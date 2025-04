『メイプルストーリー』で『デイヴ・ザ・ダイバー』とのコラボイベントを開催！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて、2025年4月16日(水)より、同社のグループ会社であるMINTROCKETが開発する、ハイブリッド・海洋アドベンチャーゲーム『デイヴ・ザ・ダイバー』(DAVE THE DIVER)とのコラボイベントを開催いたします。

『デイヴ・ザ・ダイバー』コラボ特設サイト :https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/davehttps://maplestory.nexon.co.jp/campaign/dave

コラボ実施期間:2025年4月16日(水) ~ 5月20日(火)23:59

『デイヴ・ザ・ダイバー』は、神秘的な海「ブルーホール」を舞台にした、海洋探索とレストランマネジメントが融合した「ハイブリッド・海洋アドベンチャー」です。昼はダイビングで魚を捕り、夜は獲った魚を料理にして寿司屋を運営するユニークなゲームシステムや、魅力的なキャラクターなどがご好評をいただき、これまでに世界中で累計500万本以上の販売数を記録している大人気タイトルです。

今回のコラボでは、『デイヴ・ザ・ダイバー』の主人公「デイヴ」たちが登場するコラボイベント「セーブ・ザ・ダイバー」を開催いたします。海に潜って魚を捕る「ブルーホール」探検、寿司屋を営業する「バンチョ寿司営業」など、『デイヴ・ザ・ダイバー』の世界を体験できる各イベントをお楽しみください。また、イベント報酬やポイントショップアイテムとして、アバターや椅子、帽子など、本コラボ限定アイテムも多数登場いたします。

さらに、『デイヴ・ザ・ダイバー』とのコラボを記念して、『デイヴ・ザ・ダイバー』×『メイプルストーリー』コラボグッズや「選べる海鮮グルメカード」が当たる、2つのSNSキャンペーンも開催いたします。

『デイヴ・ザ・ダイバー』コラボおよびキャンペーンの概要は、下記をご覧ください。

▼コラボイベント「セーブ・ザ・ダイバー」▼

ブルーホールで遭難し、メイプルワールドにやって来たデイヴたち。彼らが無事に故郷に帰れるように手伝ってあげましょう。

イベント「ブルーホール探検」と「バンチョ寿司営業」に参加してミッションを達成すると、チャプタークリアとなり、次のチャプターが開放されるほか、各チャプターの完了報酬として「ダイバートークン」などのアイテムが獲得できます。

[ダイバートークンショップ]

「セーブ・ザ・ダイバー」各チャプターの完了報酬で手に入れたダイバートークンは、専用の「ダイバートークンショップ」で、冒険に役立つアイテムのほか、コラボアバターや椅子、帽子、アンドロイドなど、本コラボ限定の様々なアイテムと交換することができます。

「ダイバートークンショップ」交換アイテムの例

「セーブ・ザ・ダイバー」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=8180f04614d64f4cb107ab3adb280011

■ブルーホール探検

適正レベルモンスターを1日1,000体退治すると、「ブルーホール探検」に参加可能となります。

メイプルワールドに出現したブルーホールにダイブして、銛などの武器で魚を捕まえましょう。

(「ブルーホール探検」は1日1回参加でき、100メイプルポイントを支払うと追加潜水も可能です。)

「バンチョ寿司営業」イベントで手に入る「ゴールド」で、武器や装備を強化すれば、ブルーホールのより深部に潜って大きな獲物を狙うことができます。ただし、酸素ゲージがゼロになると、それまで手に入れた獲物をすべて失ってしまうので注意が必要です。酸素の残量や荷物の重量に気をつけながら、料理の材料となる魚をたくさんゲットしましょう!

「ブルーホール探検」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=e6dc2c4d4ea244ec9c9a0516d344a732

■バンチョ寿司営業

ブルーホールで獲った魚を寿司などの料理にして、お客さんに振る舞いましょう。

「ブルーホール探検」イベントを完了すると、自動的に「BANCHO SUSHI ゴールドビーチ店」に移動します。

ブルーホールで捕れた魚を材料にしてメニューを決めたら、営業開始。寿司職人「バンチョ」が作る料理を、続々来店するお客さんたちに手際よく提供しましょう。

営業が終了すると、その日の売上分の「ゴールド」を獲得できます。

料理の提供以外にも、お茶の提供や片付け、わさびの補充など、営業中はたくさんの仕事をこなす必要があります。ゴールドを支払ってスタッフを採用し、効率的にお店を切り盛りしましょう。

