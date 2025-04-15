¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡ÙÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÓ¡ª¥¥ó¥°¥³¥ó¥°À¾ÌîÎ¼×¢¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤Ç¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ~ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ~¡Ù2026Ç¯½Õ¡¢¸ø³«·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒCHIMNEY TOWN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìøß· ¹¯¹°¡Ë¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥³¥ó¥°À¾ÌîÎ¼×¢¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÓ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Ù¡ÊÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¦µÓËÜ¡§À¾ÌîÎ¼×¢¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶︎²ò¶Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.youtube.com/watch?v=P1-fhU4QAPE)
2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÍ¥½¨¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¶½¹Ô¼ýÆþ27²¯±ß¡¦´ÑµÒÆ°°÷196Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¤Î30°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¡£±Ç²è¸ø³«¸å¤â¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢²ÎÉñ´ì¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃíÌÜºî¤ÎÂ³ÊÔ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ~ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ~¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Î¸¶ºî¼ÔÀ¾ÌîÎ¼×¢¤¬¡¢º£²ó¤âÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¡£
2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¡Ø¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯ ~ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ~¡Ù¡Ê¤Ë¤·¤Î¤¢¤¤Ò¤íÃø¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÂçÉý¤Ê¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ±Ç²è²½¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë STUDIO4¡ëC¤¬ºÆ¤ÓÃ´Åö¤·¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤´ÆÆÄ¤ò×¢ÅÄÍµ²ð¤¬Ì³¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ~ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ~¡Ù¤È¤Ï?
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÁ°ºî¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤«¤é1Ç¯¸å¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÆü...¡£ÀÄ¶õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¡£»º¶È¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä®¤Ç¡¢¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤â¥×¥Ú¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹ÅØÎÏ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¥×¥Ú¥ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿Æü¡¢¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¥Í¥º¥ß¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÌÂ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÂçËÁ¸±--¡£
ÁêËÀ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È·«¤ê¹¤²¤ë¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Êª¸ì¤Ï°Ê³°¤ÊÊý¸þ¤Ø¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÅ¸³«¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëËÁ¸±¤È´¶Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STUDIO4¡ëC¤¬ÉÁ¤¯¡¢°µ´¬¤Î°ÛÀ¤³¦±ÇÁü
ÁÏÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤êÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ±É»Ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¸ÄÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢±ÇÁüÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¾ï¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·Â³¤±¤ë STUDIO4¡ëC¤¬¡¢Á°ºî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿3DÉ½¸½µ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤òÄÉµá¡£
ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê½»¿ÍÃ£¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤ÇÌµ¤¤¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥±ー¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢
¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªÁ°ºî¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÀ¼¤ò°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ë¥Ó¥Ã¥ÁÌò¤ò¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·èÄê¡¢Á°ºî¤«¤éÂ³¤¯¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ~ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ~¡Ù
¢£¸ø³«¡§2026Ç¯½Õ
¢£À½ºîÁí»Ø´ø¡¦µÓËÜ¡§À¾ÌîÎ¼×¢
¢£´ÆÆÄ¡§×¢ÅÄÍµ²ð
¢£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§STUDIO4¡ëC
¢£¸¶°Æ¡§¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯ ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡×¤Ë¤·¤Î¤¢¤¤Ò¤íÃø¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë
¢£ÇÛµë¡§ÅìÊõ¡¦CHIMNEY TOWN
¢£(C)️À¾ÌîÎ¼×¢¡¿¡Ö±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ~ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ~¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
(C)️CHIMNEY TOWN
¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤ËÜºî¤Ç¤âÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëÀ¾ÌîÎ¼×¢¤Ë¤è¤ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ò¶Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è¡×¤Ç¤Ï¡¢À¾Ìî¤¬´ù¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÌÛ¡¹¤È±ôÉ®¤òÁö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯µ®½Å¤ÊÀ©ºîÉ÷·Ê¤â¸ø³«¡£
¤³¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«ー¥É¤È¤·¤ÆCHIMNEY TOWN¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎¥à¥Ó¥Á¥±¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é(https://chimneytown.net/products/movie-ticket)
À¾ÌîÎ¼×¢¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Á°ºî¤Î¸ø³«¤«¤é¿ïÊ¬¤È»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¡¢ËÍ¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¿åÌÌ²¼¤Ç½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯³§ÍÍ¤Ë¡¢Â³ÊÔ¤Î¸ø³«¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë¤³¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë°ÕÌ£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ÎÉ½¸½¤¬±Ç²è¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤¬20ÂåÁ°È¾¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¡¢¡È±ó¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤ò¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿Æü¡¹¡É¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÎÆü¤Îµ²±¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
