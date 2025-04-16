【ロイズ通信販売限定】送料無料キャンペーンを4月16日より開催。お届け先1件につき、税込7,300円以上のお買い物で送料無料！
株式会社ロイズコンフェクト(北海道札幌市)は、通信販売限定で2025年4月16日(水)午前8時30分～8月5日(火)ご注文分まで、お届け先1件につき、商品代金税込7,300円以上のお買い物でクール便送料が無料となるキャンペーンを開始いたしました。
【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com(https://www.royce.com/)
ロイズのお得なキャンペーンがスタート！
今年、通年販売開始より30周年を迎えた「生チョコレート」や、さくさく軽やかな食感の「バトンクッキー」など、人気の商品をはじめ、期間限定の商品も多数取り揃えております。お得なこの機会にぜひお買い物をお楽しみください。
送料無料キャンペーン
◆対象
お届け先1件につき、商品代金の合計が税込7,300円以上の場合。
※ロイズ通信販売(公式オンラインショップ・電話・FAX・はがき)でのご購入に限ります。
※ロイズ直営店・「ロイズ 楽天市場店」・「ロイズ Yahoo!ショッピング店」・「ロイズLINEギフト店」・「ロイズeギフト」でのご購入は対象外です。
◆ご注文期間
2025年4月16日(水)8:30AM～8月5日(火)
※FAX・はがきでのご注文は、2025年8月5日(火)到着分までとさせていただきます。
※お届け希望日は、2025年4月19日(土)～8月15日(金)分までとさせていただきます。
2025年6月4日より、商品価格を改定させていただきます。
【ロイズ通信販売】
公式オンラインショップ：https://www.royce.com(https://www.royce.com/)
TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）
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