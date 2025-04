口コミ評価から選ぶ信頼の教室「コエテコ プログラミング教室セレクション2025」発表！【GMOメディア】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、2025年4月9日(水)に、運営するプログラミング教育ポータルサイト「コエテコ byGMO」(URL:https://coeteco.jp/)において、保護者の口コミ評価をもとに選出した「コエテコ プログラミング教室セレクション2025」を発表しました。

「コエテコ プログラミング教室セレクション2025」では、約13,000教室の掲載情報の中から、保護者による口コミで高評価を得た教室を選出します。選出された教室のページには信頼して選べる教室が一目でわかるよう、専用アイコンが表示されます。

また、「コエテコ byGMO」では、プログラミングスクールの体験授業を申し込み、体験後に口コミを投稿した方に、最大5,000円分のAmazonギフトカードが当たる「春の入会キャンペーン」を2025年4月30日(水)まで実施しています。

GMOメディアは、これらの取り組みを通じて、新学期を迎えるお子様の新たな学びを全力で応援します。

【背景】

春は子供たちの新学期のスタートに合わせ、「何か新しいことを始めたい」「子供の可能性を広げたい」と考える保護者の方々が増える時期です。「コエテコ byGMO」は、新しい習い事をスタートさせたいこの時期にあわせて、プログラミング教育を中心に幅広い豊富なジャンルの習い事情報を提供し、保護者の皆さまの選択をサポートします。

【「コエテコ プログラミング教室セレクション2025」について】

「コエテコ プログラミング教室セレクション2025」は、「コエテコ byGMO」に掲載されている約13,000教室を対象に、2024年1月から12月までの期間に投稿された保護者による口コミ評価をもとに、特に評価の高かった教室を選出します。選出された教室の「コエテコ byGMO」ページには、信頼性の高い教室の指標として専用アイコンが表示されます。



(URL:https://coeteco.jp/best-school)

【「春の入会キャンペーン」について】

<専用アイコン>

現在「コエテコ byGMO」では、2025年4月30日(水)まで「春の入会キャンペーン」を実施中です。本キャンペーンでは、「コエテコ byGMO」からプログラミングスクールの体験授業を申し込み、体験後に口コミを投稿し、期間内に体験したスクールへ入会された方に、総額5,000円分(体験口コミ投稿で2,000円分+スクール入会で3,000円分)のAmazonギフトカードをプレゼントします。すでに別の体験授業を受けたことがある方でも、期間内に新たに体験授業を申し込み、そのスクールへ入会された方(すでに入会されている方を除く)は、プレゼントの対象となります。

このキャンペーンは、新学期にプログラミング教室に興味をお持ちの方々にぴったりの内容です。

■「春の入会キャンペーン」概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4812_1_273a6984f35f4e12022cb8738931e4bc.jpg ]

【「コエテコ byGMO」とは】(URL:https://coeteco.jp/(https://coeteco.jp/))

■小学生向けのプログラミング・ロボット教室情報掲載数業界No.1(※)

GMOメディアが運営する「コエテコ byGMO」は、「プログラミング教育がわかる、プログラミング・ロボット教室がみつかる」をコンセプトに、2017年11月に開設したプログラミング教育ポータルサイトです。2024年3月末時点で掲載された教室数は13,000を超えています。

(※) 2023年 12月期_指定領域における市場調査 / 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

■プログラミング教育解説記事など関連情報も充実し、保護者の方々のスクール選びをサポート

2020年4月からの小学校でのプログラミング教育の必修化を契機にプログラミング教室への注目が高まっていることから、国内のプログラミング教室の数も拡大しています。また、保護者の多くはプログラミング学習が未経験ということから「子供に合うプログラミング教室がわからない」という悩みを抱える方も少なくありません。

「コエテコ byGMO」では、サービス開始当初から「わからないことをわかりやすく」という理念の基、プログラミング教育の解説記事や教室の情報を充実させることで、保護者のニーズを満たしてきました。今後も、様々なプログラミング教室の情報を伝えることで、小学生のお子さんを持つ親御さんが、プログラミング教育への理解を深め、プログラミング教室選びの参考となるようなサービスを目指します。

【GMOメディアについて】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を中心に展開しています。現在はプログラミング教育ポータル「コエテコ byGMO」と美容医療の情報に特化した「キレイパス byGMO」の2事業を投資育成し、それぞれプログラミング教室や自由診療クリニックのDXを支援するサービスも展開しています。

さらに、ソリューション事業としてメディア運営で培ったノウハウを基にポイントサイトの構築・運営を支援する「GMOリピータス」や 成果報酬型の広告配信を行うアフィリエイトサービスプロバイダ「アフィタウン byGMO」、訴求力のあるギフトキャンペーンを簡単に実施できるツール「ギフコ byGMO」などを通じて、提携パートナーの収益化のサポートもしています。

