターン柄が特徴です。
丈夫で使いやすい美濃焼です。onちゃんのマグカップで毎日のティータイムがより楽しくなるかも…。
■商 品 名 ：onちゃんマグカップ(パターン)
■販売価格：1,980円(税込)
■商品仕様：［サイズ］8cm×9cm
［満水容量］約300ml ※焼き物ですので誤差があります。
［原産国］日本(美濃焼) ※白無地箱入り
■発 売 日 ：2025年4月23日(水)～
■販売場所：HTBグッズ取扱店 https://www.htb.co.jp/goods/shoplist/index.html
HTBオンラインショップ https://www.htbshop.htb.co.jp/
こちらもいかがでしょうか…「オン皿」
オン皿(C)HTB
表面にプリントされた色々な表情のonちゃんとペットの「ぐち」に、思わずホッコリ…。安心の日本製で、家庭用電子レンジ・食器洗い機に対応しているのも嬉しい！
■商 品 名 ：オン皿
■販売価格：1,760円(税込)
■商品仕様：［サイズ］約Φ19.5cm×高さ2.5cm
［重量］290g
■購入はコチラ↓(HTBオンラインショップ)
https://www.htbshop.htb.co.jp/goods/onchan650