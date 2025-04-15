ウィルゲート、4月17日に『月間10万人集客＆年間5,000件の商談創出のプロが解説！“AI活用のSEO×動画SEO”で成果を最大化するBtoBマーケ戦略』をテーマにオンラインセミナーを開催

株式会社ウィルゲート

株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下 ウィルゲート）は、マジセミ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田 雄一）と共同で、無料オンラインセミナー『月間10万人集客＆年間5,000件の商談創出のプロが解説！“AI活用のSEO×動画SEO”で成果を最大化するBtoBマーケ戦略』を4月17日（木）16時より開催いたします。（申込み先：https://www.willgate.co.jp/promonista/seminar/202504_17/(https://www.willgate.co.jp/promonista/seminar/202504_17/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=seminar_202504_17_prtimes) )

本セミナーでは、年間1,000本以上のウェビナーを運営し、5,000件の商談を創出するマジセミ株式会社 代表取締役 寺田 雄一氏にご登壇いただきます。

今、BtoBマーケティングで注目される生成AIを活用したSEO戦略と、成果につながる動画SEO戦略について解説します。

マジセミ株式会社からは、動画SEOの動向について解説します。近年、BtoBマーケティングにおいて動画SEOの重要性が高まっています。動画は視覚的な情報伝達手段として、製品デモや導入事例の紹介などで効果を発揮し、検索エンジンからも優遇される傾向があります。本講演では、動画SEOの概要から最新のトレンド、具体的な活用例までをお話しいたします。

ウィルゲートからは、無駄なコストや時間をかけることなく、難関キーワード「SEO対策」で1位を獲得し、月10万人集客できたノウハウをもとに、勝ち筋を見つけるSEO戦略と生成AIをフル活用した狙いたいキーワードで上位表示を目指すための秘訣をお話しいたします。

当日は、経営者さま・マーケ責任者さまが気になるポイントや質問に対してもお答えします。

お申込みはこちら :https://www.willgate.co.jp/promonista/seminar/202504_17/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=seminar_202504_17_prtimesこのような課題やご要望をお持ちの方におすすめ- BtoBマーケティングで集客と商談数を両立させたい方- SEOやコンテンツマーケティングの成果が頭打ちと感じている方- ウェビナーや動画を活用しているが、検索流入やCVRに課題がある方- 生成AIを活用した効率的なコンテンツ制作に興味がある方- とにかく新規商談数を伸ばしたいマーケ・営業責任者セミナー概要

日時：2025年4月17日（木）16:00～17:30

開催方法：オンライン

参加費用：無料

参加方法：自動返信で参加URLをお送りしますので、直前までお申し込みいただけます。

条件：本セミナーは法人/事業会社様限定とさせていただいております。

※同業と判断される企業様のお申し込みはご遠慮いただいております。

登壇者プロフィールマジセミ株式会社代表取締役社長 寺田 雄一氏

ウェビナー（Webセミナー）の集客・運営サービス「マジセミ」を起業、代表取締役社長。ITやものづくり関連のウェビナーを年間1,000回運営、毎年推定3,000件以上の商談を創出。野村総合研究所（NRI）出身。NRIでは社内ベンチャーとして、当時国内トップシェアであるオープンソース・サポートサービス「OpenStandia」を起業。その後、マジセミやクラウドID管理サービス「Keyspider」など次々と新規事業を創出する、50代起業家。

株式会社ウィルゲート専務取締役 共同創業者 吉岡 諒

1986年岡山生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。 高校卒業3日後に学生起業。 20期目、186名のウィルゲートを経営。現在は、専務取締役 兼 M&A事業の管掌役員を務める。 Google【SEO対策】1位獲得、SEOで7,800社の支援。M&A仲介【ウィルゲートM&A】は5年で72件成約。 2018年SEO AI ツール「TACT SEO」、2021年SNSを活用した営業支援「ソーシャルセリング」、2022 年人材支援「プロトル」、2024年企業データベース「アポトル」をリリース。

X: https://x.com/seoamigo

お申込みはこちら :https://www.willgate.co.jp/promonista/seminar/202504_17/?utm_source=prtimes&utm_medium=article&utm_campaign=seminar_202504_17_prtimes

ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。

現在は、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ作成のリソースの提供・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、独自の決裁者検索データベースを元に、SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」を展開しています。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： コンテンツマーケティング事業、セールステック事業、M&A事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/



▼サービス一覧

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング(https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/)」

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO(https://tact-seo.com/)」

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU(https://client.editoru.jp/)」

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング(https://www.willgate.co.jp/socialselling/)」

-決裁者のFacebook/Xが検索できる企業データベース「アポトル(https://www.willgate.co.jp/apotoru/)」

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング(https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/)」

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル(https://www.willgate.co.jp/protoru/)」

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A(https://www.willgate.co.jp/ma/)」