「バンチョ寿司営業」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=a555c9e7496a4af793d4a1a4d7412f40

■ブルーホール生物図鑑

ブルーホール探検で捕まえた魚は、「ブルーホール生物図鑑」に登録されます。

生物図鑑を1行完成させるごとに、コラボアイテムなどの報酬をプレゼントいたします。ブルーホールを隅々まで探検して、生物図鑑のコンプリートを目指しましょう。

「ブルーホール生物図鑑」の詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=66b8a8b26f6742f3a0f49d0e3e581864

▼おすすめポイントアイテム▼

『デイヴ・ザ・ダイバー』コラボ記念!コラボ限定アイテムが新登場いたしました。

コラボアイテムを身につけて、デイヴやバンチョになり切りましょう!

<期間> 2025年4月16日(水)~ 5月21日(水)メンテナンス前

詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=07775af360c0447b93ef8bff4b95a86d

▼SNSキャンペーン▼

■コラボ開催記念キャンペーン

『デイヴ・ザ・ダイバー』コラボ開催を記念して、Xのフォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。『メイプルストーリー』公式X(@MapleStory_JP(https://x.com/MapleStory_JP))をフォローし、対象のキャンペーンポストをリポスト(RP)してご参加ください。

抽選で15名様に、「選べる海鮮グルメカード」をプレゼントいたします。

<開催期間> 2025年4月16日(水)キャンペーンポスト後 ~ 4月29日(火)23:59

<参加方法>

『メイプルストーリー』公式X(@MapleStory_JP(https://x.com/MapleStory_JP))をフォローいただき、4月16日(水)に投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト(RP)してご参加ください。

https://x.com/MapleStory_JP

(本キャンペーンの対象ポストは、4月16日(水)18:00頃に投稿予定です)

<賞品> 選べる海鮮グルメカード 5,000円分 …15名様

本キャンペーンの詳細、およびキャンペーンの応募規約等は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=5a3fb36fcf2445aa9748fdedce432e01

■本日の釣果イベント

『デイヴ・ザ・ダイバー』×『メイプルストーリー』コラボグッズが当たる、コラボ開催記念Xイベントも開催いたします。コラボイベント「ブルーホール探検」の画面スクリーンショットを、Xにポストしてご参加ください。

<開催期間> 2025年4月18日(金)イベント開始ポスト後 ~ 4月20日(日)23:59

(本イベントの対象ポストは、4月18日(金)12:00頃に投稿予定です)

<参加方法>

『メイプルストーリー』ゲーム内で開催されるコラボイベント「ブルーホール探検」の結果画面のスクリーンショットを撮影し、下記2つの指定ハッシュタグをつけて、Xにポストしてご参加ください。

指定ハッシュタグ: #デイヴ・ザ・ダイバー #メイプルストーリー

<賞品> 『デイヴ・ザ・ダイバー』×『メイプルストーリー』コラボグッズ

・シリコンドームランプ …18名様

・マスコットキーホルダー …12名様

・にぎっとぬいぐるみ …5名様

シリコンドームランプマスコットキーホルダーにぎっとぬいぐるみ

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

本キャンペーンの詳細、およびキャンペーンの応募規約等は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=64f11d03f2784e728e2a5fe31854599d

■『デイヴ・ザ・ダイバー』(DAVE THE DIVER)について

『デイヴ・ザ・ダイバー』は、神秘的なブルーホールにダイブして昼は魚を獲り、夜は海辺の寿司レストランでお客さんに新鮮な寿司を提供する、「ハイブリッド・海洋アドベンチャー」です。

プレイヤーは、レストランで提供する魚を獲るために、活気に満ち、時には危険な海を行き来することになります。

レストラン経営で得た収益でダイビングギアを強化すれば、より深く長時間潜水することができるようになり、遭遇する驚異をかわしてさらにたくさんの珍しい魚を獲ることができます。ブルーホールの探索を通して展開される魅力的なストーリーや、中毒性のあるゲームプレイをお楽しみください。

- 公式X:https://twitter.com/DaveDiverGameJP- 公式Discord:https://discord.gg/davethediver- 商品ページ・PC(Steam)版:https://store.steampowered.com/app/1868140/_/・Nintendo Switch版 :https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060371.html・PlayStation版 :https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009413

【コピーライト表記】 (C) Mintrocket.

■『メイプルストーリー』

https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

【コピーライト表記】

Copyright (C) 2009 NEXON Korea Corporation and NEXON Co.,Ltd. All Rights Reserved.

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。