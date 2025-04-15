【話題の新刊】『本なら売るほど』コミックス第2巻発売中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、漫画誌ハルタ連載作品『本なら売るほど』第2巻を2025年4月15日に発売いたしました。

本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ。

街の小さな古本屋「十月堂」にて。ある日店主は、初めて店を訪れた客にこう問われた。

「読まなきゃ死ねないってぐらい、面白い本を教えて下さい」

”オススメの本”――それは、すべての本好きが対峙する永遠の未解決問題！

十月堂のチョイス、そしてお客さんの真意とは？





古本屋「十月堂」を舞台に、さまざまな愛書家たちの人生の機微を描く短編連作シリーズ。第１巻が発売するやいなや話題を席捲した作品が、待望の第２巻発売です。

1話試し読み＆各巻購入はこちらから！(https://comic-walker.com/detail/KC_006231_S?episodeType=comics)

◆書誌情報

書名：『本なら売るほど』1、2巻発売中

著者：児島 青

定価：1巻 792円（本体720円＋税）

2巻 836円（本体760円＋税）

レーベル：ハルタコミックス

判型：B6判

ISBN：1巻 9784047381070

2巻 9784047383746

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャルサイト書誌ページ 1巻(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405000881/)／2巻(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000879/)

◆紀伊國屋書店でオリジナル文庫本カバーを配布！

紀伊國屋書店（67店舗）にて文庫本をお買い上げの方を対象に、ハルタコミックス『本なら売るほど』を紹介したブックカバーを配布いたします。数量限定の特別なブックカバーとなります。

配布期間： 2025年4月15日（火）～

配布対象 ： 文庫本をお買い上げの方にブックカバーとして取り付けます

※ブックカバーは無くなり次第配布終了となります。

【配布店舗】

北海道 紀伊國屋書店 札幌本店

北海道 紀伊國屋書店 厚別店

北海道 紀伊國屋書店 小樽店

北海道 紀伊國屋書店 千歳店

宮城県 紀伊國屋書店 仙台店

群馬県 紀伊國屋書店 前橋店

埼玉県 紀伊國屋書店 さいたま新都心店

埼玉県 紀伊國屋書店 浦和パルコ店

埼玉県 紀伊國屋書店 川越店

埼玉県 紀伊國屋書店 入間丸広店

千葉県 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店

千葉県 紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店

東京都 紀伊國屋書店 新宿本店

東京都 紀伊國屋書店 国分寺店

東京都 紀伊國屋書店 玉川高島屋店

東京都 紀伊國屋書店 イトーヨーカドー木場店

東京都 紀伊國屋書店 笹塚店

東京都 紀伊國屋書店 西武渋谷店

東京都 紀伊國屋書店 吉祥寺東急店

東京都 紀伊國屋書店 小田急町田店

東京都 紀伊國屋書店 アリオ亀有店

神奈川県 紀伊國屋書店 横浜店

神奈川県 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店

神奈川県 紀伊國屋書店 西武東戸塚S.C.店

神奈川県 紀伊國屋書店 武蔵小杉店

神奈川県 紀伊國屋書店 イオンモール座間店

神奈川県 紀伊國屋書店 イトーヨーカドー川崎店

新潟県 紀伊國屋書店 新潟店

富山県 紀伊國屋書店 富山店

石川県 紀伊國屋書店 金沢大和店

福井県 紀伊國屋書店 福井店

愛知県 紀伊國屋書店 名古屋空港店

愛知県 紀伊國屋書店 mozo ワンダーシティ店

愛知県 紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店

大阪府 紀伊國屋書店 梅田本店

大阪府 紀伊國屋書店 グランフロント大阪店

大阪府 紀伊國屋書店 天王寺ミオ店

大阪府 紀伊國屋書店 堺北花田店

大阪府 紀伊國屋書店 アリオ鳳店

大阪府 紀伊國屋書店 京橋店

大阪府 紀伊國屋書店 泉北店

大阪府 紀伊國屋書店 本町店

大阪府 紀伊國屋書店 高槻阪急スクエア店

兵庫県 紀伊國屋書店 川西店

兵庫県 紀伊國屋書店 加古川店

島根県 紀伊國屋書店 ゆめタウン出雲店

岡山県 紀伊國屋書店 エブリイ津高店

岡山県 紀伊國屋書店 クレド岡山店

広島県 紀伊國屋書店 広島店

広島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店

広島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店

山口県 紀伊國屋書店 ゆめタウン下松店

徳島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店

徳島県 紀伊國屋書店 徳島店

香川県 紀伊國屋書店 丸亀店

愛媛県 紀伊國屋書店 いよてつ高島屋店

福岡県 紀伊國屋書店 福岡本店

福岡県 紀伊國屋書店 久留米店

福岡県 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店

佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店

長崎県 紀伊國屋書店 長崎店

熊本県 紀伊國屋書店 熊本光の森店

熊本県 紀伊國屋書店 熊本はません店

熊本県 紀伊國屋書店 あらおシティモール店

大分県 紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店

宮崎県 紀伊國屋書店 アミュプラザみやざき店

鹿児島県 紀伊國屋書店 鹿児島店

◆紀伊國屋書店 梅田本店 店頭ディスプレイ実施中！

2025年4月15日（火）～5月14日（水）の間、紀伊國屋書店 梅田本店の東側

ウィンドウ内で『本なら売るほど』のディスプレイを実施いたします。

ぜひ店頭にてご確認ください！

◆『本なら売るほど』応援店では購入特典特製ペーパー「十月堂通信」を配布中！

全国1500店以上の書店にて配布中！ ぜひお近くの店舗を探してみて下さい。

配布書店一覧はハルタ公式サイト詳細ページ(https://www.harta.jp/articles/100241.html)をご確認ください。

※アニメイト、ゲーマーズ、メロンブックスの一部店舗でも配布しております。

※特典の配布時期、配布方法は、書店によって異なる場合があります。

※配布方法については、各書店にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

◆漫画誌ハルタの情報をチェック！

ハルタ（harta）公式サイト(https://www.harta.jp/)

ハルタ公式X(https://x.com/hartamanga)