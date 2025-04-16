めちゃコミック（めちゃコミ）が2025年3月の「月間レビュー漫画ランキング-少女・女性漫画編-」を発表
株式会社アムタス(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志)の提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2025年3月の「月間レビュー漫画ランキング-少女・女性漫画編-」を発表いたしました。
1位を獲得したのは、『椿町ロンリープラネット』！続いて、２位『山田くんとLv999の恋をする』、３位『うるわしの宵の月』がランクインしました。「月間レビュー漫画ランキング」では、国内最大級の漫画レビュー数を誇る「めちゃレビュー」に寄せられたレビューのうち、1か月間で特に高評価を獲得した作品をランキング形式で紹介いたします。
■めちゃコミック（めちゃコミ） 月間レビュー漫画ランキング-少女・女性漫画編-
【１位】 椿町ロンリープラネット／やまもり三香
『椿町ロンリープラネット』(C)やまもり三香／ 集英社
平均レビュースコア：4.79点
URL： https://mechacomic.jp/books/93856
【２位】 山田くんとLv999の恋をする／ましろ
平均レビュースコア：4.75点
URL： https://mechacomic.jp/books/147358
【３位】 うるわしの宵の月／やまもり三香
平均レビュースコア：4.67点
URL： https://mechacomic.jp/books/139523
【４位】 ベルサイユのばら／池田理代子
『ベルサイユのばら』(C)池田理代子プロダクション
平均レビュースコア：4.67点
URL： https://mechacomic.jp/books/59433
【５位】 末っ子皇女殿下／Stonehead(AKEOSTUDIO)・SAHA
『末っ子皇女殿下』(C) Stonehead(AKEOSTUDIO)・SAHA/Toyou's Dream
平均レビュースコア：4.65点
URL： https://mechacomic.jp/books/179485
【６位】 ハニーレモンソーダ／村田真優
平均レビュースコア：4.63点
URL： https://mechacomic.jp/books/99758
【７位】 ミステリと言う勿れ／田村由美
平均レビュースコア：4.59点
URL： https://mechacomic.jp/books/111617
【８位】 山口くんはワルくない／斉木優
平均レビュースコア：4.54点
URL： https://mechacomic.jp/books/130504
【９位】 この結婚はどうせうまくいかない／CHACHAKIM・Cheong-gwa・CHOKAM
平均レビュースコア：4.62点
URL： https://mechacomic.jp/books/199245
【10位】 かろりのつやごと／小田ゆうあ
平均レビュースコア：4.59点
URL： https://mechacomic.jp/books/129956
※平均レビュースコアは、１か月間に寄せられたレビューの平均スコアを算出した数字のため、作品詳細ページに掲載されている平均スコアとは異なる場合がございます。
■漫画レビュー数国内最大級！ 『めちゃレビュー』
URL：https://mechacomic.jp/free/reviews
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
＜無料キャンペーンページ＞https://mechacomic.jp/free
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