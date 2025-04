株式会社渋谷マークシティ

渋谷マークシティ(運営:株式会社渋谷マークシティ、所在地:東京都渋谷区)は、本年開業25周年を迎えます。これを記念して「渋谷マークシティ25周年アニバーサリー」として、館内にて様々なイベントを実施致します。

情報については「25TH Anniversary 渋谷マークシティ25周年 Webサイト」をチェックしてください。

【25TH Anniversary 渋谷マークシティ25周年 Webサイト】

https://www.s-markcity.co.jp/campaign/25th/(https://www.s-markcity.co.jp/campaign/25th/)

25周年キャッチコピー・ステートメント

【キャッチコピー】

渋谷の街の真ん中で、

毎日が“ちょうどいい”の一歩先へ

【ステートメント】

雑踏の賑わい、若者中心だった2000年の渋谷の街に

「渋谷がオトナになる日」をキャッチコピーに

渋谷マークシティは誕生しました。

当時のコンセプトは“渋谷・大人の街へ”

いつの時代も、その時代が求めていることに注目し

進化し続けた渋谷マークシティも今年で25周年。

電車もバスも、

お買い物、お食事、宿泊も、そして、お仕事も

毎日がちょうどいい“ワン”セット

これまでも、これからも

この場所に訪れるお客様の一歩先を考え

渋谷マークシティは歩み続けます

25周年の本年度は「25TH Anniversary Festival」と題して、様々なイベントを実施していきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

抽選イベント「25TH Anniversary Thanksgiving」25チャレンジ抽選会

実施日:2025年4月25日(金)~4月27日(日)

【抽選会場】

渋谷マークシティ イースト1F イベントスクエア/ウエスト4F アベニュー広場

4月21日(月)~4月27日(日)の期間、税込1,000円以上お買い上げいただいたお客様に抽選券を1枚差し上げます。4月25日(金)~4月27日(日)の3日間、抽選会を実施。日頃、渋谷マークシティを利用されているお客様に感謝の気持ちをお伝えしていきます。



スペシャルBOXの中からカラーボールを2つ引いて、「2」と「5」の組み合わせのボールや公式キャラクター「Mark」と「City」の組み合わせのボールが出たら、大当たり!

渋谷マークシティ25thオリジナルタンブラーを差し上げます。

※景品はなくなり次第終了

詳しくはWebサイトをご確認ください。

【Webページ】

★館内装飾

渋谷マークシティ25THオリジナルタンブラー ※写真はイメージです。渋谷マークシティ25周年ヒストリーグラフィック The Story of Shibuya Mark City, Growing with Shibuya~渋谷の成長とともに歩んだ渋谷マークシティ四半世紀の物語~

【実施時期】

2025年5月上旬~

【設置会場】

渋谷マークシティ

ウエスト4F アベニュー広場/イースト4F 通路/イースト1F ランタンディスプレイ

幻冬舎のGINGER WEB(https://gingerweb.jp/)編集部が手がけたヒストリーボードが登場!

渋谷マークシティの25年を渋谷や世の中の出来事とともに振り返ります。

館内、数カ所にディスプレイ。

Shibuya Mark City 25years Music Selection

【実施時期】

2025年5月上旬~

ヒストリーグラフィックと一緒に、館内放送もみなさまに楽しんでいただける内容で展開します。

25周年への思いや25周年を記念したイベントの実施内容の紹介と共に渋谷マークシティ開業当時の

2000年代にヒットした音楽や渋谷にまつわる音楽をお届けします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この他にも様々な事を実施を計画中。

第二弾の発表は5月に配信するプレスリリースでお届けいたします。

お楽しみに!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

渋谷マークシティとは・・・

渋谷マークシティは、「イースト」と「ウエスト」の2棟のビルからなり、ショッピングモール、ホテル、オフィスなどで構成される渋谷駅直結の複合施設です。

また、JR・東京メトロ・東急・京王など主要鉄道網とのアクセスに優れ、パーキング、高速バス発着所を完備しています。

【開業日】2000年4月7日

【店舗数】イースト(ホテル棟) 約20店舗ウエスト(オフィス棟) 約30店舗

【公式Webサイト】https://www.s-markcity.co.jp/(https://www.s-markcity.co.jp/)