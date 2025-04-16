ÂçÄÍÌÀÉ×¡¢ÅÄÃæÆØ»Ò¤é¹ë²ÚÀ¼Í¥½Ð±é¡ª¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤È¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¶¥±é¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ù¤Î¿áÂØÈÇ¤ò4/18(¶â)21:00～YouTube¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¡ª
Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¢Prime Video¤Î¡Ö¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¡×¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥»¥ó¥È¡¦¥¨¥ë¥â¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾¾¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥·¥åー¥Þ¥«ー¤¬´ÆÆÄ¤·¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤È¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬¶¥±é¤·¤¿µæ¶Ë¤Î¢ã¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¢ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡Ù¤Î¿áÂØÈÇ¤ò¡¢4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë21»þ¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¡ª
¢¨PG12»ØÄêºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨ºîÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸±é¤¸¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥éー¤Î¿áÂØ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¡Ø¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡Ù¤Î¥Ð¥ÈーÌò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂçÄÍÌÀÉ×¡¢¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó±é¤¸¤ë¥µ¥é¡¦¥ß¥éー¤Î¿áÂØ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ÎÁðÆåÁÇ»ÒÌò¤ä¡ØFate/stay night¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿ーÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÃæÆØ»Ò¤¬½Ð±é¡ª¶ÛÇ÷´¶¤ËËþ¤Á¤¿¼ê¤Ë´À°®¤ëËÜºî¤ò¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î¿áÂØÈÇ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8zbodv-J1jY ]
¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡ã¿áÂØÈÇ¡ä¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿91Ê¬¡¿PG12¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥·¥åー¥Þ¥«ー
½Ð±é¡§¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¡¿¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¿¥ê¥¢¥Ê¡¦¥ê¥Ù¥é¥È¡¿¥Ù¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥ë¥½ー¥ó¡¿¥«¥à¡¦¥¸¥¬¥ó¥Ç¥¤
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ç¥£ー¥éー¤Î¥«¥¤¥ë¤ÏºÊ¤Î¥µ¥é¡¢È¿¹³´ü¤À¤¬°¦¤é¤·¤¤Ì¼¤Î¥¨¥¤¥ô¥êー¤È£³¿Í¤Ç¹ëÅ¡¤Ë½»¤ß²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÇ¡Ê¤ÌÌÉðÁõ¤·¤¿4¿ÍÁÈ¤¬°ì⻫¤Ë²È¤Ë²¡¤·Æþ¤êÀë¹ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡¦¡¦¡¦¤¤¤¿¤À¤¯¡ª¡×¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â¸Ë¤ò³«¤±¤í¤È¥µ¥é¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤é¤ì¶¼¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥«¥¤¥ë¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊõÀÐ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈà¤é¤ËÅÏ¤»¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥é¤Ë¤â¥«¥¤¥ë¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÈëÌ©¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Ææ¡¢Ì©¼¼¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿±³¡¢¤½¤·¤Æ¶¸´î―¡£µ¶¤ê¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤ÎÏ¢º¿¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë·ëËö¤Ø¤È¸þ¤«¤¦―
¢¨ºîÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)2011 TRESPASS PRODUCTIONS, INC.All Rights Reserved.
¡ü¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus
¢£Ëè·îÂè2¶âÍË21»þ¡§Ì¾²è¾å±Ç¡ã2½µ´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¡ä
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV
¢£1¥ö·î¸ÂÄê¡Ö¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥ºÂè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡×
https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN&si=GLbHhUEAGIqjZM9T(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN&si=GLbHhUEAGIqjZM9T)
¢£Ëè½µ¿åÍË20»þ¹¹¿·¡§´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥ºÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡×
https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)
¢£¿ø¤¨ÃÖ¤¡Ö¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥ºÂè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡×
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5
¡ü¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/cinefilwow_plus
¡ü¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW¥×¥é¥¹¸ø¼°Podcast
https://open.spotify.com/show/47X6awJLbtjIVQKi987nXm?si=d5fb3ae48b724f2c
¡üAmazon Prime Video¡Ö¥·¥Í¥Õ¥£¥ëWOWOW ¥×¥é¥¹¡×
https://amzn.to/3Ak6txb