À¾ÌîÎ¼×¢¡Ê¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡Ë
STUDIO4¡ëC ÅÄÃæ±É»Ò»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
Á°ºî¤Ï¡Ö¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¡×¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÄ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤·¤«¤â2¤Ä¤Î°ÛÀ¤³¦¤¬¸òºø¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
±ì¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥â¥Ã¥¯¥â¥¯¤Î¡Ö¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¡×¤òåºÎï¤ËÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ÛÀ¤³¦¤Î¿·¥¥ã¥é¤Î¿ô¤ÏÁêÅö¿ô¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢·ö²Þ¤â¤¢¤ê¡¢²Î¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥Ú¥ë¤Î¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡×¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Â³ÊÔ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤ò»×¤¦¿´¤Î¿¼¤µ¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤âÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎË°¤¯¤Ê¤ÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤ÈÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ô±Ç²è¸ø³«·èÄêµÇ°¡Õ½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
±Ç²è¸ø³«·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÊÌ¥Úー¥¸¤«¤é¡ÖÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÆþ²ñ½é·î¤Î²ñÈñ¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÀ¾ÌîÎ¼×¢¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¤ªÅ¹¤ò¥µ¥í¥ó¥á¥ó¥Ðー¤ÎMAP¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥µ¥í¥ó¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÆÀ¤Ë¤´Æþ²ñ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë～5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡×¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÊÌ¥Úー¥¸¤«¤éÆþ²ñ¤·¤¿Êý
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²ÃÊýË¡¡Û
£±.²¼µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸Æâ¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー¡£
£².¡Ö¿·µ¬ÅÐÏ¿¡×¤è¤ê¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¸å¡¢Æþ²ñ¼êÂ³¤¥Úー¥¸¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅ¬ÍÑºÑ¤ß¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¨¥ó¥È¥êー´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡¡ ½é·îÌµÎÁ¤Ç¡ÖÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡×¤ËÆþ²ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
▶︎¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Ù2026Ç¯½Õ¡¢¸ø³«·èÄêµÇ°¡ª(https://salon.jp/campaigns/detail/a0181743-5d53-4b81-983b-be76b8c3c709)¡ÖÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡×½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÊÌ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://salon.jp/campaigns/detail/a0181743-5d53-4b81-983b-be76b8c3c709)
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ÎÆþ²ñ¤Ë¤Ï¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤È»ÙÊ§¾ðÊó¤Î¤´ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Íâ·î°Ê¹ß¤ÏËè·î1Æü¤Ë·î²ñÈñ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡×¤È¤Ï
2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿BBQÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡£»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º»²²Ã¤Ç¤¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
À¾ÌîÎ¼×¢¤¬¹Í¤¨¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÌ¤Íè¤ä¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹½ÁÛÃÊ³¬¤«¤é¶¦Í¤¹¤ë²ñ°÷À©¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡ÊÄÌ¾ï·î³Û980±ß¡Ë¡£
À¾ÌîÎ¼×¢¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤ä¡¢¹Í¤¨Êý¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤¿ÌäÂê¤Ê¤É¤ò¡¢¡Ö°ìÈÖ¶á¤¯¤ÎÀÊ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·¿¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾ÌîÎ¼×¢¤¬¡¢ËèÆü2,000～3,000Ê¸»ú¤Îµ»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶︎¡ØÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é(https://salon.jp/nishino)
À¾ÌîÎ¼×¢¡Ê¤Ë¤·¤Î¡¦¤¢¤¤Ò¤í¡Ë
1980Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£·Ý¿Í¡¦Æ¸ÏÃºî²È¡£ Ãø½ñ¤Ï¡¢³¨ËÜ¤Ë¡ØDr.¥¤¥ó¥¯¤ÎÀ±¶õ¥¥Í¥Þ¡Ù¡Ø¥¸¥Ã¥×& ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡Ø¥ª¥ë¥´ー¥ë¥ïー¥ë¥É¡Ù¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤ä¤Î¥Ý¥ó¥Á¥ç¡Ù¡Ø¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯～ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ～¡Ù¡Ø¤ß¤Ë¤¯¤¤¥Þ¥ë¥³¡Ù¡¢¾®Àâ¤Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦ ¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¡Ù¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ë¡ØËâË¡¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¡Ø³×Ì¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡Ù¡Ø¥Ð¥«¤È¤Ä¤¹ç¤¦¤Ê¡Ù¡ÊËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤È¶¦Ãø¡Ë¡Ø¿·À¤³¦¡Ù¡Ø¥´¥ß¿Í´Ö¡Ù¡ØÌ´¤È¶â¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ºî¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ë¡£ 2020Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Ç¤ÏµÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÍ¥½¨¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡¢¥¢¥Ì¥·ー¹ñºÝ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²èº×Ä¹ÊÔ±Ç²èÉôÌç¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£2024Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥³¥Þ»£¤êÃ»ÊÔ±Ç²è¡ØBottle George¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè97²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ(R)¥·¥çー¥È¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ØÀ¾ÌîÎ¼×¢¥¨¥ó¥¿¥á¸¦µæ½ê¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ ·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢É½¸½³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£
´Ø·¸¥ê¥ó¥¯
▶︎¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ~ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ~¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://poupelle.com/
▶︎¥à¥Ó¥Á¥±¤Î¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://chimneytown.net/products/movie-ticket
▶︎²ò¶Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è
https://www.youtube.com/watch?v=P1-fhU4QAPE