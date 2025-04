【阪急うめだ本店】あの葉加瀬太郎のもう一つの顔、画家デビュー30周年記念絵画展を開催。4月16日(水)よりチケット販売開始

株式会社阪急阪神百貨店『エンジェル』(一部抜粋)

阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 阪急うめだギャラリーでは、2025年5月14日(水)~26日(月)の期間「葉加瀬太郎 絵画展 Super Love Art」を開催します。

ヴァイオリニストとして世界的な活動を行っている葉加瀬太郎。実は、彼のもう一つの顔である画家としてもデビュー30周年を迎えます。本展では、新作を含む約80点を展示。ヴァイオリニストである自分をイメージして描いた“エンジェル”をはじめ、思わず笑みが浮かび心温まる絵画が揃います。

■開催概要

「葉加瀬太郎 絵画展 Super Love Art(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/gallery_hakasetaro/)」

期間:2025年5月14日(水)~26日(月)

営業時間:午前10時~午後8時

※催し最終日は午後5時終了

※ご入場は、各日閉場の30分前まで

場所:大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー

協力:株式会社ハッツマネージメント、株式会社アートオブセッション

《チケット》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14431/table/2314_1_27924a08d336ec607d7892d5111b98b8.jpg ]

※小学生以下無料

◎前売券

・ローソンチケット※電子チケットのみ

販売期間: 2025年4月16日(水)~

◎当日券

・阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー 券売機※現金のみ

販売期間:2025年5月14日(水)~26日(月)

販売時間:各日午前10時~午後7時30分 ※最終日のみ午後4時30分まで

・ローソンチケット※電子チケットのみ

販売期間:2025年5月14日(水)~26日(月)

販売時間:各日午前10時~午後7時30分 ※最終日のみ午後4時まで

※会場の混雑状況により、当日券の販売を見合わせる場合がございます。

◎混雑状況によっては、入場制限をさせていただく場合がございます。

※会期中チケット1枚につきおひとり様1回ご入場日当日に限り有効です。再入場はできません。

※表示価格は税込価格です。

※一度購入されたチケットの券種変更や払い戻し、再発行はできません。あらかじめご了承ください。

※阪急阪神お得意様カードPREMIUM、ペルソナSTACIAカード、阪急友の会・阪神みどり会の会員証・お買物カードを含むカード優待はございません。

※株主優待券はご利用いただけません。

※障がい者手帳並びに特定疾患医療受給者証をお持ちの方でも入場券をご購入ください。ただし、お付き添いの介助者1名様は無料でご入場いただけます。入場時に必ずチケットと障がい者手帳をご呈示ください。介助者様は18歳以上の方とさせていただきます。

※「中学生・高校生」チケットでご入場の際に、学生証・生徒手帳・保険証などをご呈示いただく可能性がございます。

※小学生以下のお客様のご入場には、保護者(18歳以上)のご同伴が必要です。

■初お披露目の作品

『Composition 1 inspired by my kitchen(キッチンのコンポジション)』(2025年、60×60cm)『Composition 1 inspired by Great Seto Bridge (瀬戸大橋のコンポジション)』(2025年、45×45cm)

そのほか様々な作品が登場します。

『George I』(2005年、117×91cm)『Lady in The Afternoon/午後の婦人』(1996年、90×72cm)

■作家プロフィール

葉加瀬太郎

1968年1月大阪府生まれ。東京藝術大学音楽学部に入学後、美術学部の授業に出席したり、学園祭で看板描きに精を出したりするなど、絵描きとしての活動をスタート。1990年にKRYZLER&KOMPANYのヴァイオリニストとしてデビューした後も絵を描いていた。1995年に東京で開催された『ロバート・ハインデル展』で8点の作品をお披露目し、画家としてデビュー。同年、パルコ主催『ポップアート展』で入選。以降、有楽町阪急(現・メンズ東京)での個展を皮切りに、百貨店や美術館、代官山ヒルサイドフォーラムなどで数多くの作品を発表してきた。

詳しくはこちらからご確認ください。

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/gallery_hakasetaro/