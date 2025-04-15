【グッドウェイ】『金融IT検定 初級』対策講座eラーニング（金融IT協会認定）提供開始のお知らせ
株式会社グッドウェイ(https://goodway.co.jp/fip/htdocs/)（代表取締役社長 藤野 宙志）は、特定非営利活動法人金融IT協会(https://fita.or.jp/)（理事長：山口 省蔵）が提供する『金融IT検定 初級』の金融IT検定 初級 対策講座eラーニングの提供を2025年4月11日より開始しました。
金融IT協会は「金融×ITに関わるすべての人へ組織の枠を超えたコミュニティを提供する」をミッションに、デジタル人材育成やITの民主化に取り組む委員会活動を通じて、金融機関やパートナー企業、関連団体への金融に関わるすべての人材の育成、スキル継承の支援に取り組むNPO法人です。『金融IT検定 初級』は金融業務に従事するすべての方を対象として、金融業界のITリテラシーの底上げを目指し、金融分野のIT開発、利活用を網羅した試験です。
金融IT検定に合格すると、合格証や認定バッジが発行され、資格取得証明にご活用いただけます。また、合格者コミュニティへの参加を通じて合格者間の横の繋がりの構築に加え、お互いの取り組みや悩みを共有できます。
＜対策講座概要＞
■プログラム（講師）
第0部：はじめに（Trust株式会社 代表取締役CEO 岡田 拓郎）
第1部：金融デジタルビジネス（Trust株式会社 ITコンサルティング事業部 シニアマネージャー 高島 健輔）
第2部：ITシステム（Trust株式会社 取締役副社長 湯山 敬太）
第3部：金融システム（Trust株式会社 代表取締役CEO 岡田 拓郎）
※最新の動向・情報を織り込むため、内容を一部変更する場合がございます
■開催・申込方法
セミナー名：『金融IT検定 初級』対策講座eラーニング
提供期間：90日間
■実施方法
オンライン（Deliveru(https://shop.deliveru.jp/)のアカウント登録が必要です。）
■詳細・申込方法（受講料）リリース記念につき割引キャンぺーン中！
金融IT検定初級 対策講座 3分野セットパック（定価：10,800円（税込））
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/it/pcutajkb/
分野別＊金融IT検定初級 対策講座■第1部：金融デジタルビジネス（定価：3,980円（税込））
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/it/pct3z8eb/
分野別＊金融IT検定初級 対策講座■第2部：ITシステム（定価：3,980円（税込））
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/it/pcyaev9f/
分野別＊金融IT検定初級 対策講座■第3部：金融システム（定価：3,980円（税込））
https://shop.deliveru.jp/qualifications-test/it/pccdpafc/
■e-ラーニングはこちら
https://shop.deliveru.jp/goodway/
■ 株式会社グッドウェイ
設立日：2006年7月
所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル2F
代表者：代表取締役社長 藤野 宙志
事業内容：メディアプロモーション事業、イノベーション事業、教育/研修/セミナー事業、地域価値創出事業
ホームページ：https://goodway.co.jp/
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社グッドウェイ
お問い合わせ先（フォームはこちら(https://ws.formzu.net/fgen/S44242718/)）