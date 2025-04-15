ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍHIKIDASHI¤ÏË¡¿ÍÀßÎ©3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍHIKIDASHI

ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍË¡¿ÍHIKIDASHI¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÀ¸¤­¤ëÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2022Ç¯4·î1Æü¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯4·î1Æü¤ËÀßÎ©3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¼ÂÀÓ¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡ÚÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍHIKIDASHI¡Û


¡ãVISION¡ä


»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤Ë´õË¾¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡£


¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ä²ÄÇ½À­¤ò¸«½Ð¤·¡¢¿­¤Ð¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¢¤¤¤ÎÃæ¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£



¡ãMISSION¡ä


»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤­¤ëÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¡×¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸«¤ëÌÜ¤òÍÜ¤¤¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤­¤ë¿Í¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£


¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À­¶µ°é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤¬½¸·ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Îµ¤¤Å¤­¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶µ°é¤äµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£




¡Ú¸½ºß¤Î¼ç¤Ê³èÆ°¤È¤½¤Î¼ÂÀÓ¡Û


¸½ºß¤Ï¡Ö¡ôÁ´¤Æ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ËÊñ³çÅªÀ­¶µ°é¤ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊñ³çÅªÀ­¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶­¤¬À°¤¦¤¿¤á¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



£±¡¥¹Ö±é³èÆ°


»Ò¤É¤âÃ£¸þ¤±¤Ë¡¢Ã±¤Ë¡ÖÀ¸¿£¤ä¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¿Í¸¢¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢°ÂÁ´Åù¤òÉý¹­¤¯³Ø¤Ö¡¢¹ñºÝ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êñ³çÅªÀ­¶µ°é¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¶µ¿¦°÷¤ä»ÜÀß¿¦°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊñ³çÅªÀ­¶µ°é¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¹Ö±éÅù¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡¡¡¡¹Ö±é²ó¿ô¡§114²ó¡ÊÁ°Ç¯ÅÙ76²ó¡Ë¡¢¼õ¹Ö¼Ô¿ô¡§Ìó7,600Ì¾¡Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°½ü¤¯¡Ë




£²¡¥À­¶µ°é¥«¥Õ¥§


µÜ¾ë¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢Åçº¬¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ÜÀß¤Î¥¹¥Úー¥¹¤äÂç³Ø¤Î³Ø±àº×¤Ê¤É¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤­¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤Ï¼ç¤ËÃæ¹âÀ¸Åù¤Î¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥æー¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¹­¤¯Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤­¤ë°ìÈÌ¸þ¤±¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÀ­¶µ°é¥«¥Õ¥§¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¡¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡§11¥ö½ê¡¡³«ºÅ²ó¿ô¡§56²ó


ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡¡¡¡³«ºÅ¾ì½ê¡§18¥ö½ê¡¡³«ºÅ²ó¿ô¡§69²ó




£³¡¥³¨ËÜ¤Ë¤è¤ëÀ­¶µ°éÉáµÚ·¼È¯


ÂåÉ½¤ÎÃø½ñ¤Ç¤¢¤ë³¨ËÜ¡Ö¤²¤Ã¤±¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤· ¤¤¤Î¤Á¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÀ­¶µ°é¤ÎÂçÀÚ¤µ¤äÀ¸¤­Êý¤ÎÂ¿ÍÍÀ­¤Ê¤É¤ò¹­¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


³¨ËÜ¤ò³Ø¹»¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ーÅù¤Î»ÜÀß¤Ë´óÂ£¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Û¤«¡¢»×¤¤¤ò¹­¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á³¨ËÜ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÍÜÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



´óÂ£»ÜÀß¿ô¡¡ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¡92»ÜÀß¡Ê19ÅÔÉÜ¸©¡Ü3¥ö¹ñ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡¡138»ÜÀß¡Ê20ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ü1¥ö¹ñ¡Ë



³¨ËÜ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¿ô¡¡63Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë




4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤â¡¢¡Ö¡ôÁ´¤Æ¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ËÊñ³çÅªÀ­¶µ°é¤ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¤Ê¤ª¡¢ÅöË¡¿Í¤Î³èÆ°¤Ï¡¢´ë¶ÈÍÍµÚ¤Ó¸Ä¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´¶¨»¿¡¦¤´»Ù±ç¤Ë¤è¤ê»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³èÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


»Ò¤É¤âÃ£¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êË­¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£




´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç


https://ikiru-hikidashi.org/contact/



¸Ä¿Í¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç


https://syncable.biz/associate/hikidashi/donate



ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍHIKIDASHI¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸


https://ikiru-hikidashi.org/